A Politico egy cikkben tizenkétszer írta le a Patriótákat „szélsőjobboldaliként” – pedig most éppen a mainstreamhez közelednek

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Marieke Ehlers, a Patrióták Európáért frakció új főkoordinátora azt a feladatot kapta, hogy a Brüsszellel szemben kritikus jobboldali erőket tiltakozó mozgalomból törvényhozási befolyással rendelkező szereplővé alakítsa.
Marieke Ehlers, Geert Wilders holland Szabadságpártjának európai parlamenti képviselője kulcsszerepet kapott az európai jobboldal brüsszeli stratégiaváltásában – véli a Politico. A Patrióták Európáért frakció főkoordinátoraként az a feladata, hogy a korábban inkább tiltakozó, Brüsszel hatáskörbővítését elutasító pártokból olyan politikai erőt szervezzen, amely képes beleszólni az uniós jogalkotásba.
A frakció mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb csoportja lett, Ehlers pedig úgy fogalmazott: ők jelentik a fő ellenzéket az intézményben.
A 2024-es európai parlamenti választás után megváltoztak az erőviszonyok. A jobbközép Európai Néppárt továbbra is a legnagyobb frakció maradt, de bizonyos ügyekben már nem feltétlenül a szociáldemokratákra és a liberálisokra támaszkodik, hanem a tőle jobbra álló pártok szavazataival is képes többséget alkotni.
Ez különösen kényes helyzetet teremt Manfred Weber számára, mert miközben az EPP egyes szereplői nyitottabbak lennének az együttműködésre, Friedrich Merz német kancellár világossá tette, hogy Berlin nem támogatja a „szélsőjobboldallal” való kooperációt.
A Patrióták ugyanakkor éppen ebben látnak lehetőséget.
A francia Nemzeti Tömörülés, Wilders pártja, a spanyol Vox és más jobboldali erők egyre inkább a kompromisszumkeresés és a koalícióépítés irányába mozdulnak, ha ezzel konkrét jogszabályokat tudnak befolyásolni. Ehlers szerint eleinte tudatosan támogatták az EPP egyes javaslatait anélkül, hogy sokat kértek volna cserébe, hogy megbízható partnerként jelenjenek meg.
Ez azonban szerinte megváltozott: a Patrióták szavazata már „nincs ingyen”.
A frakció már együtt szavazott az EPP-vel szigorúbb migrációs szabályok és környezetvédelmi deregulációs ügyek esetében, következő céljuk pedig a belső égésű motorok kivezetésének visszafordítása vagy lassítása lehet. Ehlers szerint sokszor pragmatikus döntésről van szó: ha nem vesznek részt egy jobboldali többség kialakításában, akkor szerinte baloldali többség születhet, amely számukra sokkal kedvezőtlenebb szabályokat fogadna el.
Ez a logika mutatja, hogy a Patrióták nem egyszerűen kívülről bírálni akarják az uniós intézményeket, hanem belülről próbálják alakítani azok működését.
Az Európai Néppárt hivatalosan tagadja, hogy szervezett együttműködés lenne közte és a Patrióták között, Ehlers viszont ezt naivitásnak tartja. Szerinte egyes ügyekben az EPP kifejezetten figyeli, hogy a Patrióták delegációi milyen feltételekkel támogatnak egy-egy szöveget, mert bizonyos szavazásoknál minden voks számít.
Hosszabb távon Ehlers azt reméli, hogy a jobboldali együttműködés nem kivétel, hanem norma lesz Brüsszelben, és 2029 után akár az Európai Tanács és az Európai Bizottság irányát is meghatározhatja egy olyan politikai fordulat, amely az uniós hatáskörök visszavágását és a nemzeti fővárosok szerepének erősítését célozza.
Kapcsolódó vélemény
A forint- vagy dollármilliárdosok szíveskedjenek újságot vásárolni, ha befolyásolni akarnak – ahelyett, hogy az algoritmusokat manipulálnák. Varga Mátyás Zsolt írása.
Nyitókép: Mathieu Cugnot / European Parliament