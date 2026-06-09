A Politico egy cikkben tizenkétszer írta le a Patriótákat „szélsőjobboldaliként” – pedig most éppen a mainstreamhez közelednek

Marieke Ehlers, Geert Wilders holland Szabadságpártjának európai parlamenti képviselője kulcsszerepet kapott az európai jobboldal brüsszeli stratégiaváltásában – véli a Politico. A Patrióták Európáért frakció főkoordinátoraként az a feladata, hogy a korábban inkább tiltakozó, Brüsszel hatáskörbővítését elutasító pártokból olyan politikai erőt szervezzen, amely képes beleszólni az uniós jogalkotásba.

A frakció mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb csoportja lett, Ehlers pedig úgy fogalmazott: ők jelentik a fő ellenzéket az intézményben.

A 2024-es európai parlamenti választás után megváltoztak az erőviszonyok. A jobbközép Európai Néppárt továbbra is a legnagyobb frakció maradt, de bizonyos ügyekben már nem feltétlenül a szociáldemokratákra és a liberálisokra támaszkodik, hanem a tőle jobbra álló pártok szavazataival is képes többséget alkotni.