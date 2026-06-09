Most már biztos: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, nemzetközi sajtótájékoztatót tart

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Havasi Bertalan elárulta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik.
Hétfő este beszámoltunk róla, hogy az Euronews arról írt: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján. Kedd délután Havasi Bertalan megerősítette a hírt.
A kommunikációs igazgató elárulta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik.
Június 17-18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén. Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart – közölte.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos