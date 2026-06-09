Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
06. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
havasi bertalan patrióták európáért brüsszel fidesz sajtótájékoztató euronews orbán viktor

Most már biztos: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, nemzetközi sajtótájékoztatót tart

2026. június 09. 14:08

Havasi Bertalan elárulta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik.

2026. június 09. 14:08
null

Hétfő este beszámoltunk róla, hogy az Euronews arról írt: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján. Kedd délután Havasi Bertalan megerősítette a hírt.

A kommunikációs igazgató elárulta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik.

Június 17-18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU-csúcs előtti egyeztetésén. Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart – közölte.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. június 09. 15:01
Hű, akkor ezeket megüti a guta! Hajrá főni!
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. június 09. 14:45 Szerkesztve
A parlamentbe kellene, kellett volna beülnie, mint képviselő és a Tiszások, Magyar PÉter lopásos gyalázkodásait szétvernie. Minden csak ezután következik, ez a nulladik lépés. Akiben van egészséges önbecsülés.- Amíg - ellenbizonyítás hiányában - arról ismerik, hogy ellopta a magyarok pénzét, addig nem sok haszna van, ha bárhova elutazik, inkább kárt okoz. Ez a cím...: "Most már biztos:" Olyan, mintha három műszakban dolgozna és a munkahelye csak most adta volna ki az engedélyt pár napos hiányzásra...
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 09. 14:30
Remélem, közvetítik.
Válasz erre
5
0
auditorium
2026. június 09. 14:28
Az eu-i Patrióták várják OV-t és tanácsait, melyet eddig is csöndben követtek és továbbra is követni fogják. Mert a mostani esztelen politikát és következményét még a vak is látja .
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!