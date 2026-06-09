Most már biztos: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, nemzetközi sajtótájékoztatót tart

Hétfő este beszámoltunk róla, hogy az Euronews arról írt: Orbán Viktor Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján. Kedd délután Havasi Bertalan megerősítette a hírt.

A kommunikációs igazgató elárulta: Orbán Viktor a Fidesz nemzetközi kapcsolatainak továbbépítésén is dolgozik.