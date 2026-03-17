ZTE FC Sporting Kansas City MLS Zalaegerszeg NB I Egyesült Államok

Bankot robbantottak Zalaegerszegen: erre a bejelentésre várt mindenki

2026. március 17. 18:20

Most már hivatalos. A Zalaegerszeg klubrekordot jelentő összegért adta el brazil védőjét.

A Zalaegerszeg labdarúgócsapata klubrekordot jelentő összegért eladta Diego Borgest az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő, a Sallói Dánielt csaknem tíz évig foglalkoztató Sporting Kansas Citynek – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

A magyar klub honlapjának keddi közlése szerint ez az üzlet „kulcsfontosságú volt a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából”, továbbá növelte az egyesület vonzerejét a játékosok szemében, mert azt bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik szakmai előrelépésre.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Tágabb értelemben ez a lépés nemzetközi szinten is növeli klubunk ismertségét, és segíthet feltenni a térképre a ZTE FC-t, valamint régiónkat egy olyan közönség számára is, amely kevésbé ismert minket.

A magyar bajnokság szempontjából ez egy fontos tendencia része. Az elmúlt hónapokban megvalósult nemzetközi átigazolások – mint például Tóth Alex, Varga Barnabás, Dénes Vilmos, Matheus Saldanha, Pécsi Ármin, Heitor, Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund – a liga növekvő nemzetközi elismertségét mutatják” – fogalmazott Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke.

A 21 éves brazil védő nyáron érkezett a kék-fehérekhez, akiknél hat bajnoki találkozón lépett pályára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagyon jól járt a Zalaegerszeg

Borges eladásából sok pénzt kaszált a Zalaegerszeg
Borges eladásából sok pénzt kaszált a Zalaegerszeg (Fotó: ztefc.hu)

Az amerikai sajtóhírek szerint a ZTE 1,7 és 2 millió dollár közötti összegért értékesítette a játékost.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. március 17. 18:30
Magyar nb1 szintjén ez sok, de a FTC nemzetközinek hála ennek többszörösért ad már el.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!