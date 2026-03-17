Bankot robbantottak Zalaegerszegen: erre a bejelentésre várt mindenki

A Zalaegerszeg labdarúgócsapata klubrekordot jelentő összegért eladta Diego Borgest az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő, a Sallói Dánielt csaknem tíz évig foglalkoztató Sporting Kansas Citynek – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.

A magyar klub honlapjának keddi közlése szerint ez az üzlet „kulcsfontosságú volt a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából”, továbbá növelte az egyesület vonzerejét a játékosok szemében, mert azt bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik szakmai előrelépésre.