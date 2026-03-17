Bankot robbantottak Zalaegerszegen: erre a bejelentésre várt mindenki

Bejött a dél-amerikai vonal: bankot robbantanak Zalaegerszegen
Klubrekordot jelentő összegért értékesítik a brazil középhátvédet.
Most már hivatalos. A Zalaegerszeg klubrekordot jelentő összegért adta el brazil védőjét.
A Zalaegerszeg labdarúgócsapata klubrekordot jelentő összegért eladta Diego Borgest az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő, a Sallói Dánielt csaknem tíz évig foglalkoztató Sporting Kansas Citynek – tájékoztatott a Magyar Távirati Iroda.
A magyar klub honlapjának keddi közlése szerint ez az üzlet „kulcsfontosságú volt a jövőbeli tranzakciók mércéjének emelése, valamint a klub pénzügyi pozíciójának erősítése szempontjából”, továbbá növelte az egyesület vonzerejét a játékosok szemében, mert azt bizonyítja, hogy Zalaegerszegen valódi lehetőség nyílik szakmai előrelépésre.
Tágabb értelemben ez a lépés nemzetközi szinten is növeli klubunk ismertségét, és segíthet feltenni a térképre a ZTE FC-t, valamint régiónkat egy olyan közönség számára is, amely kevésbé ismert minket.
A magyar bajnokság szempontjából ez egy fontos tendencia része. Az elmúlt hónapokban megvalósult nemzetközi átigazolások – mint például Tóth Alex, Varga Barnabás, Dénes Vilmos, Matheus Saldanha, Pécsi Ármin, Heitor, Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund – a liga növekvő nemzetközi elismertségét mutatják” – fogalmazott Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke.
A 21 éves brazil védő nyáron érkezett a kék-fehérekhez, akiknél hat bajnoki találkozón lépett pályára.
Az amerikai sajtóhírek szerint a ZTE 1,7 és 2 millió dollár közötti összegért értékesítette a játékost.
Nyitókép: ztefc.hu
