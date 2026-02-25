Ft
02. 25.
szerda
02. 25.
szerda
ZTE FC Sporting Kansas City MLS Zalaegerszeg

Bejött a dél-amerikai vonal: bankot robbantanak Zalaegerszegen

2026. február 25. 20:33

Diego Borges napokon belül a Sporting Kansas City játékosa lehet. A ZTE a hírek szerint 1.7 millió eurót kap a brazil középhátvédért.

2026. február 25. 20:33
Ben Jacobs sportújságíró információi szerint Diego Borges, a ZTE brazil középhátvédje hamarosan az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Sporting Kansas City játékosa lesz.

A két klub 1.7 millió eurós (637.5 millió forint) vételárban állapodott meg egymással, amit további bónuszok egészíthetnek ki, emellett a Zalaegerszeg egy későbbi eladás összegéből is részesülhet.

Jacobs kiemelte, hogy a küszöbön álló transzfer jól tükrözi a zalai klub új stratégiáját, amióta az argentin Damian Pedrosa és Andres Jornet átvette a tulajdonjogokat.

Az új vezetés láthatóan nagy hangsúlyt fektet a tudatos megfigyelésre, a játékosok fejlesztésére, majd azok profitorientált értékesítésére. Borges esete azért is különleges, mert hat hónap alatt csak hat mérkőzést játszott a csapatban, mégis klubrekordot jelentő összegért értékesítik, ami egyértelmű visszaigazolása az új tulajdonosi kör üzleti modelljének

– idéz a csakfoci.hu az újságíró X-bejegyzéséből.

 

Borges tavaly szeptemberben a Santos U20-as csapatától érkezett a Zalaegerszeghez. Gólt és gólpasszt nem jegyzett az NB I-ben, de egyszer kiállították. Értékét a Transfermarkt csupán 200 ezer euróra becsüli.

A Sporting Kansas City – amely a múlt héten eladta Sallói Dánielt a Toronto FC-nek – a San Jose Earthquakes elleni 3–0-s vereséggel kezdte az MLS új szezonját, tavaly pedig az utolsó helyen zárt a Nyugati főcsoportban.

Nyitókép: Facebook / ZTE FC Zalaegerszeg

***

