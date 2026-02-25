Bejött a dél-amerikai vonal: bankot robbantanak Zalaegerszegen

– idéz a csakfoci.hu az újságíró X-bejegyzéséből.

🚨 Exclusive: Diego Borges set to join Kansas City from Hungarian side Zalaegerszeg.



Agreement in principle is now close worth €1.7m plus add-ons. Zalaegerszeg will retain a sell-on.



ZTE are under new Argentine ownership (Damian Pedrosa and Andres Jornet) and have placed a… pic.twitter.com/bcXZLaxkz8 — Ben Jacobs (@JacobsBen) February 24, 2026

Borges tavaly szeptemberben a Santos U20-as csapatától érkezett a Zalaegerszeghez. Gólt és gólpasszt nem jegyzett az NB I-ben, de egyszer kiállították. Értékét a Transfermarkt csupán 200 ezer euróra becsüli.

A Sporting Kansas City – amely a múlt héten eladta Sallói Dánielt a Toronto FC-nek – a San Jose Earthquakes elleni 3–0-s vereséggel kezdte az MLS új szezonját, tavaly pedig az utolsó helyen zárt a Nyugati főcsoportban.