Orbán a Megafon Klubban: Magyarország annyi tartalékot felhalmozott, hogy a választásokig nem tudnak káoszt okozni az ukránok

Szerdán este a Millenárison tartott beszédet Orbán Viktor, aki a Megafon Klubnak volt az aktuális vendége. A szervezők azt írták, Brüsszelben háborús készülődés zajlik, hiszen a brüsszeli vezetők azon vannak, hogy belesodorják Európát a háborúba, így menekülve a hibás döntéseik miatti felelősségrevonás elől. „Magyarország előtt két út áll. A brüsszeli út, mellyel mi is belesodródhatunk a háborúba és mindent elveszíthetünk, amit eddig együtt elértünk vagy választhatjuk a magyar utat, melynek célja kimaradni a háborúból. Ez az út a béke és a nemzeti felemelkedés, vagyis a biztonság útja” – közölték.

Orbán Viktor a beszédét azzal kezdte, számított arra, hogy személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg a kampány ezen szakaszában, de arra nem, hogy Ukrajna kőolajjal fenyegeti Magyarországot. A kormányfő úgy látja, az, hogy Ukrajna levágja hazánkat az olcsó orosz olajról Brüsszel közbenjárásával, kézzelfogható közelségbe került. „Ez kockázatos lépés volt az ukránok részéről” – jegyezte meg. Orbán Viktor elárulta, Magyarország annyi tartalékot felhalmozott, hogy a választások előtt nem tud káoszt csinálni az ukrán kormány.