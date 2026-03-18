Most érkezett: Magyarországra látogathat az amerikai alelnök

Hamarosan Magyarországra látogathat az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt támogassa a választási kampányban – számolt be róla a Reuters.

Vance látogatásának pontos időpontja azonban egyelőre nincs tisztázva és a tervek még változhatnak.

Az alelnök ugyanis Washingtonban maradhat, amíg tart az iráni háború.