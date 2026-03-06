Messi különleges ajándékkal érkezett a Fehér Házba: Trump egyetlen kérdéssel felkavarta a futballvilág örök vitáját (VIDEÓ)

Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami játékosai a Fehér Házban tettek látogatást, ahol Donald Trump személyesen fogadta a csapatot. A reflektorfény természetesen a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messire irányult – írta meg a Magyar Nemzet.

Az argentin világsztár egy különleges ajándékkal készült: egy aláírt, rózsaszín labdát adott át az amerikai elnöknek. A klub részéről további meglepetések is érkeztek: Javier Mascherano vezetőedző és Jorge Mas társtulajdonos egy 47-es számmal ellátott mezt és egy exkluzív karórát adtak át Trumpnak.