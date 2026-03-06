Ft
Lionel Messi fehér ház inter miami Washington MLS csapat donald trump

Messi különleges ajándékkal érkezett a Fehér Házba: Trump egyetlen kérdéssel felkavarta a futballvilág örök vitáját (VIDEÓ)

2026. március 06. 11:07

Washingtonba látogatott az argentin klasszis és csapata, az amerikai elnök így köszöntötte őket.

2026. március 06. 11:07
null

Az MLS aktuális bajnoka, az Inter Miami játékosai a Fehér Házban tettek látogatást, ahol Donald Trump személyesen fogadta a csapatot. A reflektorfény természetesen a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messire irányult – írta meg a Magyar Nemzet.

Az argentin világsztár egy különleges ajándékkal készült: egy aláírt, rózsaszín labdát adott át az amerikai elnöknek. A klub részéről további meglepetések is érkeztek: Javier Mascherano vezetőedző és Jorge Mas társtulajdonos egy 47-es számmal ellátott mezt és egy exkluzív karórát adtak át Trumpnak.

A találkozó jó hangulatban telt, Trump pedig a beszédében felidézte saját futballélményeit is. Elmondta, hogy a sportághoz kapcsolódó első emlékei a brazil legenda, Pelé játékához kötődnek, aki egykor a New York Cosmos csapatában játszott az Egyesült Államokban.

Ezután az elnök a jelenlévő játékosokhoz fordult, és feltette a futballvilág egyik örök kérdését:

Messi vagy Pelé a jobb?”

A kérdés természetesen inkább szórakoztató gesztus volt, mint komoly vitaindító, de Trump végül saját véleményét is megfogalmazta.

Szerintem ő… de Pelé is nagyon jó volt”

 – mondta Messire utalva, majd az amerikai elnök külön kiemelte példás teljesítményét az MLS-ben.

Az Inter Miami szupersztárja második szezonjában is a liga legértékesebb játékosa lett, és jelentős szerepe volt abban, hogy a klub az utóbbi időszakban látványos sikereket ért el.

Trump szerint az argentin világsztárra hatalmas nyomás nehezedik, hiszen mindenhol győzelmet várnak tőle.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

