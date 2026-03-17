Egykori tiszás vezető: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péternek továbbra sincs érdemi válasza a párt karlendítős botrányára

A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről – aki persze mindent tagad
Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.
Csercsa Balázs szerint az ügy teljesen aláássa a párt hitelességét.
Véleménycikk jelent meg az Indexen a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetőjének tollából. Csercsa Balázs szerint súlyos erkölcsi és politikai kérdéseket vet fel a párt körül kialakult botrány, amelynek középpontjában egy korábbi náci karlendítésről előkerült fotó áll. Ismert, Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke náci karlendítést mutat be egy Hetek által bemutatott fotón. Beszámoltunk arról is, hogy a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.
Csercsa Balázs véleménycikkében azt írja: a náci karlendítés semmilyen körülmények között nem elfogadható, és minden esetben alkalmas arra, hogy félelmet keltsen és megzavarja a köznyugalmat. Hangsúlyozza, hogy különösen visszás, ha egy magát hazafinak valló, közszereplésre jelentkező személy múltjában bukkan fel ilyen cselekedet.
Csercsa ugyanakkor megjegyzi: tisztában van azzal, hogy az emberek fiatalon hibázhatnak, és később fejlődhet a személyiségük. Ám szerinte a náci karlendítés olyan határ, amely túlmutat az elfogadható „ifjúkori botlásokon”, ezért azt egyértelműen el kell ítélni – függetlenül attól, mikor történt.
A szerző ebből kiindulva arra a következtetésre jut, hogy aki valaha ilyen cselekedetet követett el, az
méltatlan a közéletben való szereplésre, és nem képviselheti a magyar embereket.
Csercsa Balázs szerint az ügy túlmutat egyetlen személyen: úgy látja, a Tisza Párt erkölcsi hitelessége is megkérdőjeleződik. Állítása szerint a mozgalom eredetileg az autokratikus működés elutasítására és egy igazságosabb ország ígéretére épült, ám a jelenlegi vezetés szerinte elárulja ezeket az elveket. Úgy véli, a párt egyre inkább olyan szereplőket fogad be, akik korábban a Fideszhez kötődtek, miközben a tényleges munkát végző közösséget kiszorítják a döntéshozatalból.
Újabb felkavaró fotó, ami gyanút ad a Tisza Párt képviselőjelöltjének, sajtófőnökének, Tárkányi Zsoltnak szélsőjobboldali nézeteire.
A volt tiszás politikus külön kitér a pártvezetés reakciójára is. Csercsa szerint Magyar Péter nem adott érdemi választ a botrányra, és a kritikákra mindössze annyit reagált, hogy „hazugságról” van szó. Úgy látja, ez nem elegendő egy olyan politikustól, aki miniszterelnöki ambíciókkal lép fel. Felveti a kérdést: vajon miért nem történt egyértelmű elhatárolódás a történtektől? Szerinte
ez komoly kétségeket ébreszt a választókban, és aláássa a párt hitelességét.
Csercsa Balázs végkövetkeztetése szerint a Tisza Párt jelenlegi működése és kommunikációja nem ad megnyugtató válaszokat a társadalom számára, és felteszi a kérdést: hogyan lehet így hitelesen képviselni az ország egészét.
Nyitókép: hetek.hu