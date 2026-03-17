csercsa balázs tárkányi zsolt Magyar Péter

Egykori tiszás vezető: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péternek továbbra sincs érdemi válasza a párt karlendítős botrányára

2026. március 17. 17:49

Csercsa Balázs szerint az ügy teljesen aláássa a párt hitelességét.

2026. március 17. 17:49
Véleménycikk jelent meg az Indexen a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetőjének tollából. Csercsa Balázs szerint súlyos erkölcsi és politikai kérdéseket vet fel a párt körül kialakult botrány, amelynek középpontjában egy korábbi náci karlendítésről előkerült fotó áll. Ismert, Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke náci karlendítést mutat be egy Hetek által bemutatott fotón. Beszámoltunk arról is, hogy a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.

Csercsa Balázs véleménycikkében azt írja: a náci karlendítés semmilyen körülmények között nem elfogadható, és minden esetben alkalmas arra, hogy félelmet keltsen és megzavarja a köznyugalmat. Hangsúlyozza, hogy különösen visszás, ha egy magát hazafinak valló, közszereplésre jelentkező személy múltjában bukkan fel ilyen cselekedet.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

A karlendítés túlmutat minden határon

Csercsa ugyanakkor megjegyzi: tisztában van azzal, hogy az emberek fiatalon hibázhatnak, és később fejlődhet a személyiségük. Ám szerinte a náci karlendítés olyan határ, amely túlmutat az elfogadható „ifjúkori botlásokon”, ezért azt egyértelműen el kell ítélni – függetlenül attól, mikor történt.

A szerző ebből kiindulva arra a következtetésre jut, hogy aki valaha ilyen cselekedetet követett el, az 

méltatlan a közéletben való szereplésre, és nem képviselheti a magyar embereket.

Csercsa Balázs szerint az ügy túlmutat egyetlen személyen: úgy látja, a Tisza Párt erkölcsi hitelessége is megkérdőjeleződik. Állítása szerint a mozgalom eredetileg az autokratikus működés elutasítására és egy igazságosabb ország ígéretére épült, ám a jelenlegi vezetés szerinte elárulja ezeket az elveket. Úgy véli, a párt egyre inkább olyan szereplőket fogad be, akik korábban a Fideszhez kötődtek, miközben a tényleges munkát végző közösséget kiszorítják a döntéshozatalból.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tiszának nincs érdemi válasza a botrányra

A volt tiszás politikus külön kitér a pártvezetés reakciójára is. Csercsa szerint Magyar Péter nem adott érdemi választ a botrányra, és a kritikákra mindössze annyit reagált, hogy „hazugságról” van szó. Úgy látja, ez nem elegendő egy olyan politikustól, aki miniszterelnöki ambíciókkal lép fel. Felveti a kérdést: vajon miért nem történt egyértelmű elhatárolódás a történtektől? Szerinte 

ez komoly kétségeket ébreszt a választókban, és aláássa a párt hitelességét.

Csercsa Balázs végkövetkeztetése szerint a Tisza Párt jelenlegi működése és kommunikációja nem ad megnyugtató válaszokat a társadalom számára, és felteszi a kérdést: hogyan lehet így hitelesen képviselni az ország egészét.

Nyitókép: hetek.hu

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 17. 17:58
Poloska egy szarhazi hazaarulo
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!