Egykori tiszás vezető: elfogadhatatlan, hogy Magyar Péternek továbbra sincs érdemi válasza a párt karlendítős botrányára

Véleménycikk jelent meg az Indexen a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetőjének tollából. Csercsa Balázs szerint súlyos erkölcsi és politikai kérdéseket vet fel a párt körül kialakult botrány, amelynek középpontjában egy korábbi náci karlendítésről előkerült fotó áll. Ismert, Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke náci karlendítést mutat be egy Hetek által bemutatott fotón. Beszámoltunk arról is, hogy a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.

Csercsa Balázs véleménycikkében azt írja: a náci karlendítés semmilyen körülmények között nem elfogadható, és minden esetben alkalmas arra, hogy félelmet keltsen és megzavarja a köznyugalmat. Hangsúlyozza, hogy különösen visszás, ha egy magát hazafinak valló, közszereplésre jelentkező személy múltjában bukkan fel ilyen cselekedet.