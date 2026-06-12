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tisza párt cpj európai unió Magyar Péter média újságírás

Brüsszelben sürgetik Magyar Pétert: a „független” magyar újságírókat is vonják be a médiarendszer átalakításába

2026. június 12. 09:30

A CPJ szerint most dől el, valódi médiaszabadság jön-e Magyarországon.

2026. június 12. 09:30
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A Media1 beszámolója szerint a nemzetközi sajtószabadság-védő szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) arra kérte az Európai Unió tagállamait, hogy aktívan támogassák a magyar médiaszabadság és médiapluralizmus helyreállítását célzó reformokat. A szervezet hangsúlyozta: a folyamatból nem maradhatnak ki a „független” magyar újságírók, akiket szerintük érdemben be kell vonni a médiarendszer átalakításáról szóló egyeztetésekbe. A CPJ állásfoglalását a június 16-i uniós tanácskozás előtt juttatta el a Media1-hez.

A szervezet arra ösztönzi az EU-tagállamokat, hogy kérjenek számon konkrét reformokat Magyar Péter új kormányán, különösen a médiaszabadság területén. A CPJ szerint a magyar médiarendszer átalakítását az uniós joggal és ajánlásokkal összhangban kell végrehajtani. A közlemény emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt választási győzelme után az új kabinet vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági reformokat az uniós források felszabadítása érdekében.

A CPJ európai uniós ügyekért felelős igazgatóhelyettese, Tom Gibson úgy fogalmazott: Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar médiakörnyezet „bekebelezése” a sajtó jelentős részét gyakorlatilag a Fidesz propagandaszócsövévé tette. Szerinte ez súlyosan korlátozta a polgárok hiteles információhoz való hozzáférését, és aláásta a magyar demokráciát is. Gibson ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi politikai fordulat történelmi lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország akár a sajtószabadság európai mintájává váljon.

A szervezet konkrét reformterületeket is megnevezett: 

  • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
  • a Médiatanács, 
  • a közszolgálati média
  • az MTVA, 
  • az állami hirdetések rendszere, 

valamint a médiatulajdonosi átláthatóság és a piaci koncentráció korlátozása mind olyan kérdések, amelyekben Brüsszelnek konkrét vállalásokat kellene kérnie Budapesttől. A CPJ szerint az is kulcsfontosságú, hogy a médiát és a civil szervezeteket valóban bevonják a jogalkotási konzultációkba.

A közlemény kitért a Pegasus-ügyre és más kémszoftveres megfigyelésekre is. A CPJ szerint ezek súlyosan veszélyeztették az oknyomozó újságírók forrásvédelmét. A szervezet azt várja az Európai Uniótól, hogy ne csak általános jogállamisági nyomást gyakoroljon, hanem látható és gyakorlati támogatást is adjon a független magyar újságíróknak – például brüsszeli meghívásokkal, szakmai egyeztetésekkel és nyilvános fórumokkal. Tom Gibson szerint: 

Brüsszel tartozik annyival a független magyar újságírói közösségnek, hogy most velük vállvetve dolgozzon egy kedvezőbb hazai környezet megteremtésén.”

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Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 19 komment

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pandalala
2026. június 12. 11:04
az a baj a független olyságírókkal h függők .... mari huána, kanna bisz, kokain, szita, ....
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pandalala
2026. június 12. 11:01
:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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europész
2026. június 12. 10:46
Biztosíthatom azokat a függetleneket,hogy rám nem számíthatnak,hogy bármit elhigyjek az irományukból.Eleve bizalmatlan vagyok velük szembe es ez nálam örökös.Tettek róla.
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kbs-real
2026. június 12. 10:42
Csoda, ha kinyílik a bicska az ember zsebében?
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