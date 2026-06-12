Brüsszelben sürgetik Magyar Pétert: a „független” magyar újságírókat is vonják be a médiarendszer átalakításába

A Media1 beszámolója szerint a nemzetközi sajtószabadság-védő szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) arra kérte az Európai Unió tagállamait, hogy aktívan támogassák a magyar médiaszabadság és médiapluralizmus helyreállítását célzó reformokat. A szervezet hangsúlyozta: a folyamatból nem maradhatnak ki a „független” magyar újságírók, akiket szerintük érdemben be kell vonni a médiarendszer átalakításáról szóló egyeztetésekbe. A CPJ állásfoglalását a június 16-i uniós tanácskozás előtt juttatta el a Media1-hez.

A szervezet arra ösztönzi az EU-tagállamokat, hogy kérjenek számon konkrét reformokat Magyar Péter új kormányán, különösen a médiaszabadság területén. A CPJ szerint a magyar médiarendszer átalakítását az uniós joggal és ajánlásokkal összhangban kell végrehajtani. A közlemény emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt választási győzelme után az új kabinet vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági reformokat az uniós források felszabadítása érdekében.