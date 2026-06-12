Brüsszelben sürgetik Magyar Pétert: a „független” magyar újságírókat is vonják be a médiarendszer átalakításába

Korábbi RTL-est nevezett ki Tarr Zoltán: ő fogja végezni a közmédia körüli teendőket
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A CPJ szerint most dől el, valódi médiaszabadság jön-e Magyarországon.
A Media1 beszámolója szerint a nemzetközi sajtószabadság-védő szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) arra kérte az Európai Unió tagállamait, hogy aktívan támogassák a magyar médiaszabadság és médiapluralizmus helyreállítását célzó reformokat. A szervezet hangsúlyozta: a folyamatból nem maradhatnak ki a „független” magyar újságírók, akiket szerintük érdemben be kell vonni a médiarendszer átalakításáról szóló egyeztetésekbe. A CPJ állásfoglalását a június 16-i uniós tanácskozás előtt juttatta el a Media1-hez.
A szervezet arra ösztönzi az EU-tagállamokat, hogy kérjenek számon konkrét reformokat Magyar Péter új kormányán, különösen a médiaszabadság területén. A CPJ szerint a magyar médiarendszer átalakítását az uniós joggal és ajánlásokkal összhangban kell végrehajtani. A közlemény emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt választási győzelme után az új kabinet vállalta a Brüsszel által elvárt jogállamisági reformokat az uniós források felszabadítása érdekében.
A CPJ európai uniós ügyekért felelős igazgatóhelyettese, Tom Gibson úgy fogalmazott: Orbán Viktor kormányzása alatt a magyar médiakörnyezet „bekebelezése” a sajtó jelentős részét gyakorlatilag a Fidesz propagandaszócsövévé tette. Szerinte ez súlyosan korlátozta a polgárok hiteles információhoz való hozzáférését, és aláásta a magyar demokráciát is. Gibson ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi politikai fordulat történelmi lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország akár a sajtószabadság európai mintájává váljon.
A szervezet konkrét reformterületeket is megnevezett:
valamint a médiatulajdonosi átláthatóság és a piaci koncentráció korlátozása mind olyan kérdések, amelyekben Brüsszelnek konkrét vállalásokat kellene kérnie Budapesttől. A CPJ szerint az is kulcsfontosságú, hogy a médiát és a civil szervezeteket valóban bevonják a jogalkotási konzultációkba.
A közlemény kitért a Pegasus-ügyre és más kémszoftveres megfigyelésekre is. A CPJ szerint ezek súlyosan veszélyeztették az oknyomozó újságírók forrásvédelmét. A szervezet azt várja az Európai Uniótól, hogy ne csak általános jogállamisági nyomást gyakoroljon, hanem látható és gyakorlati támogatást is adjon a független magyar újságíróknak – például brüsszeli meghívásokkal, szakmai egyeztetésekkel és nyilvános fórumokkal. Tom Gibson szerint:
Brüsszel tartozik annyival a független magyar újságírói közösségnek, hogy most velük vállvetve dolgozzon egy kedvezőbb hazai környezet megteremtésén.”
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Nyitókép: JOHN THYS / AFP