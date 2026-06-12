Így még senki sem vegyítette a metált a poppal – először lép fel hazánkban az új nemzedék legígéretesebb hangja
2026. június 12. 11:23
A Z generáció két feltörekvő, de már most stílusteremtő előadója váltja egymást június 17-én a Dürer Kertben. Fesztiválturnéját szakítja meg a kortárs rockzene egyik legizgalmasabb női előadója, Scene Queen, aki a brit The Hara társaságában az első magyarországi koncertjét adja.
2026. június 12. 11:23
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Az amerikai alternatív színtér egyik legizgalmasabb új hangja, Scene Queen végre Budapestre érkezik. A saját maga által megalkotott „bimbocore” stílus képviselőjeként az énekesnő teljesen új energiát hozott a modern extrém zenébe: metalcore-riffek, popos refrének, hyperpop esztétika, kompromisszummentes női önazonosságot éltető attitűd találkozik robbanékony fellépésein.
A koncert nyitózenekara sem kevésbé ígéretes név, amely szintén először érkezik Magyarországra. A manchesteri alternatív rocktrió, The Hara az új brit alternatív hullám egyik legenergikusabb szereplője, amely a modern metalcore, az emo és az elektronikus elemeket ötvözi egy nyers, őszinte és erőteljes hangzással.
Scene Queen – polgári nevén Hannah Collins – néhány év alatt a nemzetközi alternatív és metalcore közeg egyik legtöbbet emlegetett új generációs előadójává vált. Zenéje egyszerre provokatív, szórakoztató és tudatos: dalszövegeiben nyíltan foglalkozik a női önazonossággal, a modern online kultúrával, miközben szándékosan forgatja ki a kemény zenei színtér hagyományos szabályait.
A nemzetközi zenei sajtó is gyorsan felfigyelt rá:
Scene Queen félelem nélkül írja újra a kemény zene szabályait popérzékenységgel és provokatív attitűddel
– írták a Kerrang! Magazine-ban. Az Alternative Press így fogalmazott, hogy „az alternatív zene jövőjét formáló új generáció egyik legizgalmasabb hangja”.
Scene Queen rövid idő alatt kultikus státuszt épített ki olyan slágerekkel, mint a Pink Rover, a Pink Panther, a Barbie & Ken vagy a 18+. Ezek több tízmilliós streaminglejátszást értek el, és meghatározó darabjai lettek az új hullámos metalcore–pop crossover mozgalomnak.