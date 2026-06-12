Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
popzene Dürer Kert koncert metalcore

Így még senki sem vegyítette a metált a poppal – először lép fel hazánkban az új nemzedék legígéretesebb hangja

2026. június 12. 11:23

A Z generáció két feltörekvő, de már most stílusteremtő előadója váltja egymást június 17-én a Dürer Kertben. Fesztiválturnéját szakítja meg a kortárs rockzene egyik legizgalmasabb női előadója, Scene Queen, aki a brit The Hara társaságában az első magyarországi koncertjét adja.

2026. június 12. 11:23
null
Mandiner
Mandiner

Az amerikai alternatív színtér egyik legizgalmasabb új hangja, Scene Queen végre Budapestre érkezik. A saját maga által megalkotott „bimbocore” stílus képviselőjeként az énekesnő teljesen új energiát hozott a modern extrém zenébe: metalcore-riffek, popos refrének, hyperpop esztétika, kompromisszummentes női önazonosságot éltető attitűd találkozik robbanékony fellépésein.

A Scene Queen turnéplakátja. Forrás: Facebook
A Scene Queen turnéplakátja. (Forrás: Facebook)

A koncert nyitózenekara sem kevésbé ígéretes név, amely szintén először érkezik Magyarországra. A manchesteri alternatív rocktrió, The Hara az új brit alternatív hullám egyik legenergikusabb szereplője, amely a modern metalcore, az emo és az elektronikus elemeket ötvözi egy nyers, őszinte és erőteljes hangzással. 

Scene Queen – polgári nevén Hannah Collins – néhány év alatt a nemzetközi alternatív és metalcore közeg egyik legtöbbet emlegetett új generációs előadójává vált. Zenéje egyszerre provokatív, szórakoztató és tudatos: dalszövegeiben nyíltan foglalkozik a női önazonossággal, a modern online kultúrával, miközben szándékosan forgatja ki a kemény zenei színtér hagyományos szabályait.

A nemzetközi zenei sajtó is gyorsan felfigyelt rá:

Scene Queen félelem nélkül írja újra a kemény zene szabályait popérzékenységgel és provokatív attitűddel

 – írták a Kerrang! Magazine-ban. Az Alternative Press így fogalmazott, hogy „az alternatív zene jövőjét formáló új generáció egyik legizgalmasabb hangja”.

Scene Queen rövid idő alatt kultikus státuszt épített ki olyan slágerekkel, mint a Pink Rover, a Pink Panther, a Barbie & Ken vagy a 18+. Ezek több tízmilliós streaminglejátszást értek el, és meghatározó darabjai lettek az új hullámos metalcore–pop crossover mozgalomnak.

Nyitókép: Scene Queen. Forrás: Broadway

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kecskesajt
2026. június 12. 12:37
Nálunk, a Z generációs kismacskák, különbűl tolják a nyávogást.
Válasz erre
1
0
astracf
2026. június 12. 12:30
És még a természet is elbánt vele...
Válasz erre
3
0
zakar zoltán béla
2026. június 12. 12:06
A blues, a bluesra épülő rock,a hard rock, a heavy metal a kezdetekben...De ez mi a kaka...nyávogós kaka!
Válasz erre
1
0
Upuaut
2026. június 12. 11:36
"kompromisszummentes női önazonosságot éltető attitűd" Az meg mi a lófasz? Bele lehet látni a pinájába?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!