Így még senki sem vegyítette a metált a poppal – először lép fel hazánkban az új nemzedék legígéretesebb hangja

Az amerikai alternatív színtér egyik legizgalmasabb új hangja, Scene Queen végre Budapestre érkezik. A saját maga által megalkotott „bimbocore” stílus képviselőjeként az énekesnő teljesen új energiát hozott a modern extrém zenébe: metalcore-riffek, popos refrének, hyperpop esztétika, kompromisszummentes női önazonosságot éltető attitűd találkozik robbanékony fellépésein.

A Scene Queen turnéplakátja. (Forrás: Facebook)

A koncert nyitózenekara sem kevésbé ígéretes név, amely szintén először érkezik Magyarországra. A manchesteri alternatív rocktrió, The Hara az új brit alternatív hullám egyik legenergikusabb szereplője, amely a modern metalcore, az emo és az elektronikus elemeket ötvözi egy nyers, őszinte és erőteljes hangzással.