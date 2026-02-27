Most lehull a lepel a választások végkimeneteléről: szakértők mondják el Mandinernek, min múlhat a győzelem

Nagy kérdés, hogy az országgyűlési választásokon elinduló kisebb pártok hogyan fognak szerepelni, a közvélemény-kutatók ugyanis rendre más eredményeket hoznak ki a felméréseikben. (Elég csak a legutóbbi Medián-kutatásra gondolni.) A Mi Hazánk jó eséllyel eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt, miközben a Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció sorsa meglehetősen képlékeny. Horn Gábor, Deák Dániel és Mráz Ágoston Sámuel segítségével elemeztük, mekkora szerep hárul majd a kis pártokra, mennyi beleszólásuk lesz a választásba.

Horn Gábor szerint a kis pártok sorsa a részvételi számokon múlik, ha nagyon magas lesz a részvétel, akkor szerinte akár a Mi Hazánk is kieshet. Azt nem hiszi, hogy a DK bejut, viszont az MKKP-t elképzelhető befutónak tartja. A Republikon Intézet igazgatója lapunknak elárulta, lehet olyan szoros az eredmény, hogy a Mi Hazánk támogatásával tud Orbán hatalmon maradni, bár a jelenlegi választási rendszer erre kis esélyt ad.