Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel tisza fidesz Magyar Péter dk

Most lehull a lepel a választások végkimeneteléről: szakértők mondják el Mandinernek, min múlhat a győzelem

2026. február 27. 09:10

Nagyon sok múlik azon például, hányan mennek el szavazni az április 12-i országgyűlési választásokkor.

2026. február 27. 09:10
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Nagy kérdés, hogy az országgyűlési választásokon elinduló kisebb pártok hogyan fognak szerepelni, a közvélemény-kutatók ugyanis rendre más eredményeket hoznak ki a felméréseikben. (Elég csak a legutóbbi Medián-kutatásra gondolni.) A Mi Hazánk jó eséllyel eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt, miközben a Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció sorsa meglehetősen képlékeny. Horn Gábor, Deák Dániel és Mráz Ágoston Sámuel segítségével elemeztük, mekkora szerep hárul majd a kis pártokra, mennyi beleszólásuk lesz a választásba. 

Horn Gábor szerint a kis pártok sorsa a részvételi számokon múlik, ha nagyon magas lesz a részvétel, akkor szerinte akár a Mi Hazánk is kieshet. Azt nem hiszi, hogy a DK bejut, viszont az MKKP-t elképzelhető befutónak tartja. A Republikon Intézet igazgatója lapunknak elárulta, lehet olyan szoros az eredmény, hogy a Mi Hazánk támogatásával tud Orbán hatalmon maradni, bár a jelenlegi választási rendszer erre kis esélyt ad.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mráz Ágoston Sámuel azon az állásponton van, hogy a DK-t inkább a Tisza-közeli véleményvezérek akarják eltemetni. „A képlet nem bonyolult, a DK szavazói alighanem saját pártjuk híján a Tiszára szavaznának. A legtöbb nyilvános közvélemény-kutatás szerint azonban a DK a küszöb környékén áll jelenleg, s a Magyar Pétert nem kedvelő baloldaliak menedéke lehet” – tette hozzá. A Nézőpont legutóbb 4 százalékra mérte a Dobrev Klára vezette tömörülést. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője a Mandinernek elmondta, a közvélemény-kutatók eredményei nagyon eltérnek, nem világos azok alapján, hány pártnak van reális esélye bejutni a parlamentbe, azonban meglátása szerint a Kutyapárt, a Mi Hazánk és a DK is reális célként tűzheti ki az 5 százalékos bejutási küszöb megugrását. 

Ez attól függ, hogy a Tisza kampánya mennyire lesz sikeres a hátralévő időszakban, illetve a részvételi aránytól is függ. Ha magas lesz a részvételi arány, akár 75 százalék feletti, akkor az a kisebb pártoknak nem kedvez”

 – tette hozzá. 

A szakértő szerint elméletben az is előfordulhat, hogy a Mi Hazánk lesz a mérleg nyelve, azonban a magyar választási rendszer sajátossága, hogy a győztes párt számára kialakul a kormánytöbbség a parlamentben. „Nagyon kevés esetben kialakulhat a modellszámítások szerint olyan helyzet, hogy se a Fidesznek, se a Tiszának nincsen többsége, ebben az esetben lesz szerepe a kisebb pártoknak, hogy koalícióra lépnének-e valamelyik párttal vagy támogatnak-e kívülről egy kisebbségi kormányt. A Fidesz részéről egyébként a kampányhajrában reális üzenet lehet a Mi Hazánk-szavazók irányába, hogy listán szavazzanak a Mi Hazánkra, egyéniben pedig a Fidesz jelöltjeire” – emelte ki.

Választás 2026: a kampány is megváltozott

Sokan úgy érezhetik, hogy az idei választásra alapvetően megváltozott a kampánynak a szerkezete, ugyanis a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúly helyeződik az online platformokra: politikusok egymásra licitálva próbálják felerősíteni a hangerejüket, ontják magukból a Facebook-, a Reels- és a TikTok-videókat, ami korábban azért nem volt ennyire hangsúlyos. De jelenti ez azt, hogy a személyes jelenlét és a választókkal való közvetlen fizikai kontaktus már nem is olyan fontos? Horn Gábor nem hiszi, hogy kevésbé lenne fontos a tényleges jelenlét, mint eddig.

Sőt, éppen az online világ elterjedése miatt válik szerintem még fontosabbá a fizikai jelenlét, a közvetlen megszólítás”

– említette.

Választás 2026: egyáltalán nem lefutott verseny. Fotó: Veres Nándor/MTI
Választás 2026: egyáltalán nem lefutott verseny. Fotó: Veres Nándor/MTI

Mráz Ágoston Sámuel úgy látja, online kampány nélkül ma már nem lehet politizálni, sőt a napi politikai csaták is valójában az online térben zajlanak. „Ugyanakkor, aki csak Facebook-pártot épít, mint kezdetben Magyar Péter, s nem ér le a lába a talajig, egészen biztos nem lehet sikeres. A magyar választást az nyeri meg, aki a legtöbb választókerületben győz” – jegyezte meg. 

Helyi kampányt viszont személyes találkozások, beágyazottság és megszólítás nélkül nem lehet folytatni. Az online térben nagyjából döntetlen a küzdelem, bár a tiszások a kommentekkel ügyesebben keltik az erőfölény látszatát. A személyes kapcsolatok terén azonban a Fidesz egészen biztosan jobban áll, a beágyazottság, az önkormányzatok támogatása és több évtizedes jelenlét komoly versenyelőny”

– közölte a Nézőpont Intézet igazgatója.

Deák Dániel úgy látja, az online kampány kifejezetten fontos lett, főleg azokat a választókat lehet itt megszólítani, akik bizonytalanok, középen állnak, ugyanakkor a hagyományos kampányeszközök szerepe sem csökkent, azok is eldönthetik a választást. 

A mozgósításban a kopogtatás, a személyes kapcsolat nélkülözhetetlen. Míg a Tisza főleg az online kampányra helyezi a hangsúlyt, addig a Fidesz a hagyományos eszközökben is nagy erőket mozgósít, soha nem volt még annyi aktivistája a pártnak, mint most”

– elemezte megkeresésünkre. 

Miért van ekkora szórás a közvélemény-kutatók között?

A kutatásokat végző cégek között olyan drámai különbség, mint ami mostanában tapasztalható, nagyon rég nem volt látható a piacon. Míg az ellenzékhez köthető vállalatok a Tisza fölényét prognosztizálják, addig a jobboldali intézetek a Fideszt hozzák ki győztesnek a reprezentatív minta alapján készült kutatás során. 

A saját kutatásaink jelentős, de nem behozhatatlan Tisza előnyt mutatnak, nem gondolom lefutottnak a versenyt”

– mondta lapunknak Horn Gábor, aki szerint még nem lehet mérni, milyen hatásai lesznek a „jóléti intézkedéseknek”. 

Mráz Ágoston Sámuel másképp látja, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a szórásnak van módszertani, adatfelvételi oka is, valamint nagy hiba, hogy hiányoznak a fogalmi standardek és a minőségbiztosítás a piacról. Mint említette, ennél azonban többről van szó, az ellenzékhez közeli intézetek 2024 októbere óta egyhangúan hangoztatják a Tisza hatalmas előnyét. 

Az ember nem tudja elhessegetni a gyanút, hogy ennek oka a reményárusítás. A győzelem esélyével kecsegtetik a kormányellenes szavazókat, hátha az önbeteljesítő jóslatként működik majd. Április 12. után okosabbak leszünk, ki mérte és ki próbálta formálni a közvéleményt”

– közölte.

Deák Dániel szerint láttuk a 2022-es választás alkalmával is, hogy sok kutatás nem a valóságot mutatta, azoknak kizárólag a nyilvánosság manipulálása volt a célja. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez most is így van, „de már csak pár hét és kiderül, kinek volt igaza. Egy biztos: ha a Fidesz nyer, akkor azoknak a közvélemény-kutatóknak, amelyek még a napokban is 10 százalék feletti Tisza-előnyt mértek, be kell zárniuk”.

Nyitókép: Veres Nándor/MTI

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 27. 10:19
"szakértők mondják el Mandinernek," el A Mandinernek AZ "el Mandiner" az valami személynév?
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2026. február 27. 09:58 Szerkesztve
A Republikon Intézet igazgatója lapunknak elárulta, lehet olyan szoros az eredmény, hogy a Mi Hazánk támogatásával tud Orbán hatalmon maradni. Ekkora marhaságot! A Miha ha kormányra akrna kerülni már nem ekézné mindenszarizmussal a Fideszt. Azért hozták létre, hogy kisebb legyen a Fidesz, ha megbuktatható, ha lesz néhány képviselőjük azonnal DK, Tisza koalíció lesz. A Miha emberei Jobbikosok, akik a nagyösszefogást csinálták az ellenzékkel.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 27. 09:51
A győzelem az egyéni választókerületek eredményén múlik. A bejutás meg azon, hogy kinek sikerül listát állítani, és lesz-e a listájuknak 5%-a. A többi csak szakértői nyálverés.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. február 27. 09:42
a tét Gyursány2.0 vagy Orbán a tét reggel, délben, este a hazudóknak vagy a szemednek hiszel bár Gyurcsány elballagott de a kutyái köztünk maradtak és tovább mérgezik a közéletet, mutassuk meg nekik, hogy elég volt belőlük. Legutóbb leváltottuk őket ellenzékből de ne hagyjuk, hogy visszakapaszkodjanak álruhában elsunnyogva a valódi szándékaikat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!