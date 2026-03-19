03. 19.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza párt judák zsolt facebook botrány Magyar Péter komment beszéd orbán viktor

„Vállalhatatlan voltál” – a tiszások is kiakadtak saját képviselőjelöltjük produkcióján

2026. március 19. 13:55

Csúnyán leszerepelt Magyar Péter embere.

2026. március 19. 13:55
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kicsit túlzásokba esett Magyar Péter mellett a színpadon Hartán Judák Zsolt, a Tisza Párt jelöltje. Beszéde alatt a pártvezér arca is árulkodó volt, de a közösségi médiában sorjázó kommentelők sem kímélték az eredetileg kertész végzettségű férfit.

Botrányosra sikeredett beszéde után Judák bár elnézést kért mindazoktól közösségi oldalán, akiket megbántott, a hozzászólások alapján ez sokakat nem hatott meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A Magyar Péter kifigurázásáról ismert Manöken Istenkirály is megjelent többek között a kommentszekcióban, és azt írta Judáknak: 

Csodálatos hivatás a kertészet, sok sikert hozzá, mert ezzel a performansszal Ön nem maradhat politikus, még jelölt sem. 

Bízom benne, hogy a miniszterelnök megteszi a jogi lépéseket. A fideszesek nevében bármilyen párt szimpatizánsakánt elnézést kérnék. Köszönjük a Szeretetországot! Ide vezet a két évi konstans hergelés, nagyon szomorú!”

 

Egy másik hozzászóló pedig azt kérdezte a tiszás jelölttől, hogyha a saját bevallása szerint is ennyire tapasztalatlan, akkor mi a garancia arra, hogy nem fog folyamatosan hibázni. Majd azzal folytatta, „én már nem hiszek ebben az egészben!” (...) 

Egyre csak azt bizonyítják országszerte, hogy tapasztalatlanok, nem véletlenül nem szólalhatnak meg a sajtónak.”.

Egy másik Tisza-szimpatizáns arra hívta fel a figyelmet, hogy 

nagyon kellene a változás, de ha ilyen képviselőkkel akarjuk ezt megvalósítani, akkor ebből nem lesz semmi. Amikor már itt vagyunk a hajrában, nagy csalódás ezt látni”.

De volt olyan hozzászóló, is aki már-már szomorúan állapította meg, hogy ezzel a húzással a tiszás politikusjelölt „a rendszerváltás utolsó lehetőségét is eljátszotta”.

A lelkesedés csökkenését az is mutatja, hogy az „áradjon a Tisza” felkiáltásra már a szimpatizánsoktól is olyan reakciók érkeznek, hogy „ez inkább már szárad”.

 

De akadt olyan is, aki csak annyit fűzött hozzá a videóban látottakhoz, hogy Judák „vállalhatatlan volt, nagyot csalódtam”.

Magyar Péternél is kiverte a beszéd a biztosítékot

Mint ismert, szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét.

A jelölt elmesélt egy saját maga által kreált történetet, amely már sok jelenlévőnél sem aratott nagy sikert. Ez a következőképp szólt: „A Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják. Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis **banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket”– fogalmazott.

Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

Összesen 37 komment

lemez
2026. március 19. 14:49
Feljelenttem a facebooknál azt az embert aki elinditotta,hogy két x-et kell tenni a szavazólapokra.Nem sért alapjogokat.Fellebeztem.
zozo1971
2026. március 19. 14:45
Nem politikusnak kell lenni csak EMBERNEK
arpadan
2026. március 19. 14:39
Hát, sok egyéb mellett, abban téved, hogy "ez volt első politikusi beszédem". Miből gondolja magáról, hogy politikus ?
tovarisi-konyec
2026. március 19. 14:39
Onnan tudod hogy Judák nem fideszes, hogy elismerte hogy hibázott, bocsánatot is kért és igéretet tett arra hogy javít magán. Ilyet fideszes politikustól még soha nem hallottunk. :) További jó visítozást.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!