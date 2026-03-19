wass albert hankó balázs országos széchényi könyvtár oszk

Nagy bejelentést tett a miniszter: hazahozták az „egyetemes magyarság írójának” hagyatékát

2026. március 19. 18:35

Hamarosan a nagyközönség is láthatja a hagyaték egyes darabjait.

2026. március 19. 18:35
Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika – jelentette be az MTI tudósítása szerint Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).

„Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs elmondta, hogy március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta.

Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat” 

– hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Wass Albert Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek, valamint Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.

WASS Albert
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet” – mondta Hankó Balázs, hozzátéve: „ezt valljuk nemzeti kultúránkban, ezért fordítottunk az elmúlt másfél évtizedben 650 milliárd forintot a magyar kultúra fejlesztésére, és megerősítésére szerte a Kárpát-hazában, és ezért fordítjuk forrásaink jelentős részét a magyar kultúra és a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésére”.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója hangsúlyozta, hogy 

az OSZK elmúlt három évtizedének legnagyobb és legjelentősebb írói hagyatéka ez.

Kiemelte, hogy a Czegei Wass Albert Alapítvány tizenhárom éven át tartó munkájának köszönhetően kerülhetett Magyarországra a hagyaték, amelynek gondozásában kiemelt szerepet játszott Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint Hegyi Katalin, aki több éven keresztül dolgozta fel a hagyatékot.

Takaró Mihály az író életútjáról és az életmű összefüggéseiről szólva elmondta: 

Wass Albert a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét meg- és végigélte”

hiszen az anyagországban született, majd 1920 után „határon túli magyarként”, 1940 és 1944 között „visszatért magyarként” tartották számon, 1945-től státusza „hontalan menekültre”, 1952-től haláláig pedig „emigránsra” változott. 

Ez a titka és a magyarázata, hogy miért lehet az egyetemes magyarság írója” 

– mutatott rá.

Az író életútjából adódó állandó perspektívaváltásnak köszönhető, hogy Wass Albert írásművészete „páratlanul sokszínű”, egyetlen közös eleme a magyarság szolgálata – emelte ki az irodalomtörténész.

Jövő héttől a nagyközönség is láthatja a hagyaték egyes darabjait az Üzenet haza című, március 26-án nyíló kiállításon az OSZK-ban.

Az irodalomtörténész a kamarakiállítás anyagáról elmondta: az első tárlóban az írónak az Erdélyi Világszövetség társelnöki pozíciójához kapcsolódó dokumentumai láthatók, valamint Szeleczky Zita színésznővel folytatott levelezésének egy darabja. A második tárlóban eredeti kézírásos és gépelt kéziratok kaptak helyet, a harmadik tárló pedig azt a Wass Albertet mutatja be, „akinek harca sohasem szűnt meg a magyarságért”. Ebben a részben az író az erdélyi magyarság történetét feldolgozó, angol nyelven megjelent kiadványai szerepelnek néhány családi fotó mellett.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hakapeszim
2026. március 19. 20:26
Balliberális körökben illik hallomásból nem szeretni, ugyanis sokuk egy sort sem olvasott tőle.
ipolypart2
2026. március 19. 19:51
Vándor Székely hazatalál. Azért is.
Titi
2026. március 19. 19:41
1981 és 1985 között voltam gimnazista. Soha nem hallottam Wass Albertről. Mindig imádtam olvasni, rengeteg könyvem volt, rendszeresen jártam könyvtárba. Sehol nem láttam egy könyvét sem. A kilencvenes évek közepén beszélgettem a főnöknőmmel, kinek mi a kedvenc olvasmánya. Tőle hallottam először Wassról, ő adta kölcsön pár könyvét. Le sem tudtam tenni, sokszor hajnalig olvastam, nem tagadom, sokszor sírva, megdöbbenve. Nagyon helyes, hogy most már szerepel a kötelező olvasmányok között Wass Albert.
csulak
2026. március 19. 18:49
LE a kalappal ! ez a zigazi kincs a magyarsagnak, persze csak azoknak akik olvasnak konyvet !
