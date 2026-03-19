Nagy bejelentést tett a miniszter: hazahozták az „egyetemes magyarság írójának” hagyatékát

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Hamarosan a nagyközönség is láthatja a hagyaték egyes darabjait.
Magyarországra érkezett Wass Albert teljes írói hagyatéka, a diaszpórában lévő magyar írói hagyatékok legnagyobbika – jelentette be az MTI tudósítása szerint Hankó Balázs innovációért és kultúráért felelős miniszter szerdán az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK).
„Wass Albert író hagyatéka a magyar nemzet egybetartozását, történelmi küldetését rajzolja ki mindannyiunk számára” – hangsúlyozta a miniszter.
Hankó Balázs elmondta, hogy március 12-én hajnalban az Amerikai Egyesült Államokból, a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra az a két nagy láda, amely az író regényeit, jegyzeteit, könyveit és ki nem adott írásait tartalmazta.
Meghatottság és csoda volt megérinteni ezeket a ládákat”
– hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki az akcióért a Czegei Wass Albert Alapítványnak, Takaró Mihály irodalomtörténésznek, valamint Rózsa Dávidnak, az OSZK főigazgatójának.
„Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet” – mondta Hankó Balázs, hozzátéve: „ezt valljuk nemzeti kultúránkban, ezért fordítottunk az elmúlt másfél évtizedben 650 milliárd forintot a magyar kultúra fejlesztésére, és megerősítésére szerte a Kárpát-hazában, és ezért fordítjuk forrásaink jelentős részét a magyar kultúra és a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésére”.
Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója hangsúlyozta, hogy
az OSZK elmúlt három évtizedének legnagyobb és legjelentősebb írói hagyatéka ez.
Kiemelte, hogy a Czegei Wass Albert Alapítvány tizenhárom éven át tartó munkájának köszönhetően kerülhetett Magyarországra a hagyaték, amelynek gondozásában kiemelt szerepet játszott Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint Hegyi Katalin, aki több éven keresztül dolgozta fel a hagyatékot.
Takaró Mihály az író életútjáról és az életmű összefüggéseiről szólva elmondta:
Wass Albert a 20. századi magyarság minden lehetséges léthelyzetét meg- és végigélte”,
hiszen az anyagországban született, majd 1920 után „határon túli magyarként”, 1940 és 1944 között „visszatért magyarként” tartották számon, 1945-től státusza „hontalan menekültre”, 1952-től haláláig pedig „emigránsra” változott.
Ez a titka és a magyarázata, hogy miért lehet az egyetemes magyarság írója”
– mutatott rá.
Az író életútjából adódó állandó perspektívaváltásnak köszönhető, hogy Wass Albert írásművészete „páratlanul sokszínű”, egyetlen közös eleme a magyarság szolgálata – emelte ki az irodalomtörténész.
Jövő héttől a nagyközönség is láthatja a hagyaték egyes darabjait az Üzenet haza című, március 26-án nyíló kiállításon az OSZK-ban.
Az irodalomtörténész a kamarakiállítás anyagáról elmondta: az első tárlóban az írónak az Erdélyi Világszövetség társelnöki pozíciójához kapcsolódó dokumentumai láthatók, valamint Szeleczky Zita színésznővel folytatott levelezésének egy darabja. A második tárlóban eredeti kézírásos és gépelt kéziratok kaptak helyet, a harmadik tárló pedig azt a Wass Albertet mutatja be, „akinek harca sohasem szűnt meg a magyarságért”. Ebben a részben az író az erdélyi magyarság történetét feldolgozó, angol nyelven megjelent kiadványai szerepelnek néhány családi fotó mellett.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán