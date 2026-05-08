„Hankó Balázs kulturális minisztersége kapcsán szerintem fontos néhány dolgot különválasztani. Az elmúlt években valóban számos rossz döntés született, amelyek hozzájárultak a jobboldali kulturális politika hitelvesztéséhez és végső soron a bukáshoz is. Ettől függetlenül azonban kár lenne letagadni, hogy a NER időszakában a kultúra területén komoly eredmények is születtek. Lehet vitatkozni az arányokon, de az összkép szerintem továbbra sem kizárólag negatív.

Emellett Hankó kulturális miniszterségének semmi köze az édesapja gyógyszerészkamarai elnökségéhez. Ahogyan nem tartom helyesnek, hogy bárkit a családtagjai politikai szerepe miatt ítéljünk meg, ugyanúgy fordítva sem kellene ezt tenni. Egy jogállamban az egyéni felelősség elve kellene hogy érvényesüljön.