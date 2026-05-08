Móna Márk hankó balázs kulturális miniszterség norma baloldal

Legyen vége az „apák és fiúk” típusú uszításnak!

2026. május 08. 18:48

Különösen furcsa ezt most azok részéről látni, akik évek óta európai normákról beszélnek, miközben folyamatosan „ruszkiznak”.

null
Móna Márk
„Hankó Balázs kulturális minisztersége kapcsán szerintem fontos néhány dolgot különválasztani. Az elmúlt években valóban számos rossz döntés született, amelyek hozzájárultak a jobboldali kulturális politika hitelvesztéséhez és végső soron a bukáshoz is. Ettől függetlenül azonban kár lenne letagadni, hogy a NER időszakában a kultúra területén komoly eredmények is születtek. Lehet vitatkozni az arányokon, de az összkép szerintem továbbra sem kizárólag negatív.

Emellett Hankó kulturális miniszterségének semmi köze az édesapja gyógyszerészkamarai elnökségéhez. Ahogyan nem tartom helyesnek, hogy bárkit a családtagjai politikai szerepe miatt ítéljünk meg, ugyanúgy fordítva sem kellene ezt tenni. Egy jogállamban az egyéni felelősség elve kellene hogy érvényesüljön.

Különösen furcsa ezt most azok részéről látni, akik évek óta európai normákról beszélnek, miközben folyamatosan »ruszkiznak«. Ehhez képest most egészen durva, bolsevik logikák jelennek meg a közéletben: politikai alapon próbálnak ellehetetleníteni embereket pusztán a családi kapcsolataik miatt. Nonszensz!”

Összesen 1 komment

tapir32
2026. május 08. 19:05
Az Orbán-kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel kkv. támogatás ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
