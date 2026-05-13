kilép DK Niedermüller Péter Dobrev Klára baloldal

Niedermüller Péter rácsapta az ajtót Dobrev Klárára: már párttagként sem hajlandó a DK-hoz tartozni

2026. május 13. 09:25

Végleg kilép a pártból.

2026. május 13. 09:25
Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere bejelentette, hogy kilép a DK-ból. A párt alapító tagja, volt alelnöke és EP-képviselője Facebook-oldalán írta, hogy két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről.

Niedermüller közölte, továbbra is hiszi, szükség van „morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára”.

Aztán ezt írta:

De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált.”

Továbbá kijelentette, hogy a DK újjászervezésében

már egyszerű párttagként sem kíván részt venni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

lofejazagyban-2
2026. május 13. 12:49
de szeretném látni a jobbikosból lett fostospeti-hívek képét, amikor ez a fazon a a fehér, hetero férfiről mint "rámséges képződményről" tanítja őket. Mondjuk, fostospeti nem hetero legalább.
Szuperszig
2026. május 13. 12:29
A földikutya is elindult a tiszába.
hümm
2026. május 13. 12:04
Jé, én eddig abban a hitben voltam, hogy valamelyik libbant kevert mikropárt tagja volt (momentum, párbeszéd, összefogás, miafene). Mindegy, gondolom megy a tiszába
santer-2
2026. május 13. 11:53
Egy virtigli szadeszes! Már helyezkedik.
