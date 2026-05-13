Niedermüller Péter rácsapta az ajtót Dobrev Klárára: már párttagként sem hajlandó a DK-hoz tartozni

Üzentek a dezertáló DK-s polgármesternek: Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot!
A tiszássá vált óbudai polgármestert saját szövetségese bírálta.
Végleg kilép a pártból.
Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere bejelentette, hogy kilép a DK-ból. A párt alapító tagja, volt alelnöke és EP-képviselője Facebook-oldalán írta, hogy két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt a döntéséről.
Niedermüller közölte, továbbra is hiszi, szükség van „morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára”.
Aztán ezt írta:
De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott. A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált.”
Továbbá kijelentette, hogy a DK újjászervezésében
már egyszerű párttagként sem kíván részt venni.
