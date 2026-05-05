Üzentek a dezertáló DK-s polgármesternek: Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot!

Az újra „mezt váltó” Kiss már kezdeményezte is a „Mozgalom a kerületért” nevet viselő alakzat létrehozását, mondván: „a pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is”.

Értem én, hogy a politikai szélkakasok korát éljük, de csendben is lehet „szélirányba fordulni”, és nem szükséges facebook felületen

– mások rovására – villogni. Világ életemben párton kívüli voltam, de ez még nekem is sok.

A DK-s politikus rámutatott, a hamarosan 47 éves Kiss László harminc évig baloldali szervezet (párt) tagja volt, a Magyar Szocialista Pártban országos szintű tisztséget is kapott. A sors furcsa fintora, hogy az MSZP-ben éppen az etikai testület elnökének választották.

Dávid Ferenc szerint egy ilyen pályafutás után/közben Kiss doktor harsányan „óbaloldalizik”.