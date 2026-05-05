Üzentek a dezertáló DK-s polgármesternek: Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot!

A tiszássá vált óbudai polgármestert saját szövetségese bírálta.
Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot! – esett neki a Demokratikus Koalícióból látványosan kilépő Kiss Lászlónak a párt gazdasági szakértője, aki ezzel újabb fejezetet nyitott a párton belüli harcban.
„Hihetetlen és ellenszenves megnyilvánulás” Kiss László részéről, hogy
óbaloldalizik, miközben kölyök kora óta azoknak a baloldali közösségeknek volt a tagja, amelyek segítették és támogatták előrelépését
– írta Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció volt országgyűlési képviselője, aki a saját közösségi oldalán reagált arra, hogy Kiss László, Óbuda polgármestere „az idei parlamenti választásokat követően azonnal elhagyta a Demokratikus Koalíciót, mivel – bevallottan – szavazatával a Tisza Pártot segítette győzelemhez.” „Ezt is meredeknek tartottam/tartom, de végül is mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a hűség sem politikai kategória” – szúrt oda Dávid Ferenc, aki felidézte,
Kiss 1996 óta, 17 éves kora óta volt tagja a Magyar Szocialista Pártnak, majd 2020. februárjában átlépett az MSZP-ből a Demokratikus Koalícióba, most pedig ezt a pártot is elhagyta.
Az újra „mezt váltó” Kiss már kezdeményezte is a „Mozgalom a kerületért” nevet viselő alakzat létrehozását, mondván: „a pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is”.
Értem én, hogy a politikai szélkakasok korát éljük, de csendben is lehet „szélirányba fordulni”, és nem szükséges facebook felületen
– mások rovására – villogni. Világ életemben párton kívüli voltam, de ez még nekem is sok.
A DK-s politikus rámutatott, a hamarosan 47 éves Kiss László harminc évig baloldali szervezet (párt) tagja volt, a Magyar Szocialista Pártban országos szintű tisztséget is kapott. A sors furcsa fintora, hogy az MSZP-ben éppen az etikai testület elnökének választották.
Dávid Ferenc szerint egy ilyen pályafutás után/közben Kiss doktor harsányan „óbaloldalizik”.
Hiteltelen és ellenszenves megnyilvánulás ez egy olyan embertől, aki kölyök kora óta azoknak a baloldali közösségeknek volt a tagja, amelyek segítették és támogatták előrelépését.
Hozzátette, amikor 2024. augusztusában a most „óbaloldalizó” polgármestert őrizetbe vették, majd letartóztatták, a Demokratikus Koalíció kiállt Kiss László mellett. Hangosan, harcosan és nyilvánosan.
Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala