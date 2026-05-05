05. 05.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
05. 05.
Demokratikus Koalíció (DK) kiss lászló tisza párt óbuda dávid ferenc polgármester

Üzentek a dezertáló DK-s polgármesternek: Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot!

2026. május 05. 10:18

A tiszássá vált óbudai polgármestert saját szövetségese bírálta.

null

Laci! Ne csinálj Krisztusból bohócot! – esett neki a Demokratikus Koalícióból látványosan kilépő Kiss Lászlónak a párt gazdasági szakértője, aki ezzel  újabb fejezetet nyitott a párton belüli harcban. 

„Hihetetlen és ellenszenves megnyilvánulás” Kiss László részéről, hogy

óbaloldalizik, miközben kölyök kora óta azoknak a baloldali közösségeknek volt a tagja, amelyek segítették és támogatták előrelépését

 – írta Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció volt országgyűlési képviselője, aki a saját közösségi oldalán reagált arra, hogy Kiss László, Óbuda polgármestere „az idei parlamenti választásokat követően azonnal elhagyta a Demokratikus Koalíciót, mivel – bevallottan – szavazatával a Tisza Pártot segítette győzelemhez.” „Ezt is meredeknek tartottam/tartom, de végül is mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a hűség sem politikai kategória” – szúrt oda Dávid Ferenc, aki felidézte,  

Kiss 1996 óta, 17 éves kora óta volt tagja a Magyar Szocialista Pártnak, majd 2020. februárjában átlépett az MSZP-ből a Demokratikus Koalícióba, most pedig ezt a pártot is elhagyta.

Az újra „mezt váltó” Kiss már kezdeményezte is a „Mozgalom a kerületért” nevet viselő alakzat létrehozását, mondván: „a pártok kora lejárt, ahogyan a frakciók kora is”. 

Értem én, hogy a politikai szélkakasok korát éljük, de csendben is lehet „szélirányba fordulni”, és nem szükséges facebook felületen

 – mások rovására – villogni. Világ életemben párton kívüli voltam, de ez még nekem is sok.

A DK-s politikus rámutatott, a hamarosan 47 éves Kiss László harminc évig baloldali szervezet (párt) tagja volt, a Magyar Szocialista Pártban országos szintű tisztséget is kapott. A sors furcsa fintora, hogy az MSZP-ben éppen az etikai testület elnökének választották.

Dávid Ferenc szerint egy ilyen pályafutás után/közben Kiss doktor harsányan „óbaloldalizik”. 

Hiteltelen és ellenszenves megnyilvánulás ez egy olyan embertől, aki kölyök kora óta azoknak a baloldali közösségeknek volt a tagja, amelyek segítették és támogatták előrelépését.

Hozzátette, amikor 2024. augusztusában a most „óbaloldalizó” polgármestert őrizetbe vették, majd letartóztatták, a Demokratikus Koalíció kiállt Kiss László mellett. Hangosan, harcosan és nyilvánosan.  

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

 

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. május 05. 13:05
A sokszinüség!
Sróf
2026. május 05. 12:53
Ilyen tisztességtelenségre senki sem számított attól a polgárjenőtől, aki jó ideig a börtönből vezette a kerületét.
mai nap
2026. május 05. 12:25
És most mi lesz szegény Klárikával? Vajon ő is átlép?
johannluipigus
2026. május 05. 12:11
Működik az önvédelmi reflex.
