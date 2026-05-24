moszkva kormány tisza párt Magyar Péter orbán viktor

Moszkva nem kényszeríti Budapestet, a kormány már nyárra működésképtelenné teheti az országot, Ausztriában közben nem hisznek a szemüknek

2026. május 24. 11:19

Összeszedtük a hét legolvasottabb cikkeit.

Magyar Péter a hét elején azt közölte, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen áron vásárolt Magyarország földgázt Oroszországtól. Az orosz nagykövet válaszul megjegyezte, Moszkva nem kényszeríti Budapestet energiavásárlásra, a jelenlegi szerződések pedig kedvezőek a magyar fogyasztóknak.

A kormány döntése működésképtelenné teheti az országot

Kockázatos és súlyos következményekkel járhat, hogy a Tisza Párt júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság

 – számolt be a Reuters. A hazai érdekképviseletek sürgősen tárgyalnának a kormánnyal.

Az osztrákok nem hittek a szemüknek

Sürgős budapesti kötelezettségeire hivatkozva lemondta egyik fontos ausztriai programját Magyar Péter. Az osztrák lapok szerint a helyi magyar nagykövet mellőzése miatt alakultak ki a szervezési zavarok.

Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény módosítását

A 16. módosítás Orbán Viktor személye, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a közérdekű vagyonkezelők ellen irányul, visszamenőleges jogalkotással. Az Alaptörvény módosító javaslatából kiderül, 

a kormány a kétharmados, alkotmányozó többségével élve már most korlátozná, hogy ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget. 

Az előterjesztés nem meglepő, Magyar Péter miniszterelnök már többször is jelezte, Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke.

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
redl1986
2026. május 24. 13:39
Jól tesz, hogy nyilvánosságra hozza a gáz beszerzési árát. Fideszes körökben ettől kitör a frász, gyorsan elkezdenek tematizálni meg hazudozni.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 24. 13:04
magyarország leválása az orosz olajról nem csak magyarországot érinti, hiszen akkor magyarország is beszáll a régióban elérhető egyéb olajforrásokért, amiknek a logisztikai kapacitása továbbra is véges
survivor
2026. május 24. 13:00
Szóval nem lesz orosz energia. Nem baj. Az EU ÚGYIS BETILTJA..
Nagyhuba1
2026. május 24. 12:39
Magyar Péter mindenhez ért, kiváló közgazda,nagy tudású nőgyógyász , viszont csapnivaló jogász.
