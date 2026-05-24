Moszkva nem kényszeríti Budapestet, a kormány már nyárra működésképtelenné teheti az országot, Ausztriában közben nem hisznek a szemüknek

Tegnap este föltett Facebookra egy videót Magyar Péter, a húsz snittből tizennégyen ő látható, ahogy őt ünneplik

A maradék haton is őt ünneplik, csak azokon nem látható. Van a földön még egy miniszterelnök vagy államfő, aki ilyen töménységben tömjénezné önmagát? Azt hiszem, van, Kim Dzsongun. Vele van versenyben. Hiszen Ceaușescu már nem él.