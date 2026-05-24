Moszkva nem kényszeríti Budapestet, a kormány már nyárra működésképtelenné teheti az országot, Ausztriában közben nem hisznek a szemüknek

Moszkva nem kényszeríti Budapestet – az oroszok máris válaszoltak Magyar Péter legújabb döntésére
A jelenlegi szerződésekről is beszéltek.
Magyar Péter a hét elején azt közölte, hogy nyilvánosságra hozzák, milyen áron vásárolt Magyarország földgázt Oroszországtól. Az orosz nagykövet válaszul megjegyezte, Moszkva nem kényszeríti Budapestet energiavásárlásra, a jelenlegi szerződések pedig kedvezőek a magyar fogyasztóknak.
Kockázatos és súlyos következményekkel járhat, hogy a Tisza Párt júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását.
harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság
– számolt be a Reuters. A hazai érdekképviseletek sürgősen tárgyalnának a kormánnyal.
Sürgős budapesti kötelezettségeire hivatkozva lemondta egyik fontos ausztriai programját Magyar Péter. Az osztrák lapok szerint a helyi magyar nagykövet mellőzése miatt alakultak ki a szervezési zavarok.
A 16. módosítás Orbán Viktor személye, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a közérdekű vagyonkezelők ellen irányul, visszamenőleges jogalkotással. Az Alaptörvény módosító javaslatából kiderül,
a kormány a kétharmados, alkotmányozó többségével élve már most korlátozná, hogy ne lehessen kormányfő az, aki legalább 8 évig betöltötte ezt a tisztséget.
Az előterjesztés nem meglepő, Magyar Péter miniszterelnök már többször is jelezte, Orbán Viktor nem lehet többé Magyarország miniszterelnöke.
