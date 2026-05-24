Kuncze Gábor rámutatott: a Tisza vesztét éppen az okozhatja, amivel most áprilisban nyerni tudtak (VIDEÓ)

A Tisza Párt és Magyar Péter felemelkedése, valamint a legutóbbi választási győzelem egyértelműen új politikai korszakot nyitott Magyarországon. A KlikkTV műsorában Kuncze Gábor és Baka F. Zoltán arra mutattak rá, hogy a siker jelentős részben egy hatalmas erővel megmozduló társadalmi csoportnak, a fiatal generációnak köszönhető. A dicséret mellett ugyanakkor egy szigorú figyelmeztetést is megfogalmaztak az új vezetéssel szemben.

A fiatalok elsöpörték a múltat

Az elemzők felidézték, hogy a Tisza-mozgalom sikere az online térből, a TikTokról és a különböző chatfórumokról indulva söpört végig az országon. A választás egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy a korábbi választásokhoz képest fiatalok százezrei mentek el szavazni. Ez a hatalmas, aktív tömeg pedig valóban „elsöpörte az előzőeket”, egyértelművé téve, hogy elutasítja a régi rendszert.