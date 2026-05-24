Kuncze Gábor rámutatott: a Tisza vesztét éppen az okozhatja, amivel most áprilisban nyerni tudtak (VIDEÓ)

A Tisza Párt és Magyar Péter felemelkedése, valamint a legutóbbi választási győzelem egyértelműen új politikai korszakot nyitott Magyarországon. A KlikkTV műsorában Kuncze Gábor és Baka F. Zoltán arra mutattak rá, hogy a siker jelentős részben egy hatalmas erővel megmozduló társadalmi csoportnak, a fiatal generációnak köszönhető. A dicséret mellett ugyanakkor egy szigorú figyelmeztetést is megfogalmaztak az új vezetéssel szemben.
Az elemzők felidézték, hogy a Tisza-mozgalom sikere az online térből, a TikTokról és a különböző chatfórumokról indulva söpört végig az országon. A választás egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy a korábbi választásokhoz képest fiatalok százezrei mentek el szavazni. Ez a hatalmas, aktív tömeg pedig valóban „elsöpörte az előzőeket”, egyértelművé téve, hogy elutasítja a régi rendszert.
A legnagyobb próbatétel azonban csak most kezdődik a Tisza-kormány számára. Az intő jel lényege, hogy ez a fiatal bázis nem ad biankó csekket, és komoly elvárásokat támaszt azokkal a politikusokkal szemben, akiket hatalomba segített. Kuncze Gábor szerint:
Ennek a fiatal generációnak elvárásai vannak, és ha ezeket nem fogják teljesíteni a Magyar Péterék, akkor ők is el lesznek küldve”.
Kuncze és Baka szerint a helyzet pikantériája, hogy ez a fiatal réteg a NER rendszerében nőtt fel, politikai eszmélésük 2010 utánra esett, mégsem hatott rájuk az „agymosás”, és „valami teljesen másra kezdtek vágyni”. Kuncze szerint a kormányváltó fiatalok talán nem ismerik a mindennapi politikai vagy makrogazdasági folyamatok minden apró részletét, de a saját jövőképükben teljesen biztosak:
A fiatalok ugyan nem nagyon vannak tisztában az ország helyzetével, pláne a költségvetésével, de azzal viszont tisztában vannak, hogy ők milyen országban szeretnének élni. És ez tényleg nem olyan volt az elmúlt 16 évben”.
