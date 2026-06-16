Lengyel tengerre, magyar!

Visszavadulunk: őz tűnt fel a XIII. kerületben
Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője a Telex megkeresésére azt felelte, hogy nem ritka, hogy őzek tűnnek fel a főváros különböző pontjain, előszeretettel legelésznek a temetőkben is.
Évszázados emlékek, friss tengeri levegő és vendégszeretet: ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdańsk és szomszéd városai.
A Balti-tenger gyöngyszemeként emlegetik Gdańskot – az észak-lengyelországi várost közvetlen repülőjárat köti össze Budapesttel, és szállást sem volt nehéz találni, méghozzá közel a festői szépségű óvároshoz, így minden adva volt egy északi kiruccanáshoz.
Pünkösdvasárnap, alig egy óra repülés után érkeztünk meg a Lech Wałęsa nevét viselő reptérre, ahonnan az ünnep miatt kicsit körülményesebben, de bejutottunk a központi pályaudvarra. Itt szinte leesett az állam, hiszen elképesztő tisztaság és rend fogadott.
Lengyelországban egyébként is az a jellemző, hogy még egy cigicsikket sem látni eldobva az utcán, még a legforgalmasabb helyeken sem, hála az éjszakai takarítóbrigádok kemény munkájának.
Gdańsk óvárosában és a folyóparton éjjel is pezseg az élet, és olyankor egészen más arcát mutatja, mint nappal. A város szimbólumainak számító házak aljában és a híres Długi Targon (magyarul hosszú piac) egymást érik a vendéglátóhelyek, ahol a lengyel konyha remekei – például a żurek vagy a pierogi – mellett olasz és thai fogások közül is válogathatunk. Tengerparti város lévén a halételeket sem érdemes kihagyni. Ha pedig csak gyorsan szeretnénk csillapítani az éhségünket, elég betérni egy Żabkába, a helyi kisbolthálózat valamelyik üzletébe, ahol hot dogok, hamburgerek és lengyel melegszendvicsek, azaz zapiekankák közül választhatunk.
A Motława folyó mentén számos pub várja a vendégeket, teraszaikról pedig gyönyörködhetünk a mesébe illő kalózhajókban és a mindössze néhány hete üzemelő óriáskerékben.
Ha valaki Gdańskban jár, feltétlenül érdemes felkeresnie a vonattal alig negyedórára fekvő Sopotot, ahol néhány perc sétával elérhető a fehér homokú, rendkívül tiszta tengerpart, valamint a több mint 500 méter hosszú móló, amelynek végigsétálására mindenképpen megéri jegyet váltani.
Tavasz végén a Balti-tengerben még csak a legbátrabbak mertek megmártózni, de a hírek szerint a nyári hónapokban élénk az élet errefelé. A lassan elviselhetetlenné váló mediterrán klíma miatt ugyanis egyre több turista választja a dél-európai strandok helyett az északi tengerpartokat. Ha pedig már elutaztunk Lengyelország e szegletébe, az úgynevezett Hármasváros harmadik tagjában, Gdyniában is érdemes körülnézni, ahol nemcsak különleges hajókkal találkozhatunk, hanem akár egy második világháborús film forgatásába is belecsöppenhetünk.
Bár Zakopanéban megszoktam, hogy az adventi és téli időszakban magyar szó üti meg a fülemet a főutcán is,
meglepődve tapasztaltam, hogy Gdańskban, a már-már „messzi északon” is mennyi honfitársamba ütköztem, közülük jó páran nem is turistaként jártak-keltek a városban.
Az utolsó napon a két ikonikus hely – a Gdańsk „koronájának” számító Szent Mária-templom és a Szolidaritás mozgalom fontos találkozóhelyeként is ismert Szent Brigitta-templom –, valamint olyan helyi látványosságok, mint a Neptun-kút megtekintése sem maradhatott ki. Csak arra nem jutott idő, hogy felkeressük azokat a békéscsabai vendéglátósokat, akik néhány hónapja Węgierski Lángos néven nyitottak lángosozót a több mint ezer éves kikötővárosban.
Majd legközelebb, ugyanis eldöntöttem, hogy ha tehetem, még a nyár folyamán visszatérek. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk – mindegy, hogy délen vagy északon lélegezzük be!
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