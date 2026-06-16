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lengyelország balti - tenger gdańsk lech wałęsa tengerpart budapest

Lengyel tengerre, magyar!

2026. június 16. 06:16

Évszázados emlékek, friss tengeri levegő és vendégszeretet: ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdańsk és szomszéd városai.

2026. június 16. 06:16
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Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Balti-tenger gyöngyszemeként emlegetik Gdańskot – az észak-lengyelországi várost közvetlen repülőjárat köti össze Budapesttel, és szállást sem volt nehéz találni, méghozzá közel a festői szépségű óvároshoz, így minden adva volt egy északi kiruccanáshoz. 

Pünkösdvasárnap, alig egy óra repülés után érkeztünk meg a Lech Wałęsa nevét viselő reptérre, ahonnan az ünnep miatt kicsit körülményesebben, de bejutottunk a központi pályaudvarra. Itt szinte leesett az állam, hiszen elképesztő tisztaság és rend fogadott.

Lengyelországban egyébként is az a jellemző, hogy még egy cigicsikket sem látni eldobva az utcán, még a legforgalmasabb helyeken sem, hála az éjszakai takarítóbrigádok kemény munkájának. 

Gdańsk óvárosában és a folyóparton éjjel is pezseg az élet, és olyankor egészen más arcát mutatja, mint nappal. A város szimbólumainak számító házak aljában és a híres Długi Targon (magyarul hosszú piac) egymást érik a vendéglátóhelyek, ahol a lengyel konyha remekei – például a żurek vagy a pierogi – mellett olasz és thai fogások közül is válogathatunk. Tengerparti város lévén a halételeket sem érdemes kihagyni. Ha pedig csak gyorsan szeretnénk csillapítani az éhségünket, elég betérni egy Żabkába, a helyi kisbolthálózat valamelyik üzletébe, ahol hot dogok, hamburgerek és lengyel melegszendvicsek, azaz zapiekankák közül választhatunk. 

A Motława folyó mentén számos pub várja a vendégeket, teraszaikról pedig gyönyörködhetünk a mesébe illő kalózhajókban és a mindössze néhány hete üzemelő óriáskerékben. 

Ha valaki Gdańskban jár, feltétlenül érdemes felkeresnie a vonattal alig negyedórára fekvő Sopotot, ahol néhány perc sétával elérhető a fehér homokú, rendkívül tiszta tengerpart, valamint a több mint 500 méter hosszú móló, amelynek végigsétálására mindenképpen megéri jegyet váltani. 

Tavasz végén a Balti-tengerben még csak a leg­bátrabbak mertek megmártózni, de a hírek szerint a nyári hónapokban élénk az élet errefelé. A lassan el­viselhetetlenné váló mediterrán klíma miatt ugyanis egyre több turista választja a dél-európai strandok helyett az északi tengerpartokat. Ha pedig már elutaztunk Lengyelország e szegletébe, az úgynevezett Hármasváros harmadik tagjában, Gdyniában is érdemes körülnézni, ahol nemcsak különleges hajókkal találkozhatunk, hanem akár egy második világháborús film forgatásába is belecsöppenhetünk. 

Bár Zakopanéban megszoktam, hogy az adventi és téli időszakban magyar szó üti meg a fülemet a fő­utcán is,

meglepődve tapasztaltam, hogy Gdańskban, a már-már „messzi északon” is mennyi honfitársamba ütköztem, közülük jó páran nem is turistaként jártak-keltek a városban. 

Az utolsó napon a két ikonikus hely – a Gdańsk „koronájának” számító Szent Mária-templom és a Szolidaritás mozgalom fontos találkozóhelyeként is ismert Szent Brigitta-templom –, valamint olyan helyi látványosságok, mint a Neptun-kút megtekintése sem maradhatott ki. Csak arra nem jutott idő, hogy felkeressük azokat a békéscsabai vendéglátósokat, akik néhány hónapja Węgierski Lángos néven nyitottak lángosozót a több mint ezer éves kikötővárosban. 

Majd legközelebb, ugyanis eldöntöttem, hogy ha tehetem, még a nyár folyamán visszatérek. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk – mindegy, hogy délen vagy északon lélegezzük be!

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. június 16. 07:57
Danzigot földig rombolták mielőtt Gdansk lett belőle, de a lengyelek igyekeztek egy az egyben újjáépíteni. Persze az éles szemű turista rögtön látja hogy ez csak utánzat, de akinek jó a hóttdog annak jó lesz ez is.
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savrena
2026. június 16. 07:16
Nagyon szép város (Hansa város). Az időjárás ellenben csapnivaló, folyton szeles. A tenger nem fürdésre van, de nagyon jó vízi sportokra. Nagy előny még a hosszú világos nappal nyáron.
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ihavrilla
2026. június 16. 07:02
Na, azért még nyáron sem olyan kellemesen meleg a tenger, mint az Adrián.
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Polly_neni
2026. június 16. 06:36
Őrület, micsoda fejlődés: olasz és thai fogások a vendéglőkben, valamint gyors kaják hamburgerek és hotdog-ok formájában...
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