Lengyel tengerre, magyar!

A Balti-tenger gyöngyszemeként emlegetik Gdańskot – az észak-lengyelországi várost közvetlen repülőjárat köti össze Budapesttel, és szállást sem volt nehéz találni, méghozzá közel a festői szépségű óvároshoz, így minden adva volt egy északi kiruccanáshoz.

Pünkösdvasárnap, alig egy óra repülés után érkeztünk meg a Lech Wałęsa nevét viselő reptérre, ahonnan az ünnep miatt kicsit körülményesebben, de bejutottunk a központi pályaudvarra. Itt szinte leesett az állam, hiszen elképesztő tisztaság és rend fogadott.