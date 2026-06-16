Erre a meccsre sokan vártak – a franciák és az argentinok is bemutatkoznak a vb-n

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Kedden az előző világbajnokság két döntőse, Franciaország és a címvédő Argentína is megkezdi szereplését a labdarúgó-világbajnokságon.
Helyi idő szerint kedden Franciaország és a címvédő Argentína is megkezdi szereplését az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon.
A végső győzelemre is esélyesnek tartott franciák Szenegállal találkoznak, amelytől a 2002-es vb nyitó mérkőzésén 1–0-s vereséget szenvedtek, míg a Lionel Messi nevével fémjelzett argentin együttes Algériával csap össze. A kínálat az Irak–Norvégia és az Ausztria–Jordánia meccsel teljes.
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Az előző két játéknappal ellentétben kedden nem rendeznek közép-európai idő szerint korai mérkőzést – vasárnap a németek 19, hétfőn a spanyolok 18 órától játszottak –, a programot a 21 órakor kezdődő Franciaország–Szenegál találkozó nyitja.
FOCI VB 2026, A KEDDI PROGRAM
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
Kedd, 21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport)
Szerda, 0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport)
J-CSOPORT
Szerda, 3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport)
Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: FRANCK FIFE, SEBASTIEN BOZON / AFP