Erre a meccsre sokan vártak – a franciák és az argentinok is bemutatkoznak a vb-n

Helyi idő szerint kedden Franciaország és a címvédő Argentína is megkezdi szereplését az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon.

Lionel Messiék szerda hajnalban Algéria ellen kezdenek a vb-n (Fotó: JUAN MABROMATA / AFP)

A végső győzelemre is esélyesnek tartott franciák Szenegállal találkoznak, amelytől a 2002-es vb nyitó mérkőzésén 1–0-s vereséget szenvedtek, míg a Lionel Messi nevével fémjelzett argentin együttes Algériával csap össze. A kínálat az Irak–Norvégia és az Ausztria–Jordánia meccsel teljes.