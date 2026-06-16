„Az emberek még a közelmúltat is rendkívül gyorsan elfelejtik” – Raymond Ibrahim a nyugati ember történelmi amnéziájáról

Ön sokat írt a kereszténység és az iszlám több évszázados harcáról. A posztkeresztény Nyugat láthatóan úgy gondolja, hogy ez a harc véget ért. Tényleg így van?

A nyugati emberek úgy tűnik így gondolják, vagy legalábbis ezt mesélik maguknak. De ha azt nézzük, hogy mit mondanak a muszlimok, akkor kiderül: nagyon sok olyan követője van az iszlámnak, aki szerint ez a harc nem ért véget. Figyelem mit mondanak, olvasok arabul, és szó szerint ezt mondják, ezt írják a kiadványaikban és könyveikben. Ők még mindig az iszlám parancsának tekintik a dzsihád folytatását, bármilyen módon is történjen az. Nem feltétlenül háborúval vagy erőszakkal kell megvalósítani. Békés eszközökkel is elérhető, ami jelenleg például a propaganda, az oktatási rendszer vagy más eszközök révén történik. Akár egyszerűen csak a magas születési arányok révén egész Európában. Tehát van egy fajta történelmi folytonosság a muszlimok gondolkodásában és viselkedésében, miközben sok nyugati szakított a múlttal.

Ha valaki semmit nem tud az iszlám tanításairól, annak mit mondana mi a probléma ezzel a vallással? Mi az oka, hogy az iszlám követői nehezen illeszkednek be, hogy sok esetben ellenségesek az őket befogadó társadalommal?