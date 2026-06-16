„Az emberek még a közelmúltat is rendkívül gyorsan elfelejtik” – Raymond Ibrahim a nyugati ember történelmi amnéziájáról

Régen ez más volt, például azok a muszlimok és arabok, akik az Egyesült Államokba érkeztek az 50-es és 60-as években, bár az is egy liberális világ volt, de nem úgy mint ma, és az amerikai kultúra is magabiztos volt, ezért a bevándorlók sokkal jobban be tudtak illeszkedni.
Amerikában van egy új rajongó tábora az iszlámnak, mégpedig igen váratlan irányból. Az olyan jobboldali influenszerek, mint Tucker Carlson Katarba meg Szaúd-Arábiába utaznak, és rendkívül pozitívan nyilatkoznak az iszlám világról… Mit gondol erről?
Követem ezt a jelenséget és nekem az a benyomásom, hogy terjed egy furcsa kór, ami azt állítja, hogy oldalt kell választanod: vagy Izraelt vagy az iszlámot! Ha nem szeretem Izraelt, akkor szeretnem kell az iszlámot, ha szeretem Izraelt, akkor gyűlölnöm kell az iszlámot. Most nagyon elszaporodtak, akik kritikusak Izraellel kapcsolatban, és azt érzik, hogy ezért szeretniük kell az iszlámot. Ezt csinálják az ilyen Tucker Carlson félék.