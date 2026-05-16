hankó balázs krausz ferenc Magyar Péter alapítvány

Hankó Balázs Krausz Ferenc alapítványáról: Pusztán politikai okból akarják felmondani a szerződést

2026. május 16. 16:05

Magyar Péter politikai üldözés elérte a Nobel-díjas Krausz Ferencet is.

2026. május 16. 16:05
Ez egy világon egyedülálló kuratórium és alapítvány, amelynek szerződését mindenféle szakmai konzultáció nélkül, pusztán politikai okból akarják felmondani – fogalmazott Hankó Balázs, miután Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus alapítványa Magyar Péter célkeresztjébe került.

Fotó: MTI/Kovács Attila

 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Amint azt a Mandiner is megírta, 

a Tisza-kormány vezetője a minap saját közösségi oldalán közölte, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést felbontják, az eddig kifizetett pénzt pedig visszakövetelik.

A leköszönő miniszter tisztázta: a világhírű fizikus alapítványa csúcskutatást végez, az ezekből keletkező innovációk a magyarokat szolgálják majd.

Hankó Balázs a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, 

az eljárás egyáltalán nem szabályos, az Országgyűlés által még 2025 őszén elfogadott kétharmados törvény, kormányhatározat, és ez alapján a felek egyetértésével aláírt szerződésről van szó, vagyis a felmondáshoz mindezek módosítása, megszüntetése szükséges, a felek kölcsönös egyetértésével.

Hozzátette, a fentieknél azonban fontosabb kérdés, hogy mindez a tények ismerete, pusztán politikai szempontok szerinti ez a döntés. Meglátása szerint fontos látni, hogy egy olyan alapítványról beszélünk, ahol magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc mellett a kuratórium tagja az Abel-díjas volt MTA-elnök, Lovász László, és ezen kívül tagja még három kiváló nemzetközi kutató, akik szintén Nobel-díjasok a fizika és az orvostudomány területéről.

 Ez egy világon egyedülálló kuratórium és alapítvány, amelynek szerződését mindenféle szakmai konzultáció nélkül, pusztán politikai okból akarják felmondani. 

De ezzel nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi tudomány is sérül. Érdekes ugyanakkor, hogy Barabási Albert-László hálózatkutató éppen a minap a Science-ben megjelent cikkében erős kiritkával illette a magyar tudománypolitikát, az Élvonal Alapítványt azonban pozitív példaként emelte ki – mondta Hankó Balázs.

A távozó tárcavezető felidézte, 

ez a szerződés arról szól, hogy a hat év során 75 kiváló kutatócsoport érkezik Magyarországra, az alapítvány segítségével működik együtt a magyar egyetemi és kutatóhálózati közösséggel. 

„Ehhez persze a kutatócsoportoknak, akik kiemelkedő nemzetközi színvonalon kutatnak, azokat a finanszírozási feltételeket kell tudni biztosítani, mint az Európai Unióban vagy az Egyesült Államokban, vagy akár japán, szingapúri vetélytársak esetében” – magyarázta.

MTI/AP/Matthias Schrader Fotó: Matthias Schrader

Ez a csúcskutatás, az ezekből keletkező innovációknak a hazai vállalatokon keresztül itthon kell hasznosulniuk – húzta alá Hankó Balázs, hozzátéve, hogy az elvárás minimum 15 innovatív vállalkozás, míg a természettudományos terület tehetséggondozását 55 ezer diák bevonása biztosítja, szerte a Kárpát-medencében.

A politikus arra is kitért, a szerződés része továbbá a Magyar tudósok körútján Lágymányoson – ahova anno még Klebelsberg Kunó miniszter a Magyar Tudomány Központját álmodta – egy megelőző orvostudományi gyógyító- és kutatóközpont megvalósítása, amely az Élvonal Alapítványnak is helyet ad. – Ez Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk kutatásának egészségügyi hasznosítása, amelyre a világ számos országával nyugattól, keletig együttműködések előkészítése valósult és valósul meg – ismertette.

Hankó Balázs tisztázta, mindezeket a feladatok és teljesítéseket foglalja magában a hat évre szóló 261 milliárd forintos, teljesítményhez és indikátorokhoz kötött szerződés. Ez az első évben maximum 26 milliárd forint, az utolsó évben maximum 53 milliárd forint lehet. 

Ez az éves átlagos összeg nagyjából megfelel az elmúlt évek során megemelt kutatásági kiválósági programoknak, amelyre 47 milliárdot fordítunk, és fele annak az összegnek, amellyel a Magyar Kutatási Hálózat, hiszen a HUN-REN jövőre 90 milliárd forintból kutathat. Ez is bizonyítja, hogy jelentős forrás érkezett a tudomány és innováció területére az elmúlt évek során

 – hívta fel a figyelmet.

Hankó Balázs egyúttal megjegyezte, az alapítvány által végzett munka azért is hiánypótló, mert (azon felül, hogy 75 nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutatónak ad lehetőséget nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezet megteremtésére) olyan kutatókkal tudnak megállapodást kötni, mint Roska Botond professzor. – A professzor kutatásai kapcsolódnak az alapítványhoz, és ebbe hazai kutatócsoportok, egyetemek és fiatal tehetségek is bekapcsolódnak. Nem mellesleg Roska Botond professzor a legesélyesebb arra, hogy a következő magyar Nobel-díjas legyen. Ezért fontos, hogy minél több, külföldön kutató magyar kiválóság hazatérjen, külföldi kutatók csatlakozzanak magyar kutatókhoz és fiatal tehetségekhez – összegzett Hankó Balázs, a leköszönő tárcavezető.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. május 16. 17:14
Magyar Péter politikai dilettáns. A gyűlölet és a bosszú fűti ezt az entitást.
antoniosalazar
2026. május 16. 16:41
Ízisz 2026. május 16. 16:33 """A természettudományos kutatói pálya iránt érdeklődő középiskolás és egyetemista diákokat támogató Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) finanszírozási szerződése a Kulturális és Innovációs Minisztériummal (KIM) 2025. december 31-én lejárt. A minisztérium már jóval a lejárat előtt olyan koncepciót keresett az általuk nagy becsben tartott mentorprogramnak, ami biztosítja a hosszú távú finanszírozási támogatást, így esett a választás Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus éppen megalakuló Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványára, aminek a KIM biztosít támogatást. Az NTA programigazgatója, Hegyi Péter meg is kezdte a tárgyalásokat Krausszal és a csapatával – aztán majdnem egy évvel az egyeztetések után, 2026 márciusának végén a Nobel-díjas tudós a „belpolitikai helyzetre való tekintettel” kihátrált a finanszírozásból. Annak ellenére, hogy a minisztériumtól már megkapta az ehhez szükséges forrásokat.""" Na most mi van fideszlotyó?
redl1986
2026. május 16. 16:33
Pont Hankó volt a leghitelesebb figura az ügy félremagyarázására. Teljes káosz, zavar, kinlódás a fidesznél.
Ízisz
2026. május 16. 16:33
🧡🇭🇺 "antoniosalazar 2026. május 16. 16:19 Hankó Balázs Krausz Ferenc alapítványáról: Pusztán politikai okból akarják felmondani a szerződést A belpolitikai helyzetre hivatkozva hátrált ki a Nobel-díjas Krausz Ferenc-féle, közpénzzel kitömött alapítvány egy sikeres tehetséggondozó program mögül 2026. április 19" Válasz erre 🖕 Ízisz antoniosalazar 2026. május 16. 16:31 🧡🇭🇺 "Az alapítvány indoklása: Bár sajtóhírek belpolitikai okokat és politikai függetlenséget emlegettek, a Nobel-díjas fizikus alapítványa határozottan visszautasította ezt. Közleményük szerint az együttműködés azért hiúsult meg, mert az NTA nem tudott átlátható, mérhető mutatókat felmutatni, és a kért adatokat sem szolgáltatta, így nem kívántak „ATM-ként” működni." Ezt elfelejtetted közölni!!! 👆 Tudod az ok és okotat!!!💯❗😊
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!