Magyar Péter elveszi a magyar fiatalok tehetséggondozásra szánt százmilliárdokat

A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.

Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.