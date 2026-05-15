Magyar Péter elveszi a magyar fiatalok tehetséggondozásra szánt százmilliárdokat

A választások után már neki is mentek a Nobel-díjas Krausz Ferencnek – a professzor nem ment el szó nélkül a történtek mellett
Nem a Telex cikkében leírt kihátrálás történt, éppen ellenkezőleg.
„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük” – írta közösségi oldalára Magyar Péter újdonsült miniszterelnök. Magyar Péter nekiment Krausz Ferencnek.
Mint arról a Mandiner.hu beszámolt, a Frontiers Campus alapkőletételét (ahol beszédet mondott Orbán Viktor korábbi kormányfő) és az országgyűlési választásokat követően mentek neki a Nobel-díjas Krausz Ferencnek egy, a kormánypárti elfogultsággal mindenképpen vádolható Telex.hu-n közölt írással.
Május 15-én pedig az ugyancsak kormánybarát Magyar Hang írta meg, hogy mit jelent az előző kabinet és a Krausz-féle alapítvány közötti közfeladat-finanszírozási szerződés.
A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.
Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.
Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor ennek kapcsán azt mondta, az Élvonal-program működését mérhető teljesítmény, átlátható szabályok és törvényi keretek határozzák meg, ezért ha a támogatási forrásokat nem a vállalt célokra használják fel, vagy a kitűzött eredmények nem teljesülnek, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A Nobel-díjas kutató egy április végi háttéreseményen hangsúlyozta: az Élvonal nem veszélyezteti a közpénzeket, ugyanakkor a magyar történelemben először teremthet hosszú távon stabil feltételeket a tehetséggondozás számára. Mint fogalmazott, a program saját tudományos pályájának tapasztalataira épül, és személyes életcéljának tekinti, hogy más fiatal kutatók számára is biztosított legyen az a lehetőség, amely neki korábban megadatott. Krausz ugyanakkor arra is kitért, hogy Németországban az ehhez hasonló kutatási támogatások esetében nincs visszafizetési kötelezettség.
