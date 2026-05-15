Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tehetséggondozás krausz ferenc Magyar Péter alapítvány

Magyar Péter elveszi a magyar fiatalok tehetséggondozásra szánt százmilliárdokat

2026. május 15. 14:22

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és felszólítja a Nobel-díjas kutatót a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására.

2026. május 15. 14:22
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük”írta közösségi oldalára Magyar Péter újdonsült miniszterelnök. Magyar Péter nekiment Krausz Ferencnek.

Magyar Péter nekiment a Nobel-díjas Krausz Ferencnek
Magyar Péter nekiment a Nobel-díjas Krausz Ferencnek

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter nekiment a Nobel-díjas Krausz Ferencnek

Mint arról a Mandiner.hu beszámolt, a Frontiers Campus alapkőletételét (ahol beszédet mondott Orbán Viktor korábbi kormányfő) és az országgyűlési választásokat követően mentek neki a Nobel-díjas Krausz Ferencnek egy, a kormánypárti elfogultsággal mindenképpen vádolható Telex.hu-n közölt írással.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Május 15-én pedig az ugyancsak kormánybarát Magyar Hang írta meg, hogy mit jelent az előző kabinet és a Krausz-féle alapítvány közötti közfeladat-finanszírozási szerződés.

A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét.

Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.

Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor ennek kapcsán azt mondta, az Élvonal-program működését mérhető teljesítmény, átlátható szabályok és törvényi keretek határozzák meg, ezért ha a támogatási forrásokat nem a vállalt célokra használják fel, vagy a kitűzött eredmények nem teljesülnek, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A Nobel-díjas kutató egy április végi háttéreseményen hangsúlyozta: az Élvonal nem veszélyezteti a közpénzeket, ugyanakkor a magyar történelemben először teremthet hosszú távon stabil feltételeket a tehetséggondozás számára. Mint fogalmazott, a program saját tudományos pályájának tapasztalataira épül, és személyes életcéljának tekinti, hogy más fiatal kutatók számára is biztosított legyen az a lehetőség, amely neki korábban megadatott. Krausz ugyanakkor arra is kitért, hogy Németországban az ehhez hasonló kutatási támogatások esetében nincs visszafizetési kötelezettség.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
anna bolena
2026. május 15. 15:15
És mit adsz helyette a tehetséges fiataloknak, pszichopeti? A heréjét mutogató idióta koncertjeit? Augusztus 20-i hejehuját, amiben pezsgőzve a Parlament ablakában ülve gyönyörködsz? Világszégyene vagy, te tehetségtelen, bosszúszomjas toprongy. Weber és Ursula bosszújának bábja!
Válasz erre
0
0
olvasó 4
2026. május 15. 15:14
Az agyhalottak országában minek a gondolkodó ember. Még a végén átlátna a szitán.
Válasz erre
0
0
re2026
2026. május 15. 15:14
Csak rombol és dühöng! Kiéli összes elfojtását,közben persze tönkremegy a messiás,de ki bánja ha ilyen "óriás" van közöttünk! A nóbel dijas fizikust elüldözni ,több mint ökörség!!
Válasz erre
0
0
nemugatolmerkapol
2026. május 15. 15:13
...továbbá adja vissza a Nobel-díját is, mert azt Magyar Péter megkérdezése nélkül ítélték neki oda!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!