A választások után már neki is mentek a Nobel-díjas Krausz Ferencnek – a professzor nem ment el szó nélkül a történtek mellett

Kevesebb mint egy hónappal a Frontiers Campus alapkőletételét (ahol beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök) és az országgyűlési választásokat követően mentek neki a Nobel-díjas Krausz Ferencnek egy Telex.hu-n közölt egyoldalú írással. A professzor kezdeményezésére tavaly létrejött az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány (angolul: Frontiers Foundation), ahol a tehetséggondozás, a világszínvonalú kutatási infrastruktúra és a tudományos eredmények hasznosítása összpontosul. A fizikus által vezetett magyar kutatóközpont, a Center for Molecular Fingerprinting az alapítvány berkein belül folytatja tevékenységét. Az Élvonal Alapítvány és az állam között 2026. február 20. napján 25 éves keretmegállapodás és 6 éves közfeladat-finanszírozási szerződés jött létre, amely meghatározza az alapítvány céljait, teljesítménymutatóit, valamint a közfeladataira felhasználható támogatási összegek mértékét.

A Nobel-díjas Krausz Ferencnek mentek neki a választások után / Kép forrása: Ficsor Márton / Mandiner

„Magyarország legfontosabb nyersanyaga a tehetség, amely a tehetséggondozáson keresztül válhat erőforrássá – vallja a fizikus professzor. – Ahhoz, hogy ez az erőforrás a lehető legnagyobb mértékben idehaza hasznosulhasson, világszínvonalú kutatóközpontok »kritikus tömegére« van szükség, amely képes itthon tartani, illetve haza vonzani a legjobbjainkat.