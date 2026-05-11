„Az önvédelmi mószer másik fajtája a »vádalku« képletét mutatja. Ilyenkor másokat mószerolnak be, akik szerintük náluk is nagyobb bűnösök. Palkovics meghazudtolja Szíjjártót: igenis volt szó kormányüléseken az akkugyárak szennyezéseiről. Révész Máriusz beköpi nemcsak a sokszoros áron dolgozó, ám megkerülhetetlen Balásyt, de Gulyást és Navracsicsot is, akiknek elmondta az egész disznóságot. De nem tudtak mit tenni szegények – ecseteli – mert ez ugyebár másik tárcához tartozott. Nagy Mártont, Hankó Balázst és az NKA-ban őt helyettesítő Bús Balázst bemártja a támogatásokat kezelő intézmény főigazgatója. Hankó Balázs és Nagy Márton hozták létre a 17 milliárdos dugipénzt a kampánycelebek lefizetésére. Bús Balázs állította össze engedelmes beosztottakból az osztogatást intéző bizottságot. Hankó Balázs utasított az egész közpénzrabló akció eldugására.

Nahát. Micsoda csalódás. Én pedig azt hittem, hogy Győzike, Mága Zoltánék, Kis Grófo, Pataki Attila, Deák Bill Gyula, Dopeman, Tóth Gabi kizárólag hazafias érzülettől vezetve léptek fel a Harcosok Klubjában és egyéb helyeken, vonultak a Békemenet első sorában.