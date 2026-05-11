Politikai atombombává váltak a zárolt uniós források
Ez lesz a Tisza-kormány első nagy próbatétele: vajon a győztes párt be tudja-e váltani a kampányban tett ígéretét, és milyen áron.
Kérdés, nem úszik-e el pártelnöksége is.
„Az önvédelmi mószer másik fajtája a »vádalku« képletét mutatja. Ilyenkor másokat mószerolnak be, akik szerintük náluk is nagyobb bűnösök. Palkovics meghazudtolja Szíjjártót: igenis volt szó kormányüléseken az akkugyárak szennyezéseiről. Révész Máriusz beköpi nemcsak a sokszoros áron dolgozó, ám megkerülhetetlen Balásyt, de Gulyást és Navracsicsot is, akiknek elmondta az egész disznóságot. De nem tudtak mit tenni szegények – ecseteli – mert ez ugyebár másik tárcához tartozott. Nagy Mártont, Hankó Balázst és az NKA-ban őt helyettesítő Bús Balázst bemártja a támogatásokat kezelő intézmény főigazgatója. Hankó Balázs és Nagy Márton hozták létre a 17 milliárdos dugipénzt a kampánycelebek lefizetésére. Bús Balázs állította össze engedelmes beosztottakból az osztogatást intéző bizottságot. Hankó Balázs utasított az egész közpénzrabló akció eldugására.
Nahát. Micsoda csalódás. Én pedig azt hittem, hogy Győzike, Mága Zoltánék, Kis Grófo, Pataki Attila, Deák Bill Gyula, Dopeman, Tóth Gabi kizárólag hazafias érzülettől vezetve léptek fel a Harcosok Klubjában és egyéb helyeken, vonultak a Békemenet első sorában.
Bár szerintem Pataki Attiláék igazán megérdemelték. Olyan, szakmailag kifogástalan, világnézetileg megrendítő pályázatot nyújtottak be, hogy szem nem marad szárazon. Pataki Attila arra kért pénzt, hogy »az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén« »utat mutasson a fény és szabadság felé.« Ha a nem emberi léptékű természeti törvényeket akarta volna követni, biztos vagyok benne, hogy egy fillért sem kap. Amíg ő az utat mutatta, a fia (ő is pályázott) »megérteni kívánta a három dimenziós létezést«. Nem ám a kettő vagy négy dimenziójút. Szép lehet náluk egy családi este: apuka utat mutat a mezsgyén, a fiú számolja a dimenziókat. Az önvédelmi mószerhullám hatását látjuk. 61 százalék (köztük eddigi fideszesek) bíróság előtt szeretnék látni Orbánt. A pártját már maga sem tartja alkalmasnak az újjászervezésre.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
