05. 11.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Lendvai Ildikó

Önvédelmi mószer

2026. május 11. 07:05

Kérdés, nem úszik-e el pártelnöksége is.

Lendvai Ildikó
Népszava

„Az önvédelmi mószer másik fajtája a »vádalku« képletét mutatja. Ilyenkor másokat mószerolnak be, akik szerintük náluk is nagyobb bűnösök. Palkovics meghazudtolja Szíjjártót: igenis volt szó kormányüléseken az akkugyárak szennyezéseiről. Révész Máriusz beköpi nemcsak a sokszoros áron dolgozó, ám megkerülhetetlen Balásyt, de Gulyást és Navracsicsot is, akiknek elmondta az egész disznóságot. De nem tudtak mit tenni szegények – ecseteli – mert ez ugyebár másik tárcához tartozott. Nagy Mártont, Hankó Balázst és az NKA-ban őt helyettesítő Bús Balázst bemártja a támogatásokat kezelő intézmény főigazgatója. Hankó Balázs és Nagy Márton hozták létre a 17 milliárdos dugipénzt a kampánycelebek lefizetésére. Bús Balázs állította össze engedelmes beosztottakból az osztogatást intéző bizottságot. Hankó Balázs utasított az egész közpénzrabló akció eldugására.

Nahát. Micsoda csalódás. Én pedig azt hittem, hogy Győzike, Mága Zoltánék, Kis Grófo, Pataki Attila, Deák Bill Gyula, Dopeman, Tóth Gabi kizárólag hazafias érzülettől vezetve léptek fel a Harcosok Klubjában és egyéb helyeken, vonultak a Békemenet első sorában.

Bár szerintem Pataki Attiláék igazán megérdemelték. Olyan, szakmailag kifogástalan, világnézetileg megrendítő pályázatot nyújtottak be, hogy szem nem marad szárazon. Pataki Attila arra kért pénzt, hogy »az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén« »utat mutasson a fény és szabadság felé.« Ha a nem emberi léptékű természeti törvényeket akarta volna követni, biztos vagyok benne, hogy egy fillért sem kap. Amíg ő az utat mutatta, a fia (ő is pályázott) »megérteni kívánta a három dimenziós létezést«. Nem ám a kettő vagy négy dimenziójút. Szép lehet náluk egy családi este: apuka utat mutat a mezsgyén, a fiú számolja a dimenziókat. Az önvédelmi mószerhullám hatását látjuk. 61 százalék (köztük eddigi fideszesek) bíróság előtt szeretnék látni Orbánt. A pártját már maga sem tartja alkalmasnak az újjászervezésre.

Kérdés, nem úszik-e el pártelnöksége is.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 46 komment

Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 11. 10:39
Büdös komcsi, te ne aggódj OV miatt, menj szopd le MP-t, az való neked.
sandor
2026. május 11. 10:37
Ildikó tehetnél egy sétát a Balatont átúszó Heller barátnődnél.
schwabisch2026
2026. május 11. 10:20
Hallja? Nézzen inkább filmeket! Gondolom van min?
billysparks
•••
2026. május 11. 10:03 Szerkesztve
Egy komment 90-ből: chief Bromden 1990. május 11. 09:33 "Kérdés, nem úszik-e el pártelnöksége is" A párt maradéka már elúszott. A nyugdíjasok is a rendezés helyett pórázokat kaptak a nyakukba, úgy látszik nem kértek belőle. Ez is okozhatta a bukásukat, vagy akár győzelmet is hozhatott volna, hiszen 2.5 millió emberről van szó. Kérdezzék meg az ötletgazdát. :D Az SZDSZ az új polgári szövetség.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.