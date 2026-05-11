Politikai atombombává váltak a zárolt uniós források

A kohéziós forrásokból kórházak felújítása és modernizálása valósulhat meg. A helyreállítási források egy része szintén az egészségügy fejlesztését szolgálja, elsősorban a digitalizációt támogató projekteken és a modern kórházi rendszereken keresztül, lerövidítve a betegutat és gyorsítva az ellátást. Az ellenzék által a kampányban folyamatosan hangoztatott egészségügyi fejlesztések az uniós források befagyasztása miatt késnek. A másik kiemelt kampánytéma, az oktatás fejlesztése is a két programból együttesen valósulhatott volna meg az eltelt években. A kohéziós alapok az intézmények felújítását finanszírozhatják, az RRF oktatási kerete a digitalizációt, a pedagógusok továbbképzését és a szakképzés fejlesztését teszi lehetővé.

A hévhálózat teljes korszerűsítése kiemelt beruházás, de el kellett halasztani

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Külön említésre méltó, hogy Brüsszel az energetikai beruházások végrehajtására elkülönített forrásokat is zárolta, ennek ellenére elvárja, hogy az oroszról a jóval drágább egyéb energiaforrásokra álljon át Magyarország, ráadásul a rezsicsökkentés eltörlését is régóta követeli.

A befagyasztott pénzek adják a keretet a lakossági beruházásokra, például napelemek, hőszivattyúrendszerek kiépítésére, gázkazánok cseréjére. Szintén ezek a támogatások tennék lehetővé a társasházak felújítását és a panelprogram folytatását. A fejlesztések elhalasztása miatt nem sikerült korszerűsíteni a villamosenergia-hálózatot, amely a napelem-csatlakozások káros hatásának a kiküszöbölését és az energiatárolás előmozdítását segítené, továbbá a földgázfelhasználás csökkentését is gyorsítaná.

Az önkormányzatok és a települések is kárvallottjai a források blokkolásának. A településeknek nem volt elegendő forrásuk a helyi szolgáltatások modernizálására, az úthálózat vagy a közintézmények felújítására, energiahatékonysági fejlesztésére. Szintén késnek az állam hatékonyabb működését és az e-közigazgatás fejlesztését célzó informatikai beruházások és a digitalizációs projektek. A támogatási alapokon felül Brüsszel a modellváltó egyetemek elől elzárta a fiatalok külföldi tanulmányútját lehetővé tévő Erasmus programot és a nemzetközi tudományos-innovációs projekteket támogató Horizont Európa-keretet.

A konkrét beruházások jól mutatják, mekkora tétje van Magyar Péter és Ursula von der Leyen egyezségének, mivel az uniós pénzek hazahozatala pont a legtöbbet kritizált szolgáltatások fejlesztését segíti. A Tisza támogatottságának megerősödésével, de a választói bizalom megingásával is járhat a formálódó megállapodás. Magyar Péternek ezért azt kell bizonyítania, hogy kormányfőként megvan a képessége ahhoz, hogy a befagyasztott pénzeket úgy hozza haza, hogy közben nincs szükség egy kis szuverenitás feladására sem.

Nyitókép: Hamarosan kiderül, hogy az új kormányfő képes-e betartani egyik legfontosabb kampányígéretét

Fotó: AFP/Geert Vanden Wijngaer