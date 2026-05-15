Eddig tartott a türelem: díjat emelnek a bankok és a telekommunikációs cégek

Telekommunikációs szolgáltatók

A Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött első negyedéves jelentésében közölte, hogy 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz. A március 12-e után kötött új díjcsomagokra azonban nem vonatkozik az emelés, azok árai változatlanok maradnak.

A Yettel a díjemelést július 31-ig hajtja végre, szintén 4,4 százalékos mértékben. Ez érinti a korrekció előtt megkötött szerződések havidíjait is. Az emelés a számlás hangalapú, hordozható internet és otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik, a perc- és SMS-díjakat, valamint a kiegészítő szolgáltatásokat nem érinti. A cég emellett arányosan növeli a roaming adatkereteket azoknál a csomagoknál, ahol az adatmennyiség nem használható fel teljes egészében az EU-s roaming zónában.