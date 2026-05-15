nagy márton telekommunikációs szektor bankszektor áremelés

Eddig tartott a türelem: díjat emelnek a bankok és a telekommunikációs cégek

2026. május 15. 08:13

Vége az önkéntes árstopnak.

Ahogy több szektorban, úgy a telekommunikációban is tavaly áprilisban kért „önkéntes” árstopot a szolgáltatóktól Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter. A cégek elfogadták a kérést, így 2025-ben nem emelték a díjaikat.

Az önkéntes vállalás azonban lejárt, ezért 2026-ban sorra jelentik be a 2025-ös inflációnak megfelelő, 4,4 százalékos díjkorrekciót

írja a hvg. 

Telekommunikációs szolgáltatók

A Magyar Telekom a Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött első negyedéves jelentésében közölte, hogy 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz. A március 12-e után kötött új díjcsomagokra azonban nem vonatkozik az emelés, azok árai változatlanok maradnak.

A Yettel a díjemelést július 31-ig hajtja végre, szintén 4,4 százalékos mértékben. Ez érinti a korrekció előtt megkötött szerződések havidíjait is. Az emelés a számlás hangalapú, hordozható internet és otthoni internet tarifacsomagokra vonatkozik, a perc- és SMS-díjakat, valamint a kiegészítő szolgáltatásokat nem érinti. A cég emellett arányosan növeli a roaming adatkereteket azoknál a csomagoknál, ahol az adatmennyiség nem használható fel teljes egészében az EU-s roaming zónában.

A One szeptember 1-jétől vezeti vissza az inflációkövető emelést, szintén 4,4 százalékos mértékben. Az emelést a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjra alkalmazzák, a havidíj-kedvezményeket nem érinti. Nem emelik a kiegészítő havi díjakat, az opcionális csomagokat és a forgalmi díjakat. Vezetékes televízió-, telefon- és internet-szolgáltatásainál idén nem alkalmaznak automatikus inflációkövető emelést, viszont egységesíti a díjcsomagokat és kedvezményeket, ami egyes ügyfeleknél áremelkedést okozhat. Ezek a változások augusztus 1-jétől lépnek életbe.

Bankok

A bankoknál is hasonló a helyzet. Nagy Márton tavaly áprilisban – az MNB jelentésére hivatkozva – jelezte: vagy önként nem emelik a díjaikat a bankok, vagy állami díjkorlátozás jöhet.

Az MNB adatai szerint 2023 negyedik negyedéve és 2024 negyedik negyedéve között 23,9 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei, elsősorban a számlavezetés és az átutalások díjaiból.

A bankok többsége 2026. június 30-ig vállalta az árak befagyasztását, egyesek még kedvezményeket is adtak. A határidő lejártával azonban elindultak az emelések: 

  • OTP Bank: július 1-jétől emelnek, szinte minden tételnél kb. 4 százalékot vagy annál valamivel többet. Ugyanakkor több szolgáltatást díjmentessé tesznek, és bővítik a kedvezmények körét.
  • CIB Bank: nem csak a 4,4 százalékos 2025-ös inflációt, hanem a 2025-ben elmaradt 3,7 százalékot is hozzáadják az emeléshez, tehát összesen 8,2-8,3 százalékos az emelés.
  • K&H Bank: áprilistól emeltek a díjakon 4,4 százalékkal, hivatalosan június 30-ig halasztva.
  • Raiffeisen Bank: szintén áprilistól 4,4 százalékkal emelnek, június 30-ig halasztva.
  • Erste Bank: júliustól emelnek 4,4 százalékkal.
  • UniCredit Bank: 4,4 százalékos emelés jön szintén.
  • MBH Bank: július 31-től és augusztus 1-től érvényesítik a minimálbér-változás és a fogyasztói árindex szerinti módosításokat. 
  • Magnet Bank: egyelőre nem jelentettek be áremelést. 
  • Gránit Bank: új számlacsomagokat indítottak, így nem hasonlítható össze a korábbi árakkal. 

A szolgáltatóknak általában egy hónappal, a bankoknak két hónappal előre kell közzétenniük a díjváltozásokat. A legtöbb intézmény már eleget is tett ennek a kötelezettségnek.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

Polly_neni
2026. május 15. 08:45
Kezdődik - amit az idősebbek már tudnak, de az ifjak majd most megtanulják - a hírekben a rendszeres áremelkedések bejelentése. "Mától, elsejétől az alábbi termékeke, szolgáltatások ára emelkedik"
gullwing
2026. május 15. 08:39
Kösz tiszaszar, kösz szarosgatyás poloska! NEM FELEJTÜNK!
ördöngös pepecselés
2026. május 15. 08:35
ha cserélődik a vezérhím, mindenki addig tágítja a korlátait a falkában ameddig a góré engedi a kérdés az az, hogy a poloskák társas lények valamennyire vagy annál primitívebbek?
ehun
2026. május 15. 08:25
arcátlanság...mikor lesz már ennek vége!!! Még Gyrsány alatt sem lehetett autómatikusan emelni...sajnos a főni elíntézte ezt is...és ez tetszik a poloskáknak is
