04. 17.
péntek
04. 17.
péntek
visszavonul nemzetgazdasági minisztérium nagy márton

Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

2026. április 17. 09:24

Törölték a Facebook-oldalát.

2026. április 17. 09:24
Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala, amelyre már nem lehet rákeresni az interneten. Az Index megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette: a közösségi felületet nem felfüggesztették, hanem véglegesen törölték. A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszterként dolgozott, jelenlegi,

nemzetgazdasági miniszteri tisztségét pedig 2024 óta töltötte be.

A portálnak maga Nagy Márton is megerősítette, hogy visszavonul a politikától. A döntés hátterében az állhat, hogy a Fidesz vereséget szenvedett az országgyűlési választásokon, miközben az elmúlt időszakban belső kritikák is érték a kormány gazdaságpolitikáját. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy arról beszámoltunk, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter után Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos is visszavonult, így Nagy Márton a harmadik kormánypárti politikus, aki a választások után abbahagyja. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
effect
2026. április 17. 11:21
Nem tudom miért,de nekem Frencz Orsolya felszólítása ugrik be mikor önként távozik egy politikus
hegyivadász
2026. április 17. 11:16
Ugyanazok, akik az elmúlt években Nagy Márton szakértelmét kérdőjelezték meg, azok korábban még a szakmaiság csúcsaként ünnepelték, amikor Matolcsyval vívott harcot még az MNB-ben.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 11:10
Jajj ne! Pedig kevesen tettek ennyit a Fidesz “győzelméért”! 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Obsitos Technikus
2026. április 17. 11:08
A szakmából is visszavonulhatna..
