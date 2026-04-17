Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala, amelyre már nem lehet rákeresni az interneten. Az Index megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette: a közösségi felületet nem felfüggesztették, hanem véglegesen törölték. A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszterként dolgozott, jelenlegi,

nemzetgazdasági miniszteri tisztségét pedig 2024 óta töltötte be.

A portálnak maga Nagy Márton is megerősítette, hogy visszavonul a politikától. A döntés hátterében az állhat, hogy a Fidesz vereséget szenvedett az országgyűlési választásokon, miközben az elmúlt időszakban belső kritikák is érték a kormány gazdaságpolitikáját.