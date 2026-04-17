Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Újabb politikus jelentette be visszavonulását
A rövidesen leköszönő miniszteri biztos úgy fogalmazott, továbbra is Veszprém és térségének egyik leghűségesebb drukkere marad.
Törölték a Facebook-oldalát.
Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala, amelyre már nem lehet rákeresni az interneten. Az Index megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium megerősítette: a közösségi felületet nem felfüggesztették, hanem véglegesen törölték. A tárcavezető 2022 májusától gazdaságfejlesztési miniszterként dolgozott, jelenlegi,
nemzetgazdasági miniszteri tisztségét pedig 2024 óta töltötte be.
A portálnak maga Nagy Márton is megerősítette, hogy visszavonul a politikától. A döntés hátterében az állhat, hogy a Fidesz vereséget szenvedett az országgyűlési választásokon, miközben az elmúlt időszakban belső kritikák is érték a kormány gazdaságpolitikáját.
Ahogy arról beszámoltunk, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter után Ovádi Péter, az állatvédelemért felelős kormánybiztos is visszavonult, így Nagy Márton a harmadik kormánypárti politikus, aki a választások után abbahagyja.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán