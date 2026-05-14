„Úgy érzem, jól döntöttem, és most együtt nyertünk!” – újabb MSZP-s politikus jelentette be visszavonulását

Hiszékeny Dezső volt MSZP-s képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonult a politikától. A csütörtökön megjelent bejegyzés érdekessége, hogy múlt időben ír a visszalépésről, tehát azt már a választások előtti időszakra datálja azt állítva, hogy Hiszékeny tudatosan azért döntött így, hogy teret adjon az ellenzéknek – vagyis a Tisza Pártnak. Emiatt az MSZP-s ex-képviselő – ugyanis így fogalmazott:

„2026-ban, hetvenévesen, a kialakult politikai helyzetben úgy értékeltem, hogy leginkább úgy segíthetek, ha hátrább lépek, így erős mozgásteret adva az esélyes ellenzéki jelöltnek. Úgy érzem, jól döntöttem, és most együtt nyertünk!”