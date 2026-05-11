Csintalan képtelen arra, hogy a valóságot valóságnak lássa. Most például szerinte Orbán Viktor már a fasiszta revansot szervezi...
Ha valamikor, akkor Magyar Péter miniszterelnökségével újból eljött a szélkakasokat is megszégyenítő, köpönyegforgató Csintalan Sándor ideje.
Magyar Péter kommunikációja ugyanis évek óta a hazugságiskola aranydiplomásai közül is az egyik legkiválóbb, ami nagyszerű terepet biztosít a jellemtelenségre szintén egyetemi szinten fogékony bukfenckirálynak, hogy következetesen félrevezesse a magyarokat.
A nemzeti, jobboldali érzelműek ezt azonnal észreveszik, a tiszásoknak csak később fog leesni a tantusz. Elég csak a legaktuálisabbat, a 480 forintos benzinár kampánykövetelését felidézni, amely bevezetésének időpontját – ha komolyan gondolták volna – már meg is jelölhették volna. Hiszen Magyar már hivatalba is lépett! Ehelyett azonban Kapitány István, a magyar Jockey Ewing a kérdések elől kitérve, angolosan odébb állt, nem nyilatkozik e dologról.
Kapitány az Orbán-kormány által bevezetett védett üzemanyag árnál a védelmet nemhogy csökkentené, hanem könnyen ezer forint/liter környékére emelhetné az árat. Ami aztán felborítja a ragyogó 1,7 százalékos inflációt, megdrágítja a szállítástól elválaszthatatlan, jelenleg az árrésstop miatt is megfizethető élelmiszerellátást, s megkezdődhet a feketeleves kortyoltatása a magyarokkal. A népnyúzás záros határidőn belül sajnos tovább eszkalálódhat, mert nem mondhattak el mindent a választás előtt, hisz akkor azonnal megbuktak volna.
Dr. David J. Lieberman Hazugságvizsgáló című könyve gyakran emlegeti azokat a technikákat – így a testbeszéd-elemzést, a meggyőzést –, amelyekkel fel lehet ismerni a megtévesztést, vagy éppen hatékonyabban lehet befolyásolni másokat.
Ahogy Magyar Péternek, úgy Csintalan Sándornak vagy éppen Fleck Zoltánnak sem kell sokat erőlködnie ahhoz, hogy felismerjük szövegükben a félrevezető szándékot. Sőt! Esetükben inkább az a kunszt, ha nem pont félrevezetni akarják a hallgatóságot, hanem tisztességesen közölni akarnak valamit. Ők azonban már eljutottak arra szintre, hogy hiába erőlködnek, a szájukból már az igazság is hamisságnak, félrevezetésnek hat. Talán épp ezért alig-alig próbálkoznak meg vele.
Csintalan például azt írta mai Facebook bejegyzésében, hogy: „Magyarok! Győzött a köztársaság. Most jön a neheze. Meg is kell tudnunk védeni. Orbán már a fasiszta revansot szervezi…”
A köztársaság legyőzte a köztársaságot. Eredmény: köztársaság. Bravó, Csintalan!
A nagyképűség, a váratlan győzelem okozta gőg Fleck Zoltán sem hagyta cserben, amikor a Friderikusz Podcastban Orbánt másodrendű figuraként, súlytalan szereplőként emlegette, aki „nem ideológus és nincs mögötte szellemi teljesítmény.”
Nem tudom, melyik rágalmazás felháborítóbb. Mert hogy ez rágalmazás, nem kétséges. Mindenesetre mindkét megnyilatkozásból kitetszik, hogy
reszket a Tisza a Fidesz megerősödésétől. Érzik magukban a gyengeséget, a soraikat szétfeszítő ellentéteket, ami talán nem is olyan hosszú távon fölbomlaszthatja előbb a kétharmadot, aztán a hatalom kereteit.
Csintalanról többször leírtuk a köpönyegforgatásának ismérveit. Pilhál György remekül mutatta be, hogy a KISZ-es évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. Éles kanyar: 2002-től Orbán-hívő, 2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben. 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban. Ma természetesen szocialistaként ájultan Magyar Pétert imádja, és a Tisza érdekében fújná a passzátszelet.
Egyszerűen
képtelen arra, hogy a valóságot valóságnak lássa és arról beszéljen. Mindig az aktuális érdekei dominálják. Ezért nem lehet elhinni egyetlen szavát sem. Igazmondásból mindig bukásra állt az iskolában.
El kellene ismernie Orbán Viktor kivételes személyiségét. Jó lenne a tisztelet és az elismerés nyelvén beszélni róla és az egyedülálló korszakáról. Elismerni, hogy hozzá fogható nagy államférfi és gondolkodó kevés volt a magyar történelemben. Ez azonban neki nem megy.
Még hogy nem ideológus, és nincs mögötte szellemi teljesítmény?
Még az elnyomó hatalom működését modellező Jancsó-film szegénylegényei sem mondanának ilyet.
(Fotó: Purger Tamás MTI, MTVA)