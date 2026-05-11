05. 11.
hétfő
mszp fasiszta csintalan sándor Magyar Péter orbán viktor

Csintalan már fasisztázik, retteg Orbántól a bukfenckirály

2026. május 11. 05:57

A gumigerincű átváltozóművész rémeket lát.

Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Csintalan Sándor a Facebook-oldalán kezdett rettegésbe Orbán Viktor miatt. Igazi partizánként most is a sötétben bujkáló, gaz fasisztákat üldözi. Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Orbán fasiszta revansot szervez, amit meg kell akadályozni.

»Magyarok! Győzött a köztársaság. Most jön a neheze. Meg is kell tudnunk védeni. Orbán már a fasiszta revansot szervezi… Rajtunk is fog múlni, hogy sikerül-e neki. Ez nem csak Magyar Péteren és kormányának teljesítményén fog múlni, de rajtunk is…«

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Többször leírtuk már, de ismét érdemes felidézni, hogy a baloldali megmondóember érdekes pályaívet tudhat magáénak. Pilhál György remekül tűzte a tolla hegyére korábban a köpönyegforgatásait. Mint írta, a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, hogy ő valójában szolid polgár. Innentől kezdve Orbán-hívő (2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben). 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban. Ma természetesen szocialistaként Magyar Pétert imádja ájultan.

Csintalan eszement kirohanásával nem is foglalkoztam volna, ha a szavai nem példáznák tökéletesen, hogy Orbán Viktornak miért kell maradnia a politikai életben. Hiszen ha a balos megmondóemberek, Dull Szabolcstól, a komplexusos, újabban a volt miniszterelnököt alpári módon leelmebetegező Dévényi Istvánon át, egészen Csintalanig ennyire félnek, rettegnek tőle, akkor nem vitás, hogy neki oroszlánrészt kell vállalnia a Fidesz megújulásában.”

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 11. 09:33
Akinek nincs felkészültsége, nincsenek érvei az fasisztázik és antiszemitázik. Az alaptalan vádaskodásokkal csak diszkreditálni lehet a valódi fasizmussal és antiszemitizmussal szembeni fellépést. Csintalan gyűlölködő, buta alak.
papalimapapa
2026. május 11. 09:21
Ki a faszom jegyzi még ezt a kretén pojácát? Miért kell szemlézni ezt a patkányt? Rohadjon meg ott, ahol van. Senkit nem érdekel!
nyugalom
2026. május 11. 09:14
Háááát, ez teéèllleg beteg.
khomeini
•••
2026. május 11. 08:47 Szerkesztve
Csintalan vállalhatatlan. De: Tényleg nem kéne ezt a fasz Csépányit szemlézni, ez az újságírás legalja, kár, hogy a mi oldalunkon is van ilyen, és hogy teret kaphat.
