Megmentették Csintalan Sándor életét

„Köszönöm! Majd tíz napig gondoskodtak rólam” – írta a műsorvezető.
Csintalan Sándor a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy nemrég megmentették az életét. A műsorvezető közel tíz napig tartózkodott kórházban.
„Köszönöm! Túléltem a hipót. Köszönöm a kecskeméti mentősöknek. A megyei kórház SBO munkatársainak. A kórház kettes belgyógyászatán dolgozó orvosoknak, ápolóknak, takarítóknak.
Köszönöm! Majd tíz napig gondoskodtak rólam. Konkrétan megmentették az életemet.
Benéztem a másik oldalra. Szar. Sok a panasz a magyar egészségügyre. Joggal. Az azonban, hogy működik, azért van mert azok a hősök akiket én megismertem azoknak van szívük és mindenre képesek értünk. Űlök és nézek ki a fejemből. Álmélkodom. Boldog vagyok, hogy élek. Köszönöm a kecskeméti mentősöknek az SBO-baj a kettes belnek. Tisztelet a hősöknek” – írta Csintalan Sándor.
