Az oroszok szerint máris meglehet Orbán Viktor új szerepe, Putyin és Zelenszkij béketárgyalásán vetődött föl a neve
XIV. Leó pápa mellett említették a volt magyar kormányfőt, mint lehetséges tárgyalópartnert.
Orbán Viktor közvetítőként vehet részt az Európai Unió és Oroszország közötti, az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon – állította Roman Reinhardt, az Orosz Külügyminisztérium MGIRO diplomáciai tanszékének docense a Lenta.ru-nak adott interjúban.
A volt magyar kormánmyfőt XIV. Leó pápa mellett említették mint lehetséges tárgyalópartnert.
Hiszékeny Dezső volt MSZP-s képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonult a politikától. A csütörtökön megjelent bejegyzés érdekessége, hogy múlt időben ír a visszalépésről, tehát azt már a választások előtti időszakra datálja azt állítva, hogy Hiszékeny tudatosan azért döntött így, hogy teret adjon az ellenzéknek – vagyis a Tisza Pártnak.
Hiszékeny Dezső tudatosan döntött úgy, hogy teret ad a választáson az ellenzéknek.
A hírek szerint a korábbi MOB-elnök, Kulcsár Krisztián válthatja hivatalában Schmidt Ádámot, de nem egy önálló sportminisztériumban.
A Nemzeti Sport legalábbis arról ír, kezdettől fogva ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hiszen az 54 esztendős Kulcsár már a választás előtt a Tisza Párt sportszakértőjeként jelent meg, majd országgyűlési képviselőnek választották a lakóhelyén, Budafok-Budatétényben.
