Év elejére eltűnt, Magyar Péteréknek most újra szembe kell vele néznie – visszatér a magyar gazdaság egyik nagy „ellensége”

Hozzátették, hogy ez volt idén már a negyedik egymást követő hónap, amikor a jegybank 3 százalékos célja alatt van az infláció Magyarországon. Ennek ellenére nagyon úgy tűnik, hogy az új gazdasági és energetikai miniszternek, Kapitány Istvánnak hamarosan meg kell majd küzdnie az inflációs kihívással.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak elmondta, hogy bár továbbra is visszafogott másodkörös hatásokkal számolunk, mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne árnyomás a magyar gazdaságban. Virovácz szerint áprilisban 0,6 százalékkal emelkedhettek átlagosan a fogyasztói árak, ami kifejezetten jelentős áremelkedés. Szerinte mivel a védett ár még mindig magasabb, mint a március elején látott üzemanyagár, ez a tétel ismét árfelhajtó hatást gyakorolhatott az átlagos inflációra.

„Persze ennek mértéke drasztikusan magasabb lenne árintézkedés nélkül, de még így is megjelenik egy minimális technikai hatás. Emellett szezonális tételek is befolyásolhatták az infláció alakulását, például a ruházati cikkek áremelkedése” – tette hozzá.

A forint ereje kedvező, ugyanakkor meglátásunk szerint csak részben képes ellensúlyozni a külső áremelkedést.

Ezért mind a szolgáltatások (főként az utazás és a szállítás esetében), mind pedig a tartós fogyasztási cikkek körében érdemi havi áremelkedéssel kalkulálunk” – tekintett előre az elemző, aki hozzátette, hogy az élelmiszerárak továbbra is visszafogott mértékben változhattak, ami még mindig hozzájárul az árnyomás alacsonyan tartásához.