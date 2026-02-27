„Az Európai Unió Bírósága ellopja a tagállamok hatásköreit” – az MCC konferenciája az európai bíróságok helyzetéről

Varga Zs. András, a Kúria elnöke és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára úgy vélekedett, a beszélgetés témája az elkövetkező 5–10 év egyik legfontosabb kérdése. Emlékeztetett: az Európai Unióról szóló Szerződés első hét cikkében több helyen is szó van az Európai Unió jogi befolyásának korlátozásáról a tagállamokkal szemben. (A szerződés 5. cikke például a szubszidiaritás elvén keresztül korlátozza az EU beavatkozását a tagállamok ügyeibe – a szerk.)

A Kúria elnöke szerint az Európai Unió Bírósága és a nemzeti bíróságok közötti korábbi viták mára konfliktusokká alakultak, a következő évek pedig az uniós jog elsőbbsége és a tagállamok alkotmányos jogai közötti ellentétekről fognak szólni. Megjegyezte: a jelenlegi uniós bírósági működés több ponton is megoldandó problémákat vet fel. Példaként említette, hogy a korábbi bevett gyakorlattal ellentétben – miszerint az alacsonyabb fokú bíróságok döntését egy magasabb fokú bíróság vizsgálja felül – mára az EU-ban egyre elterjedtebb, hogy a tagállamok legfelsőbb bírósága (Magyarország esetében a Kúria) egy alacsonyabb szintű, az Európai Unió Bírósága által támogatott bíróság döntéseit kénytelen követni.

Hangsúlyozta: minden konstruktív párbeszéd a témában „egy nyugodtabb és békésebb jövőhöz járul hozzá”.

Európában két világnézet áll háborúban egymással

A nyitóbeszédeket követően Martin Mendelski, a Pontifical University of Saint Thomas Aquinas kutatója, Osztovits András, a Károli Gáspár Református Egyetem EU-jogi Tanszékének vezetője, Tóth András, a Central European Lawyers Initiative elnöke és a Károli Gáspár Református Egyetem Digitális és Technológiai Jogi Tanszékének vezetője, valamint Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője kerekasztal-beszélgetés keretében boncolgatta tovább a kérdést.