Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

A szuverenitás jó üzlet

Mráz arra is emlékeztetett, hogy a kormányfő a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén azt is elárulta, hogy csak az idei évben 1922 milliárd forintnyi forrásról szól a vita, ami körülbelül 5 milliárd euró. S amit visszatartottak Magyarországtól az mintegy 10 milliárd euró.

„Néhány év alatt Magyarország be tudja szedni azt, amit egy hétéves költségvetési ciklusban megpróbálnak visszatartani, és ezzel megpróbálták a magyar vezetést rákényszeríteni, hogy adja fel a szuverenitását, ás ukránpárti, háborúpárti legyen, és örüljön annak, hogyha lemondhat a vétójogáról az európai külpolitikában. De ez nem sikerült” – magyarázta a Nézőpont Intézet vezetője.

Mráz Ágoston Sámuel gondolatmenetét azzal zárta, hogyha ezt az összeget beszorozzuk hét évre, akkor valójában a beszedett különadókból beszedett forrás meg is haladja a visszatartott pénzeket.