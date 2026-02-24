Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
különadó nézőpont intézet mráz ágoston sámuel magyarország pénz multi mesterterv szuverenitás

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

2026. február 24. 20:51

„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

2026. február 24. 20:51
null

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában felidézte a miniszterelnök évértékelőjén elhangzottakat. „Itt  nyers érdekekről van szó. Ki se tudom mondani hány ezer milliárd forintot elvett a magyar kormány a multi világtól. (...) Vissza akarják szedni. Ezek a nyers tények. Lehet, hogy goromba mondatok ezek, de igazak” – jelentette ki.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője pontosított, és elmondta, hogy az összeg 40 milliárd euró lehet. Majd azzal folytatta, hogy 

ezek a számok nagyon jól összevethetőek az úgynevezett visszatartott uniós forrásokkal”. 

Hozzátette, hogy Orbán Viktor majdhogynem arról beszélt, hogyha „a brüsszeli elit azzal akarja szívatni Magyarországot, hogy a neki járó forrásokat nem adja oda, – ezzel próbálja zsarolni Magyarországot – , akkor 

van eszköze egy szuverén országnak arra, hogy igenis különadók formájában beszedje ezeket a pénzeket”.

A szuverenitás jó üzlet

Mráz arra is emlékeztetett, hogy a kormányfő a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén azt is elárulta, hogy csak az idei évben 1922 milliárd forintnyi forrásról szól a vita, ami körülbelül 5 milliárd euró. S amit visszatartottak Magyarországtól az mintegy 10 milliárd euró. 

„Néhány év alatt Magyarország be tudja szedni azt, amit egy hétéves költségvetési ciklusban megpróbálnak visszatartani, és ezzel megpróbálták a magyar vezetést rákényszeríteni, hogy adja fel a szuverenitását, ás ukránpárti, háborúpárti legyen, és örüljön annak, hogyha lemondhat a vétójogáról az európai külpolitikában. De ez nem sikerült” – magyarázta a Nézőpont Intézet vezetője.

Mráz Ágoston Sámuel gondolatmenetét azzal zárta, hogyha ezt az összeget beszorozzuk hét évre, akkor valójában a beszedett különadókból beszedett forrás meg is haladja a visszatartott pénzeket.

A szuverenitás jobb üzlet. A szuverenitás közteherviselése nagyobb bevétele az államnak, mint amit az uniós pénzek jelentenek”

 – szögezte le a szakértő.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. február 24. 22:36
Az EU- tól nekünk járó összeg a magyar GDP kb. 3%- a, és azt se arra költjük, amire akarjuk. Ezzel zsarol az EU már 15 éve. 15 év alatt azért ez jókora összeg, de nem akkora, amiért érdemes lenne libsivé válni.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. február 24. 22:12
Orbánt móresre tanította Győző, a 'teremtő': "Tedd le a kezed, ha én ütlek!" 🫣 (megbűnhődte már a nép)
Válasz erre
0
7
nuevoreynuevaley
2026. február 24. 21:52
Ha Ork akkora uzletember, akkor hogyhogy Romaniaval vagyunk szintben 15 ev Fidesz teljhatalom utan ? Ezt meg G Fodor se tudhassa
Válasz erre
1
12
hendersonmayasmn
2026. február 24. 21:45
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha is újra mosolyogni fogok, miután hatalmas összeget vesztettem egy kriptovaluta-befektetési csalásban. Depressziós és szégyelltem magam. Mindenhol jelentettem, de senki sem segített. Aztán egy barátom bemutatott Daniel Wright úrnak és csapatának, egy okleveles blokklánc-helyreállítási szakértőnek, aki vezető hatóságokkal dolgozik, és kapcsolatai vannak nemzetközi ügynökségekben. Huszonnégy órán belül lenyomozta az ellopott bitcoinomat, és visszaszerezte az összes pénzemet. Csak bizonyítékokat kellett szolgáltatnom, és megbíznom kellett az összes folyamatban, majd a vagyonomat végre felszabadították, a csalókat pedig megtalálták és letartóztatták neki és csapatának köszönhetően. Ma mindenem vissza van a pénztárcámban. Ha áldozattá váltál, ne veszítsd el a reményt. Vedd fel vele a kapcsolatot most e-mailben: Trustwave.cyberdefense@gmail com. Ő legitim és Isten küldte! 4uu
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!