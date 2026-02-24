Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Magyar Péter a jelöltjeivel is megpróbált mindenkit átverni, de hamar lebukott (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában felidézte a miniszterelnök évértékelőjén elhangzottakat. „Itt nyers érdekekről van szó. Ki se tudom mondani hány ezer milliárd forintot elvett a magyar kormány a multi világtól. (...) Vissza akarják szedni. Ezek a nyers tények. Lehet, hogy goromba mondatok ezek, de igazak” – jelentette ki.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője pontosított, és elmondta, hogy az összeg 40 milliárd euró lehet. Majd azzal folytatta, hogy
ezek a számok nagyon jól összevethetőek az úgynevezett visszatartott uniós forrásokkal”.
Hozzátette, hogy Orbán Viktor majdhogynem arról beszélt, hogyha „a brüsszeli elit azzal akarja szívatni Magyarországot, hogy a neki járó forrásokat nem adja oda, – ezzel próbálja zsarolni Magyarországot – , akkor
van eszköze egy szuverén országnak arra, hogy igenis különadók formájában beszedje ezeket a pénzeket”.
Mráz arra is emlékeztetett, hogy a kormányfő a Várkert Bazárban tartott évértékelőjén azt is elárulta, hogy csak az idei évben 1922 milliárd forintnyi forrásról szól a vita, ami körülbelül 5 milliárd euró. S amit visszatartottak Magyarországtól az mintegy 10 milliárd euró.
„Néhány év alatt Magyarország be tudja szedni azt, amit egy hétéves költségvetési ciklusban megpróbálnak visszatartani, és ezzel megpróbálták a magyar vezetést rákényszeríteni, hogy adja fel a szuverenitását, ás ukránpárti, háborúpárti legyen, és örüljön annak, hogyha lemondhat a vétójogáról az európai külpolitikában. De ez nem sikerült” – magyarázta a Nézőpont Intézet vezetője.
Mráz Ágoston Sámuel gondolatmenetét azzal zárta, hogyha ezt az összeget beszorozzuk hét évre, akkor valójában a beszedett különadókból beszedett forrás meg is haladja a visszatartott pénzeket.
A szuverenitás jobb üzlet. A szuverenitás közteherviselése nagyobb bevétele az államnak, mint amit az uniós pénzek jelentenek”
– szögezte le a szakértő.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP