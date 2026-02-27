Ukrán olajembargó: meg is van az Orbán-Fico szövetség – mutatjuk a részleteket!

Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a vizsgálóbizottságot engedje be és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
Szlovákia és Magyarország megállapodtak, hogy a két ország közös vizsgálóbizottságot állít fel, melynek az lesz a feladata, hogy megállapítsa, a Barátság kőolajvezetéket politikai vagy műszaki okokból tartja zárva Ukrajna. Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a vizsgálóbizottságot engedje be és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.
Mindezt a magyar kormányfő jelentette be péntek délelőtt egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban, miután telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel.
Közölte:
a magyar-szlovák vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön saját szemével a valóságról.

A magyar miniszterelnök rámutatott, hogy nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is.
A kormányfő aláhúzta, a Barátság olajvezetéket „Zelenszkij és Ukrajna blokkolja” és ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is.
Orbán Viktor kifejtette, „Zelenszkijék azt állítják”, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van, azonban Szlovákia és Magyarország „tudása szerint” ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket.
A pravda.sk szlovák hírportál azt írja, Robert Fico megerősítette, hogy már reggel beszélt Orbán Viktorral.
Jogunk van ehhez az olajhoz”
– mondta a szlovák kormányfő.
Fico azt is elmondta, délután telefonon beszélni fog az ukrán elnökkel.
A Körkép felvidéki magyar hírportál cikke szerint Fico egy pénteki sajtótájékoztatóján az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy
Ukrajna kampányt folytat annak érdekében, hogy meggyőzze az EU-t: a szállítás technikailag nem lehetséges”.
A szlovák kormányfő elmondta, arra kérte a kijevi szlovák nagykövetet, hogy személyesen ellenőrizze a helyzetet az országban. „Ezt azonban nem tették lehetővé számára” – tette hozzá.
A Körkép azt írja, Fico a létrehozandó vizsgálócsoportról elárulta, hogy a bizottságban az Európai Unió képviselőinek is helyet kellene kapniuk. Fico és Orbán közösen terjesztik ezt a javaslatot az Európai Bizottság elé.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher