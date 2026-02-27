Ukrán olajembargó: meg is van az Orbán-Fico szövetség – mutatjuk a részleteket!

A magyar miniszterelnök rámutatott, hogy nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is.

A kormányfő aláhúzta, a Barátság olajvezetéket „Zelenszkij és Ukrajna blokkolja” és ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is.

Orbán Viktor kifejtette, „Zelenszkijék azt állítják”, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van, azonban Szlovákia és Magyarország „tudása szerint” ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket.