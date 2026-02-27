Kemény üzenet Kijevnek: Fico szerint Ukrajna valójában nem is az orosz olajat blokkolja

Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
Kőkeményen szembesítették Zelenszkijt.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken egy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után bejelentette, Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot küld Ukrajnába, hogy megállapítsa, hogy Zelenszkij kormánya politikai, vagy műszaki okok miatt halasztja e a Barátság kőolajvezeték újraindítását.
A két miniszterelnök megegyezéséről Robert Fico is beszámolt Facebook -oldalán, valamint hozzátette, beszélni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.
Fico közlése szerint a rendelkezésükre álló információk alapján a vezeték műszakilag működőképes, miközben az ukrán fél ennek ellenkezőjét állítja és a szállítások újraindításának határidejét is folyamatosan módosítja. Emiatt Orbán Viktorral közösen egy háromoldalú – szlovák, magyar és európai bizottsági részvételű – vizsgálóbizottság létrehozását javasolják, amely a helyszínen tisztázná a vezeték állapotát.
Szeretném egyértelműen kimondani, hogy a Slovnaft által megvásárolt kőolaj a fehérorosz–ukrán határon már a mi tulajdonunk, és a szerződések alapján az Európai Unión belül szankciós mentesség vonatkozik ránk. Vagyis már nem »orosz olajról« van szó, hanem a szállításhoz való jogunkról, amelyet biztosítottunk és ki is fizettünk”
– jelentette ki Fico.
A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekei nem szorulhatnak háttérbe, ezért Szlovákia ragaszkodik energiabiztonságához, a szerződések betartásához és a tisztességes eljáráshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP