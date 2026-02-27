Ft
Kemény üzenet Kijevnek: Fico szerint Ukrajna valójában nem is az orosz olajat blokkolja

2026. február 27. 13:21

Kőkeményen szembesítették Zelenszkijt.

2026. február 27. 13:21
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken egy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után bejelentette, Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot küld Ukrajnába, hogy megállapítsa, hogy Zelenszkij kormánya politikai, vagy műszaki okok miatt halasztja e a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

A két miniszterelnök megegyezéséről Robert Fico is beszámolt Facebook -oldalán, valamint hozzátette, beszélni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

Fico közlése szerint a rendelkezésükre álló információk alapján a vezeték műszakilag működőképes, miközben az ukrán fél ennek ellenkezőjét állítja és a szállítások újraindításának határidejét is folyamatosan módosítja. Emiatt Orbán Viktorral közösen egy háromoldalú – szlovák, magyar és európai bizottsági részvételű – vizsgálóbizottság létrehozását javasolják, amely a helyszínen tisztázná a vezeték állapotát.

Szeretném egyértelműen kimondani, hogy a Slovnaft által megvásárolt kőolaj a fehérorosz–ukrán határon már a mi tulajdonunk, és a szerződések alapján az Európai Unión belül szankciós mentesség vonatkozik ránk. Vagyis már nem »orosz olajról« van szó, hanem a szállításhoz való jogunkról, amelyet biztosítottunk és ki is fizettünk” 

– jelentette ki Fico.

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekei nem szorulhatnak háttérbe, ezért Szlovákia ragaszkodik energiabiztonságához, a szerződések betartásához és a tisztességes eljáráshoz.

Ezt is ajánljuk a témában

csulak
2026. február 27. 15:41
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
papalimapapa
2026. február 27. 15:19
„Karthágót el kell pusztítani” Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Aktuálisan: Ukrajnát szét kell szedni. Nem jogosult az önálló állami létre. Egy rákos daganat Európa testén!
iphone-13
2026. február 27. 15:02
jogos a bőgés
Stingary76
2026. február 27. 14:39
Amúgy teljesen mindegy, mert ha mondjuk megbeszélik, hogy mondjuk március 9-én mennek a magyar, szlovák vizsgálóbizottság tagjai, akkor egyszerűen felrobbantja az ukrán, és ráfogja az oroszra, hogy megint szétlőtték...
