Kemény üzenet Kijevnek: Fico szerint Ukrajna valójában nem is az orosz olajat blokkolja

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken egy Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott egyeztetés után bejelentette, Magyarország és Szlovákia közös vizsgálóbizottságot küld Ukrajnába, hogy megállapítsa, hogy Zelenszkij kormánya politikai, vagy műszaki okok miatt halasztja e a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

A két miniszterelnök megegyezéséről Robert Fico is beszámolt Facebook -oldalán, valamint hozzátette, beszélni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.