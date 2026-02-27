Elkerülte a BL-győztest – kiderült, kivel játszhat a Fradi az Európa-liga negyeddöntőjéért

Kiderült, összejön-e még egyszer a magyaros rangadó a Bajnokok Ligájában!
Elkészült a labdarúgó Európa-liga sorsolása. A Fradi Portugáliában kerülhet a sorozat legjobb nyolc csapata közé.
Kétgólos győzelemmel zárta a Ferencváros a Ludogorec elleni labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőt érő hazai playoffmérkőzést, ezzel az idegenben összeszedett hátrányból megfordította a párharcot. Sporttörténelmi eredmény: először nyert El kieséses párharcot tavasszal a Ferencváros – összességében pedig 50 éve nem látott sikert könyvelhettek el a Népligetben. Legutóbb 1975-ben nyertek tavasszal párharcot, akkor a KEK-ben, és egészen a döntőig meneteltek! Pénteken az is eldőlt, ki lesz a Fradi nyolcaddöntős ellenfele: a Porto vagy a Braga!
A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE AZ EURÓPA-LIGÁBAN
Kiemeltek: Porto (portugál), Braga (portugál), Midtjylland (dán), Betis (spanyol), Freiburg (német), AS Roma (olasz), Lyon (francia), Aston Villa (angol)
Nem kiemeltek: VfB Stuttgart (német), FERENCVÁROS, Panathinaikosz (görög), Nottingham (angol), Genk (belga), Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), Lille (francia)
Az alapszakasz 1–8. helyezettje kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők vívhatják hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és az alapszakaszban már látott párosítás is kialakulhat.
A Bajnokok Ligája után az Európa-liga sorsolására is Nyonban került sor. Az már korábban eldőlt, hogy a Robbie Keane vezette magyar bajnok Portugáliába utazik, csak az volt a kérdés, a BL-győztes Portóval vagy honi riválisával, a Bragával néz farkasszemet.
A sorsolásnál segédkező korábbi portói legenda, Maniche keze úgy „döntött”, a Braga lesz a Fradi ellenfele.
A nyolcaddöntő mérkőzéseit március 12-én és 19-én rendezik.
Az El-nyolcaddöntő párosításai:
VfB Stuttgart–Porto
Ferencváros–Braga
Nottingham–Midtjylland
Panathinaikosz–Betis
Genk–Freiburg
Bologna–AS Roma
Celta Vigo–Lyon
Lille–Aston Villa
