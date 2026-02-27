Ft
02. 27.
péntek
sorsolás európa-liga Fradi

Elkerülte a BL-győztest – kiderült, kivel játszhat a Fradi az Európa-liga negyeddöntőjéért

2026. február 27. 13:16

Elkészült a labdarúgó Európa-liga sorsolása. A Fradi Portugáliában kerülhet a sorozat legjobb nyolc csapata közé.

2026. február 27. 13:16
null

Kétgólos győzelemmel zárta a Ferencváros a Ludogorec elleni labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőt érő hazai playoffmérkőzést, ezzel az idegenben összeszedett hátrányból megfordította a párharcot. Sporttörténelmi eredmény: először nyert El kieséses párharcot tavasszal a Ferencváros – összességében pedig 50 éve nem látott sikert könyvelhettek el a Népligetben. Legutóbb 1975-ben nyertek tavasszal párharcot, akkor a KEK-ben, és egészen a döntőig meneteltek! Pénteken az is eldőlt, ki lesz a Fradi nyolcaddöntős ellenfele: a Porto vagy a Braga!

Fradi
Februárban sporttörténelmet írtak: márciusban Portugáliában folytatódhat a Fradi európai tündérmeséje
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE AZ EURÓPA-LIGÁBAN

Kiemeltek: Porto (portugál), Braga (portugál), Midtjylland (dán), Betis (spanyol), Freiburg (német), AS Roma (olasz), Lyon (francia), Aston Villa (angol)
Nem kiemeltek: VfB Stuttgart (német), FERENCVÁROS, Panathinaikosz (görög), Nottingham (angol), Genk (belga), Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), Lille (francia)

Az alapszakasz 1–8. helyezettje kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők vívhatják hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és az alapszakaszban már látott párosítás is kialakulhat.

Megvan a Fradi ellenfele: így alakult az Európa-liga sorsolása!

A Bajnokok Ligája után az Európa-liga sorsolására is Nyonban került sor. Az már korábban eldőlt, hogy a Robbie Keane vezette magyar bajnok Portugáliába utazik, csak az volt a kérdés, a BL-győztes Portóval vagy honi riválisával, a Bragával néz farkasszemet.

A sorsolásnál segédkező korábbi portói legenda, Maniche keze úgy „döntött”, a Braga lesz a Fradi ellenfele.

A nyolcaddöntő mérkőzéseit március 12-én és 19-én rendezik.

Az El-nyolcaddöntő párosításai:

VfB Stuttgart–Porto

Ferencváros–Braga

Nottingham–Midtjylland 

Panathinaikosz–Betis

Genk–Freiburg 

Bologna–AS Roma

Celta Vigo–Lyon

Lille–Aston Villa

Fotó: Harold Cunningham/AFP

***

Ez a jobbik ellenfél, a legjobb 8 csapat közül név alapján talán a leggyengébb. Nem azért mert gyengék, hanem mert a többiek erősek. Az alapszakaszban 5GY, 2D, 1V és 17 pont lett a vége 11:5 gólaránnyal. Nem játszottak TOP8-as ellenféllel. A 9-24 közötti ellenfelek ellen 3GY 1V Kiesettek közt: 2GY, 2D De barna nadrágot azért nem kell venni/vinni. Főleg, hogy itthon kezdünk és ha éppen jó napot fog ki a csapat, egy győzelem is kijöhet. Ha sikerül, akkor pedig lehet egy lesz ami lesz meccse játszani odakinn. Nem a Fradi az esélyes, pláne nem két meccsen. De Küzdeni mindig, feladni soha!
