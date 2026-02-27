Elkerülte a BL-győztest – kiderült, kivel játszhat a Fradi az Európa-liga negyeddöntőjéért

Kétgólos győzelemmel zárta a Ferencváros a Ludogorec elleni labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőt érő hazai playoffmérkőzést, ezzel az idegenben összeszedett hátrányból megfordította a párharcot. Sporttörténelmi eredmény: először nyert El kieséses párharcot tavasszal a Ferencváros – összességében pedig 50 éve nem látott sikert könyvelhettek el a Népligetben. Legutóbb 1975-ben nyertek tavasszal párharcot, akkor a KEK-ben, és egészen a döntőig meneteltek! Pénteken az is eldőlt, ki lesz a Fradi nyolcaddöntős ellenfele: a Porto vagy a Braga!

Februárban sporttörténelmet írtak: márciusban Portugáliában folytatódhat a Fradi európai tündérmeséje

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka