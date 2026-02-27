Hatalmas bónuszt kapott a Fradi Európában, teljesülhet a legnagyobb álma

már 18,9 millió eurónyi (7,08 milliárd forint) UEFA-bevételnél jár.

Az anyagi javak pedig értékes koefficienspontokkal is járnak: a Football Meets Data szakportál rámutatott, a Fradi volt az egyetlen csapat ebben a körben, amely bónuszpontokat szerzett. Ennek azért van nagy jelentősége, mert továbbra is reális az esélye, hogy a következő idényt a Bajnokok Ligája-főtáblán kezdje!

Ha a Fradi májusban bajnok lesz, annak kell szurkolnia, hogy a BL idei kiírását egy olyan topligás – angol, francia, német, olasz, spanyol – csapat nyerje meg, amely a hazája bajnokságában kivívja magának az őszi indulás jogát. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor már csak egyetlen hiba csúszhat a gépezetbe.