Hatalmas bónuszt kapott a Fradi Európában, teljesülhet a legnagyobb álma

2026. február 27. 10:31

Óriási lehetőség kapujában a magyar bajnok. A Fradi nemcsak a pénzdíjakat, de a pontokat is szorgalmasan gyűjtögeti Európában.

2026. február 27. 10:31
Kétgólos győzelemmel zárta a Ferencváros a Ludogorec elleni labdarúgó Európa-liga-nyolcaddöntőt érő hazai playoffmérkőzést, ezzel az idegenben összeszedett hátrányból megfordította a párharcot. Sporttörténelmi eredmény: először nyert El-kieséses párharcot tavasszal az FTC – összességében pedig 50 éve nem látott sikert könyvelhettek el a Népligetben. Legutóbb 1975-ben volt erre példa, akkor a KEK-ben, és egészen a döntőig meneteltek! Pénteken eldől, ki lesz a Fradi nyolcaddöntős ellenfele: a Porto vagy a Braga!

KEANE, Robbie Fradi
Robbie Keane történelmi eredményt ért el a Fradival
Fotó: MTI/Purger Tamás

Teljesülhet a Fradi nagy álma

Az Európa-liga-playoffkörébe jutással 300 ezer eurót kasszírozott a magyar bajnoki címvédő, amely a legjobb 16 közé jutással ezt megfejelte újabb 1,2 millió euróval, így

már 18,9 millió eurónyi (7,08 milliárd forint) UEFA-bevételnél jár.

Az anyagi javak pedig értékes koefficienspontokkal is járnak: a Football Meets Data szakportál rámutatott, a Fradi volt az egyetlen csapat ebben a körben, amely bónuszpontokat szerzett. Ennek azért van nagy jelentősége, mert továbbra is reális az esélye, hogy a következő idényt a Bajnokok Ligája-főtáblán kezdje!

Ha a Fradi májusban bajnok lesz, annak kell szurkolnia, hogy a BL idei kiírását egy olyan topligás – angol, francia, német, olasz, spanyol – csapat nyerje meg, amely a hazája bajnokságában kivívja magának az őszi indulás jogát. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor már csak egyetlen hiba csúszhat a gépezetbe.

A Ferencvárosi Torna Club jelenleg az ötödik a kiemelkedően magas koefficiensmutatót produkáló klubok különversenyében,

amelyből kizárták az elitbajnokságok résztvevőit, ami elvárás, az előtte álló négy csapat egyike se nyerje meg a bajnokságát. Az ukrán Sahtar, a dán FCK, a skót Rangers és a görög Olympiakosz. Utóbbihoz magyar segítséget is kaphat: a korábbi Fradi-csatár, Varga Barnabás sokat tehet érte, hogy új klubja, az AEK megelőzze a pireusziakat...

A felsoroltakból jelenleg a Fradin kívül már csak a dánok és az ukránok állnak valamely nemzetközi sorozatban, míg az Olympiakosz, a PAOK, a Crvena zvezda, a Dinamo Zagreb, a Celtic és a Qarabag kiesett.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

***

