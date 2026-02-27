Hatalmas bónuszt kapott a Fradi Európában, teljesülhet a legnagyobb álma

amelyből kizárták az elitbajnokságok résztvevőit, ami elvárás, az előtte álló négy csapat egyike se nyerje meg a bajnokságát. Az ukrán Sahtar, a dán FCK, a skót Rangers és a görög Olympiakosz. Utóbbihoz magyar segítséget is kaphat: a korábbi Fradi-csatár, Varga Barnabás sokat tehet érte, hogy új klubja, az AEK megelőzze a pireusziakat...
A felsoroltakból jelenleg a Fradin kívül már csak a dánok és az ukránok állnak valamely nemzetközi sorozatban, míg az Olympiakosz, a PAOK, a Crvena zvezda, a Dinamo Zagreb, a Celtic és a Qarabag kiesett.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
***