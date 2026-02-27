Botrányos játékvezetésről írnak Bulgáriában – szerintük már megint a Fradinak fújt a bíró

Bulgáriában váltig állítják: a bírók miatt jutott tovább a Ferencváros
Edzőjük szerint nem volt jobb a Fradi, míg a bolgár lapok botrányos játékvezetésről írnak, és szinte már csalást kiáltanak.
Nagy a felháborodás Bulgáriában. A bolgár sajtó nagyon nincs megelégedve a játékvezetéssel, ugyanakkor elismeri, hogy a Fradi jobban játszott.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, és 3–2-es összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi otthonában rendezett mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, mik voltak a reakciók Bulgáriában.
Mivel ez már az ötödik Ferencváros–Ludogorec találkozó volt az idényben, nem először szemléztük a bolgár sajtót, amely nem először emleget fel nagy bírói hibát a párharcban.
Ezt is ajánljuk a témában
Edzőjük szerint nem volt jobb a Fradi, míg a bolgár lapok botrányos játékvezetésről írnak, és szinte már csalást kiáltanak.
A sportal.bg-nél így fogalmaztak:
A Ludogorec befejezte Európába! Egy újabb óriási játékvezetői hiba és a rossz védekezés kiejtette a »sasokat«”
– írták. Hozzátették, hogy a gárda ismét tehetetlennek bizonyult egy Fradi elleni mérkőzésen.
Összességében a házigazda volt a jobb csapat, főleg az első félidőben, amikor abszolút lejátszotta a »sasokat«, ugyanakkor sok helyzetet kihagyott.
Aztán a szünet után a bolgár bajnok is ki tudott alakítani gólszerzési lehetőségeket, és megvolt az esélye hosszabbításra menteni a párharcot, de Sztanics és Tekpetey is hibázott a kapu előtt.”
Később kifejtették, hogy a Ludogorec részben a rossz védekezésének tudhatja be a kiesését, ugyanakkor egy nagy, a Ferencváros második gólját eredményező bírói hiba is szerepet játszott benne.
„A támadásuk úgy indult, hogy az egyik játékosuk kézzel blokkolta Vidal veszélyes beadását – olvasható. –
Mindazonáltal a VAR nem jelzett a játékvezetőnek, és a gól a szabályok egyértelmű megsértése ellenére érvényben maradt. Így a Ferencváros ebben az idényben már másodszor kapott hatalmas ajándékot a játékvezetőktől a Ludogorec ellen, hiszen korábban, szintén ezen a pályán, egy kulcsfontosságú pillanatban nem adtak meg egy egyértelmű büntetőt Csocsevvel szemben, és ez akkor szintén nagyban befolyásolta a végeredményt.”
Arról is említést tettek, hogy a Fradi-játékosok a meccs elején két csúnya szabálytalanságot is elkövettek Sztaniccsal szemben, amivel rossz benyomást keltettek. Aztán a meccs hajrája kapcsán ismét elővették az angol játékvezetőt, Chris Kavanagh-t, azt írták róla, hogy megint majdnem egy gólt ajándékozott az FTC-nek, mert Kristoffer Zachariassen gólszerzési lehetősége előtt Anton Nedjalkovot meglökték, ami „minden szabálykönyv szerint szabálytalan megmozdulásnak számít”.
A meg nem adott tizenegyesről tárgyilagosan számoltak be, a végén pedig emlékeztettek arra, hogy
A gong.bg a vendégcsapat súlyos védekezési hibáit említette meg, mint a vereség legfőbb okát. Két vitatott esetet, a fentebb említett Cadu-kezezést, és a kontrából születő második Fradi-gólt, valamint a les miatt meg nem adott büntetőt is kiemelte, előbbi kapcsán úgy fogalmazott, hogy „az angol játékvezetői csapat nem vette észre a kezezést”.
Itt is azonban elismerték, hogy az első félidőben a Fradi teljes mértékben uralta a mérkőzést, de a szünet után már megváltozott játékről számoltak be, és Gróf Dávid védéseit is megemlítették, majd arról is írtak, hogy később a zöld-fehérek Lenny Joseph révén eltalálták a kapufát, és több tiszta gólszerzési lehetőséget is kialakítottak, de Hendrik Bonmann állta a sarat.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem bízta a véletlenre.
A végén kifejezték sajnálatukat, hogy a Ludogorec nem tudta megismételni a 2014-es bravúrját, amikor a bolgár csapat az addigi legjobb helyezésével zárt az európai kupaporondon. Akkor a Lazio kiverésével bejutott az El nyolcaddöntőjébe, ahol aztán a Valencia megállította.
A novsport.com nem fogta vissza magát:
BOTRÁNYOS! A VAR megosztó döntése kiejtette a Ludogorecet Európából”
– írták. Azzal folytatták, hogy a vendégcsapat nem kapott meg egy egyértelmű büntetőt egy kétes leshelyzet miatt, és hogy a játékvezetők – ahogyan nyáron, az akkori párharcuk budapesti visszavágóján – most is keresztbe tettek neki.
A meg nem adott tizenegyes kapcsán úgy fogalmaztak, hogy Kavanagh megdöbbentő módon nem bírálta felül a döntését, és az egyértelmű szabálytalanságért nem adott büntetőt, hanem egy vitatott leshelyzetre hivatkozva a Fradi javára ítélt.
A gol.bg is kritikus volt:
A mumus Ferencváros kiejtette Európából a Ludogorecet, a VAR megállította a razgradi játékosoknak.”
Hozzátették: teljesen megérdemelt a Fradi 2–0-s győzelme, hiszen a találkozó nagy részében jobban játszott. Mivel Keane együttese korábban már a BL-ből is búcsúztatta a bolgár gárdát, joggal mondhatják rá, hogy a mumusa lett, és tovább tart a hegemóniája.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fradi edzője végig higgadt volt, de a hétvége miatt már nyugtalan. Így értékelték a vezetőedzők az FTC–Ludogorec mérkőzést.
A telegraph.bg szomorú végről ír, és hogy a Ludogorec elbukott Magyarországon.
Összességében a bolgár sajtó elismeri, hogy a Ferencváros jobb csapat a Ludogorecnél, és hogy a visszavágót megérdemelten nyerte meg. Ugyanakkor a játékvezetéssel megint nem elégedett az újságírók, a második gól előtti kezezést többen is felemlegették – nem ok nélkül. Továbbá a hajrában meg nem adott tizenegyes is érzékenyen érintette őket, hiszen megörültek annak, amikor kihívták a játékvezetőt, csakhogy közben a VAR-szobában észrevették, hogy les előzte meg a szabálytalanságot. Ez a közjáték sem segítette őket abban, hogy ne legyenek bosszúsak…
Ezt is ajánljuk a témában
Nem kell sokat várni a következő európai kupacsatára.
Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA
***
Ezt is ajánljuk a témában
Itt megtekinthető!