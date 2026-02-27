Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Ludogorec Razgrad Fradi Bulgária játékvezető Ludogorec Ferencváros játékvezetés lapszemle FTC

Botrányos játékvezetésről írnak Bulgáriában – szerintük már megint a Fradinak fújt a bíró

2026. február 27. 07:02

Nagy a felháborodás Bulgáriában. A bolgár sajtó nagyon nincs megelégedve a játékvezetéssel, ugyanakkor elismeri, hogy a Fradi jobban játszott.

2026. február 27. 07:02
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, és 3–2-es összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi otthonában rendezett mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, mik voltak a reakciók Bulgáriában.

Mivel ez már az ötödik Ferencváros–Ludogorec találkozó volt az idényben, nem először szemléztük a bolgár sajtót, amely nem először emleget fel nagy bírói hibát a párharcban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A sportal.bg-nél így fogalmaztak:

A Ludogorec befejezte Európába! Egy újabb óriási játékvezetői hiba és a rossz védekezés kiejtette a »sasokat«”

– írták. Hozzátették, hogy a gárda ismét tehetetlennek bizonyult egy Fradi elleni mérkőzésen.

Összességében a házigazda volt a jobb csapat, főleg az első félidőben, amikor abszolút lejátszotta a »sasokat«, ugyanakkor sok helyzetet kihagyott.

Aztán a szünet után a bolgár bajnok is ki tudott alakítani gólszerzési lehetőségeket, és megvolt az esélye hosszabbításra menteni a párharcot, de Sztanics és Tekpetey is hibázott a kapu előtt.”

Később kifejtették, hogy a Ludogorec részben a rossz védekezésének tudhatja be a kiesését, ugyanakkor egy nagy, a Ferencváros második gólját eredményező bírói hiba is szerepet játszott benne.

„A támadásuk úgy indult, hogy az egyik játékosuk kézzel blokkolta Vidal veszélyes beadását – olvasható. –

Mindazonáltal a VAR nem jelzett a játékvezetőnek, és a gól a szabályok egyértelmű megsértése ellenére érvényben maradt. Így a Ferencváros ebben az idényben már másodszor kapott hatalmas ajándékot a játékvezetőktől a Ludogorec ellen, hiszen korábban, szintén ezen a pályán, egy kulcsfontosságú pillanatban nem adtak meg egy egyértelmű büntetőt Csocsevvel szemben, és ez akkor szintén nagyban befolyásolta a végeredményt.”

A bolgárok az angol bíróra panaszkodnak (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA)

Arról is említést tettek, hogy a Fradi-játékosok a meccs elején két csúnya szabálytalanságot is elkövettek Sztaniccsal szemben, amivel rossz benyomást keltettek. Aztán a meccs hajrája kapcsán ismét elővették az angol játékvezetőt, Chris Kavanagh-t, azt írták róla, hogy megint majdnem egy gólt ajándékozott az FTC-nek, mert Kristoffer Zachariassen gólszerzési lehetősége előtt Anton Nedjalkovot meglökték, ami „minden szabálykönyv szerint szabálytalan megmozdulásnak számít”.

A meg nem adott tizenegyesről tárgyilagosan számoltak be, a végén pedig emlékeztettek arra, hogy

  • a Fradi ütötti ki a nyáron a Ludogorecet a Bajnokok Ligájából,
  • aztán az Európa-liga alapszakaszában is nyert,
  • most pedig a rájátszásban is Robbie Keane együttese diadalmaskodott.

A gong.bg a vendégcsapat súlyos védekezési hibáit említette meg, mint a vereség legfőbb okát. Két vitatott esetet, a fentebb említett Cadu-kezezést, és a kontrából születő második Fradi-gólt, valamint a les miatt meg nem adott büntetőt is kiemelte, előbbi kapcsán úgy fogalmazott, hogy „az angol játékvezetői csapat nem vette észre a kezezést”.

Itt is azonban elismerték, hogy az első félidőben a Fradi teljes mértékben uralta a mérkőzést, de a szünet után már megváltozott játékről számoltak be, és Gróf Dávid védéseit is megemlítették, majd arról is írtak, hogy később a zöld-fehérek Lenny Joseph révén eltalálták a kapufát, és több tiszta gólszerzési lehetőséget is kialakítottak, de Hendrik Bonmann állta a sarat.

Ezt is ajánljuk a témában

A végén kifejezték sajnálatukat, hogy a Ludogorec nem tudta megismételni a 2014-es bravúrját, amikor a bolgár csapat az addigi legjobb helyezésével zárt az európai kupaporondon. Akkor a Lazio kiverésével bejutott az El nyolcaddöntőjébe, ahol aztán a Valencia megállította.

A novsport.com nem fogta vissza magát:

BOTRÁNYOS! A VAR megosztó döntése kiejtette a Ludogorecet Európából”

– írták. Azzal folytatták, hogy a vendégcsapat nem kapott meg egy egyértelmű büntetőt egy kétes leshelyzet miatt, és hogy a játékvezetők – ahogyan nyáron, az akkori párharcuk budapesti visszavágóján – most is keresztbe tettek neki.

A meg nem adott tizenegyes kapcsán úgy fogalmaztak, hogy Kavanagh megdöbbentő módon nem bírálta felül a döntését, és az egyértelmű szabálytalanságért nem adott büntetőt, hanem egy vitatott leshelyzetre hivatkozva a Fradi javára ítélt.

A gol.bg is kritikus volt:

A mumus Ferencváros kiejtette Európából a Ludogorecet, a VAR megállította a razgradi játékosoknak.”

Hozzátették: teljesen megérdemelt a Fradi 2–0-s győzelme, hiszen a találkozó nagy részében jobban játszott. Mivel Keane együttese korábban már a BL-ből is búcsúztatta a bolgár gárdát, joggal mondhatják rá, hogy a mumusa lett, és tovább tart a hegemóniája.

Ezt is ajánljuk a témában

A telegraph.bg szomorú végről ír, és hogy a Ludogorec elbukott Magyarországon.

A Fradi jutott be a nyolcaddöntőbe
A Fradi jutott be a nyolcaddöntőbe (Fotó: telegraph.bg)

Elismerik, hogy jobb csapat a Fradi

Összességében a bolgár sajtó elismeri, hogy a Ferencváros jobb csapat a Ludogorecnél, és hogy a visszavágót megérdemelten nyerte meg. Ugyanakkor a játékvezetéssel megint nem elégedett az újságírók, a második gól előtti kezezést többen is felemlegették – nem ok nélkül. Továbbá a hajrában meg nem adott tizenegyes is érzékenyen érintette őket, hiszen megörültek annak, amikor kihívták a játékvezetőt, csakhogy közben a VAR-szobában észrevették, hogy les előzte meg a szabálytalanságot. Ez a közjáték sem segítette őket abban, hogy ne legyenek bosszúsak…

Ezt is ajánljuk a témában


Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
2026. február 27. 07:14
Hát persze, ha nem megy a gól rúgás fogd rá a bíróra...
Válasz erre
0
0
PBLM_P9R
2026. február 27. 07:09
Ezek az átkozott bírók................................................ Elgondolkodtató hogy a labdajátékok táján folyton erről olvasni.............. Valahogy az egyéni sportokban lényegesen kevesebb hasonló cikket lehet találni. Csak gondolatébresztőnek szántam...............................
Válasz erre
1
0
billysparks
2026. február 27. 07:09
Ez a bíró össze-vissza fütyörészett. A Gomez ellen szabálytalankodót ki kellett volna állítania, de csak sárgát adott, még Gomeznek is egyet, csak tudnám miért. Teljesen következetlenül vezette a meccset, de a Fradi legalább anyit panaszkodhatna rá, mint a bolgárok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!