Botrányos játékvezetésről írnak Bulgáriában – szerintük már megint a Fradinak fújt a bíró

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, és 3–2-es összesítéssel bejutott a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi otthonában rendezett mérkőzés után a teljesség igénye nélkül megnéztük, mik voltak a reakciók Bulgáriában.

Mivel ez már az ötödik Ferencváros–Ludogorec találkozó volt az idényben, nem először szemléztük a bolgár sajtót, amely nem először emleget fel nagy bírói hibát a párharcban.