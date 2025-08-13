Bulgáriában váltig állítják: a bírók miatt jutott tovább a Ferencváros

A sportal.bg így foglalta össze a mérkőzést:

A Ludogorec számára fájdalmas módon ért véget a Bajnokok Ligája, amiben a spanyol játékvezetői csapatnak is igen nagy szerepe volt.”

A cikkben úgy fogalmaztak, hogy súlyos vereséget szenvedett a gárda, noha az első félidőben jól játszott, és több nagy helyzetet is kidolgozott. Szóba hozták a Ludogorec les miatt elvett gólját is, amit a „rendkívül vitatott” jelzővel illettek. Aztán úgy látták, hogy a szünet után már nyoma sem volt a vendégek jó játékának, akik rengeteget rontottak, és a Fradi végül felülkerekedett az együttesen.

„Mindazonáltal a »Sasok« (ugyanaz a becenevük, mint a Fradinak – a szerk.) a 75. percben Ivajlo Csocsev földre vitele miatt büntetőhöz juthattak volna, de a spanyol bírók ismét a magyarok segítségére siettek. Nem sokkal később a Ferencváros meglőtte a másodikat is, amellyel teljesen megsemmisítette a Ludogorecet. A házigazdák végül megérdemelten jutottak be a rájátszáskörbe” – olvasható. Hozzátették, a sok Fradi-helyzetért a bolgár csapat védelme hibáztatható, amely nagyon sokszor hibázott.

A cikk összefoglalója alatti tudósításban bővebben foglalkoztak a vendégek meg nem adott góljával. Azt írták, hogy a VAR-nak köszönhetően mindenki láthatta, hogy rendkívül kétes ítélet született, mert úgy tűnt, hogy Ötvös beragadt. A hosszú videózás után végül nem adták meg a találatot, annak ellenére, hogy a behúzott vonalak nem voltak meggyőzőek. A 75. perc kapcsán pedig úgy fogalmaztak, hogy Stefan Gartenmann gólhelyzetet akadályozott meg a szabálytalanságával, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest, amivel hatalmasat hibázott.



A gong.bg több cikkben is foglalkozott a meccsel. Az egyik címében Rui Mota vezetőedzőt idézték:

Mi voltunk a jobbak, érvénytelenítették a szabályos gólunkat, és nem adtak meg nekünk egy jogos büntetőt.”

A szövegben a tréner kifejtette, hogy ha megadták volna az érvényesnek érzett találatukat, akkor egy teljesen más mérkőzést láttunk volna. Mota szerint az elején jobbak voltak, de a Fradi az első helyzetéből betalált, amit nehezen emésztenek meg. Végül kitért Csocsev második játékrészbeli esetére is.

Büntetőt kellett volna kapnunk. Ugyanakkor hátul keményebbnek kell lennünk. Ez egy fájdalmas vereség, de a Ferencváros akkor sem volt jobb.”

A portál egy másik cikke külön felhívta a figyelmet Csocsev esésére, amelyben a szerző szabálytalannak titulálta a Fradi játékosának megmozdulását. Egy harmadikban pedig a 6. percben esett lesgól kapcsán a magyar kommentátort említették meg, aki szerintük elismerte, hogy szabályos volt a találat. Azt írták, hogy a partjelző, aki beintette a lest, három méterrel le volt maradva a gólszerző játékos vonalától. (Itt azért meg kell jegyezni, hogy a gólt a VAR leellenőrizte, viszont a cikk szerint a visszajátszás nem erősíti meg a les tényét.)

A spanyol bírók okozták a Ludogorec vesztét Magyarországon”

– áll a negyedik cikkük címében.

A novsport.com is hasonlóan számolt be a budapesti visszavágóról:

Botrányos: az UEFA megakadályozta a Ludogorec Bajnokok Ligájába való jutását.”

A cikkben aztán a játékvezetést ismét a botrányos jelzővel illették. Úgy fogalmaztak, hogy egyértelműen érvényes volt a találat és egyértelműen szabálytalanságot követtek el Csocsevvel szemben. Megemlítettek egy Ludogorec-lövést is, amely Szalai Gáboron megpattant, de szöglet helyett kirúgás volt az ítélet.

A gol.bg visszafogottabban elemzett, a portál cikke szerint a Ludogorec az első 30 percben nagyon erős volt, de aztán a Ferencváros átvette az irányítást. A két vitatott eset kapcsán állást nem foglalt, csak annyit jegyzett meg, hogy a bolgár klub minden bizonnyal megkérdőjelezi majd az ítéleteket.

A szemlézett cikkek közül talán a telegraph.bg-n olvasott írás fogalmazott a legkeményebben, amely a címben egyenlőtlen küzdelemről írt, az alcímében pedig ez állt:

A spanyol játékvezető lemészárolta a »Sasokat« a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-meccsen azzal, hogy nem adott meg egy gólt és egy büntetőt”

– írta a szerző, aki később az első ítéletre a fiktív les kifejezést használta.