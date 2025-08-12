Varga szerint: az ilyen magyar gólok és gólpasszok emelik a magyar labdarúgás színvonalát

„Tudtuk, hogy nagyon fontos ez a mérkőzés, sőt az idény legfontosabbja volt, de most már a következő kettő az – jelentette ki. – Szerettünk volna továbbjutni, hála Istennek sikerült. Köszönjük a szurkolóknak, hogy fantasztikus hangulatot teremtettek. Egyértelmű volt, hogy száz százalékot adunk bele.”

A bolgár együttes kezdett jobban, de a Fradi vonulhatott előnnyel a szünetre.

„Az első tíz-tizenöt perc nem sikerült olyan jól, mint mondjuk az idegenbeli mérkőzésen, de aztán egyre jobban ritmusba jöttünk, helyzeteink is szép számmal lettek, az egyiket pedig be tudtuk lőni” – mondta, majd hozzátette, hogy a Ludogorec nem volt könnyű ellenfél, de a két meccs alapján megérdemelten jutottak tovább.

Mind a három Fradi-gólnál magyar játékos adta a gólpasszt és lőtte a gólt.

„Teljesen mindegy, hogy ki rúgja a gólokat, ki adja a gólpasszokat, mert egy csapat vagyunk” – fogalmazott.

De természetesen a magyar futballnak mindig jó, ha egy ilyen mérkőzésen magyar játékosok jegyzik a gólokat és a gólpasszokat, mert ez emeli a magyar labdarúgás színvonalát.”

Vargáék figyelme még nem a Qarabagon van, mivel előtte a bajnokságban a Puskás Akadémiával is meg kell küzdeniük. A közelgő utolsó BL-selejtező kapcsán ezt mondta a 30 éves csatár.