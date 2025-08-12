Varga szerint: az ilyen magyar gólok és gólpasszok emelik a magyar labdarúgás színvonalát

FTC–Ludogorec: fieszta az Üllői úton – magyar gólokkal ütötte ki a bolgár bajnokot, és továbbjutott a BL-ben a Fradi
A rájátszásban az azeri Qarabag vár a Ferencvárosra.
A Ferencváros duplázó csatára figyelme még nem a Qarabagon van.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC a bolgár Ludogorec 3–0-s legyőzésével bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójába, ahol az azeri Qarabaggal csap össze. A lefújás után a meccsen duplázó Varga Barnabás értékelt az M4 Sport kamerája előtt.
„Tudtuk, hogy nagyon fontos ez a mérkőzés, sőt az idény legfontosabbja volt, de most már a következő kettő az – jelentette ki. – Szerettünk volna továbbjutni, hála Istennek sikerült. Köszönjük a szurkolóknak, hogy fantasztikus hangulatot teremtettek. Egyértelmű volt, hogy száz százalékot adunk bele.”
A bolgár együttes kezdett jobban, de a Fradi vonulhatott előnnyel a szünetre.
„Az első tíz-tizenöt perc nem sikerült olyan jól, mint mondjuk az idegenbeli mérkőzésen, de aztán egyre jobban ritmusba jöttünk, helyzeteink is szép számmal lettek, az egyiket pedig be tudtuk lőni” – mondta, majd hozzátette, hogy a Ludogorec nem volt könnyű ellenfél, de a két meccs alapján megérdemelten jutottak tovább.
Mind a három Fradi-gólnál magyar játékos adta a gólpasszt és lőtte a gólt.
„Teljesen mindegy, hogy ki rúgja a gólokat, ki adja a gólpasszokat, mert egy csapat vagyunk” – fogalmazott.
De természetesen a magyar futballnak mindig jó, ha egy ilyen mérkőzésen magyar játékosok jegyzik a gólokat és a gólpasszokat, mert ez emeli a magyar labdarúgás színvonalát.”
Vargáék figyelme még nem a Qarabagon van, mivel előtte a bajnokságban a Puskás Akadémiával is meg kell küzdeniük. A közelgő utolsó BL-selejtező kapcsán ezt mondta a 30 éves csatár.
Az is egy ötven-ötvenes párharc lesz. Ha továbbjutunk, ott vagyunk a BL-ben, ami nem kis dolog lenne.”
Nem kegyelmeztek a visszavágón.
Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) 3–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane
Ludogorec: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota
Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA