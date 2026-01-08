Trump már jóváhagyta: határozott lépésre készül az Egyesült Államok több szuperhatalom ellen

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta a kétpárti orosz szankciókat tartalmazó törvényjavaslat előrehaladását, megnyitva ezzel az utat egy esetleges szenátusi szavazás előtt, amely már a jövő héten megtörténhet Lindsey Graham szenátor szerint – írja a Kyiv Independent.

Ha a törvényjavaslatot elfogadják, másodlagos szankciókat vezetnek be olyan országok ellen, mint Kína, Brazília és India, amelyek orosz olajat és gázt vásárolnak, azzal a céllal, hogy korlátozzák Oroszország ukrajnai háborújának egyik fő finanszírozási forrását.

„Ez a törvényjavaslat lehetővé teszi Trump elnöknek, hogy megbüntesse azokat az országokat, amelyek olcsó orosz olajat vásárolnak, és ezzel táplálják Putyin háborús gépezetét” – mondta Graham január 7-én.