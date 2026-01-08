Ft
01. 08.
csütörtök
olaj Oroszország szankciók Donald Trump

Trump már jóváhagyta: határozott lépésre készül az Egyesült Államok több szuperhatalom ellen

2026. január 08. 12:01

Jöhetnek a másodlagos szankciók: az amerikai Kongresszus fellépne Oroszország támogatóival szemben.

2026. január 08. 12:01
null

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta a kétpárti orosz szankciókat tartalmazó törvényjavaslat előrehaladását, megnyitva ezzel az utat egy esetleges szenátusi szavazás előtt, amely már a jövő héten megtörténhet Lindsey Graham szenátor szerint – írja a Kyiv Independent. 

Ha a törvényjavaslatot elfogadják, másodlagos szankciókat vezetnek be olyan országok ellen, mint Kína, Brazília és India, amelyek orosz olajat és gázt vásárolnak, azzal a céllal, hogy korlátozzák Oroszország ukrajnai háborújának egyik fő finanszírozási forrását.

„Ez a törvényjavaslat lehetővé teszi Trump elnöknek, hogy megbüntesse azokat az országokat, amelyek olcsó orosz olajat vásárolnak, és ezzel táplálják Putyin háborús gépezetét” – mondta Graham január 7-én. 

Graham megerősítette, hogy Trump szerdai találkozó után zöld utat adott a javaslatnak.

A törvényjavaslat hónapok óta elakadt, annak ellenére, hogy széles körű kétpárti támogatást élvez.

A Fehér Ház hivatalosan nem kommentálta a kérdést, és a szenátusi szavazás végleges időpontját még nem erősítették meg.

Graham szerint a szenátus vezetése szorosan együttműködik a kormánnyal a törvényjavaslat véglegesítésén, bár a múltban hasonló erőfeszítések nem vezettek eredményre.

***

 

MaBaker
2026. január 08. 13:21
Amiben a Lindsay Graham nevű háborús uszító féreg bennevan az nekünk jó nem lehet
kailniris
2026. január 08. 13:17
Oké, veszek popcornt és megnézem a közvetítést amikor lefoglalják az usákok azt a tankert ami olajat szállíit kínába mondjuk a kamcsatkai félszigetnél orosz vizeken... De most tényleg a viccet félretéve, mégis, hogy akarják ezeket a szankciókat érvényesíteni?
csalodtamafideszben
2026. január 08. 13:12
Ha ez életbe lép, a csipet-csapat visszaküldi az összes dedikált baseball sapkát!
csalodtamafideszben
2026. január 08. 13:10
Érik a plakáthely Tramplinak, Ursula és Soros mellett.
