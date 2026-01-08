Térképen mutatjuk: itt az országok listája, amelyeknél katonai akcióval vághat rendet Donald Trump

Az Axios összegyűjtötte, hogy az amerikai elnök mely országok esetében beszélt potenciális katonai beavatkozásról. Trump kemény szavai kapcsán a lapnak a Fehér Ház szóvivője azt nyilatkozta, hogy az elnök elsősorban a diplomáciát preferálja.

„Trump elnök első ösztöne mindig a diplomácia”

– nyilatkozta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője az Axiosnak, hozzátéve: „Az elnöknek mindig számos lehetősége van, és minden intézkedése az Amerikai Egyesült Államokat helyezi előtérbe, miközben az egész világot biztonságosabbá teszi.”