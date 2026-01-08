Ft
egyesült államok donald trump szervezetek

Trump ismét óriási lépésre szánta el magát: több tucat nemzetközi szervezetből száll ki az USA

2026. január 08. 06:11

A külügyminisztérium közleménye szerint az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

2026. január 08. 06:11
null

Donald Trump amerikai elnök szerdán írt alá egy rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből.

Az amerikai költségvetés 66 szervezetben függeszti fel a támogatást – derül ki a dokumentumból.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint a Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium közleményében azzal indokolta a döntést, hogy „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”. Hangsúlyozták az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

(MTI)

Nyitókép: AFP

 

