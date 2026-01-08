Trump ismét óriási lépésre szánta el magát: több tucat nemzetközi szervezetből száll ki az USA

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint a Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium közleményében azzal indokolta a döntést, hogy „a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”. Hangsúlyozták az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.