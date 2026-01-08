„Azt tehetnek, amit akarnak” – listát írt a Politico, hogyan állhat ellen Európa Donald Trumpnak

Az USA nélkül gyakorlatilag széthullana – Trump csúnyán nekiment a NATO-nak
Az elemző szerint már Trump első elnöki ciklusa óta világos volt: nem tartozik a NATO legnagyobb hívei közé.
Európa fogadkozik, hogy nem adja Grönlandot, de nagy kérdés, milyen eszközzel tervezi megvédeni a területet.
A Politico készített egy összeállítást, hogy az európai diplomaták és vezetők miként tervezik megvédeni Grönlandot Donald Trumptól. Négy potenciális opciót gyűjtöttek össze:
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy a jövő héten tárgyalni fog a dán tisztviselőkkel Grönland amerikai felvásárlásáról.
A Fehér Ház közölte, hogy Trump inkább tárgyalások útján szerezné meg a területet, és fontolóra veszi a sziget megvásárlását, de katonai megoldás is lehetséges.
Több európai vezető harcias retorikával reagált az amerikai nyilatkozatokra, azonban egy korábbi dán képviselő a Politicónak elmondta: valójában Amerika azt csinál, amit akar.
„Mindenki nagyon megdöbbent, és nem tudja, hogy valójában milyen eszközök állnak rendelkezésünkre” – mondta egy volt dán parlamenti képviselő.
„Senki sem tudja igazán, mit kell tenni, mert az amerikaiak azt tehetnek, amit akarnak.
De ezekre a kérdésekre azonnal válaszokat kell kapnunk. Nem várhatunk három, öt vagy hét évet.”
Első lehetőségként a kompromisszumot említi a Politico, és valószínűleg Marco Rubio is erre fog törekedni a jövő héten, mikor találkozik a dán vezetéssel. Trump szerint Grönland elengedhetetlen az Egyesült Államok biztonsági érdekei szempontjából, és azzal vádolja Dániát, hogy nem tesz eleget annak védelméért a kínai és orosz katonai tevékenységek fokozódása ellen az Északi-sarkvidéken.
A NATO-tagállamok szintén új kezdeményezéseket fontolgatnak Trump felé, amelyek erősíthetik Grönland biztonságát.
A második opció a lap szerint Grönlandba való jelentős befektetés lenne, hogy így meggyőzzék a grönlandiakat, hogy jobb feltételeket tudnak nekik kínálni, mint az Egyesült Államok.
A harmadik és negyedik opció a legvalószínűtlenebb: gazdasági nyomás Amerika ellen és csapatok küldése a területre. Mind a kettő kockázatos és potenciálisan elmérgesítheti a viszonyt Amerikával.
Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonai erővel elfoglalja Grönlandot, az európaiak alig tehetnek valamit, hogy megakadályozzák ezt – ismerte el a Politico.
