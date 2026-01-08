Ft
Grönland Donald Trump Marco Rubio

„Azt tehetnek, amit akarnak” – listát írt a Politico, hogyan állhat ellen Európa Donald Trumpnak

2026. január 08. 10:29

Európa fogadkozik, hogy nem adja Grönlandot, de nagy kérdés, milyen eszközzel tervezi megvédeni a területet.

2026. január 08. 10:29


A Politico készített egy összeállítást, hogy az európai diplomaták és vezetők miként tervezik megvédeni Grönlandot Donald Trumptól. Négy potenciális opciót gyűjtöttek össze: 

  • kompromisszum
  • pénz
  • gazdasági támadás
  • katonai védelem


Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán bejelentette, hogy a jövő héten tárgyalni fog a dán tisztviselőkkel Grönland amerikai felvásárlásáról. 

A Fehér Ház közölte, hogy Trump inkább tárgyalások útján szerezné meg a területet, és fontolóra veszi a sziget megvásárlását, de katonai megoldás is lehetséges.

Több európai vezető harcias retorikával reagált az amerikai nyilatkozatokra, azonban egy korábbi dán képviselő a Politicónak elmondta: valójában Amerika azt csinál, amit akar. 

„Mindenki nagyon megdöbbent, és nem tudja, hogy valójában milyen eszközök állnak rendelkezésünkre” – mondta egy volt dán parlamenti képviselő.

„Senki sem tudja igazán, mit kell tenni, mert az amerikaiak azt tehetnek, amit akarnak. 

De ezekre a kérdésekre azonnal válaszokat kell kapnunk. Nem várhatunk három, öt vagy hét évet.”

Az opciók

Első lehetőségként a kompromisszumot említi a Politico, és valószínűleg Marco Rubio is erre fog törekedni a jövő héten, mikor találkozik a dán vezetéssel. Trump szerint Grönland elengedhetetlen az Egyesült Államok biztonsági érdekei szempontjából, és azzal vádolja Dániát, hogy nem tesz eleget annak védelméért a kínai és orosz katonai tevékenységek fokozódása ellen az Északi-sarkvidéken.

A NATO-tagállamok szintén új kezdeményezéseket fontolgatnak Trump felé, amelyek erősíthetik Grönland biztonságát.

A második opció a lap szerint Grönlandba való jelentős befektetés lenne, hogy így meggyőzzék a grönlandiakat, hogy jobb feltételeket tudnak nekik kínálni, mint az Egyesült Államok. 

A harmadik és negyedik opció a legvalószínűtlenebb: gazdasági nyomás Amerika ellen és csapatok küldése a területre. Mind a kettő kockázatos és potenciálisan elmérgesítheti a viszonyt Amerikával. 

Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonai erővel elfoglalja Grönlandot, az európaiak alig tehetnek valamit, hogy megakadályozzák ezt – ismerte el a Politico. 

