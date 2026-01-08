„Azt tehetnek, amit akarnak” – listát írt a Politico, hogyan állhat ellen Európa Donald Trumpnak

„Mindenki nagyon megdöbbent, és nem tudja, hogy valójában milyen eszközök állnak rendelkezésünkre” – mondta egy volt dán parlamenti képviselő.

„Senki sem tudja igazán, mit kell tenni, mert az amerikaiak azt tehetnek, amit akarnak.

De ezekre a kérdésekre azonnal válaszokat kell kapnunk. Nem várhatunk három, öt vagy hét évet.”

Az opciók

Első lehetőségként a kompromisszumot említi a Politico, és valószínűleg Marco Rubio is erre fog törekedni a jövő héten, mikor találkozik a dán vezetéssel. Trump szerint Grönland elengedhetetlen az Egyesült Államok biztonsági érdekei szempontjából, és azzal vádolja Dániát, hogy nem tesz eleget annak védelméért a kínai és orosz katonai tevékenységek fokozódása ellen az Északi-sarkvidéken.