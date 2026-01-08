Az USA nélkül gyakorlatilag széthullana – Trump csúnyán nekiment a NATO-nak

Donald Trump meg van győződve arról, hogy az Egyesült Államok viseli az európai országok biztonságának fő terhét. Sőt, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a NATO nem illeszkedik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájába – idézte az Unian Sean Bell a Sky News katonai elemzőjének véleményét.

Bell megjegyezte, hogy már Trump első elnöki ciklusa óta világos volt: nem tartozik a NATO legnagyobb hívei közé. Az elemző megfogalmazása szerint az amerikai elnök nem akarja magára vállalni a felelősséget a Szövetség felbomlásáért, ugyanakkor már nem hisz abban, hogy a NATO jelenleg megfelel az eredeti rendeltetésének.