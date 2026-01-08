Ft
01. 08.
csütörtök
bajnai gordon magyar péter tefi magyar jeti zrt uj péter soros 444

Ömlik a brüsszeli pénz a Soros-birodalom magyarországi sajtótermékeihez – és nyíltan tolják Magyar Péter szekerét

2026. január 08. 11:52

A Városháza-gate főszereplője korábban kifejtette: Bajnai Gordon gyakorlatilag a Soros-birodalom és a külföldi, amerikai és német nagytőke embere. Mindez azért is érdekes, mert az exminiszterelnök egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett.

2026. január 08. 11:52
null

Brüsszel önti a pénzt a globális baloldali hálózathoz tartozó hazai sajtótermékeknek, most éppen az Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt részeként kap több mint 120 millió forintnak megfelelő eurót a 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt. Korábban a Városháza-gate egyik főszereplője egy hangfelvételen éppen erről beszélt, vagyis arról, hogy a magyar ellenzék mögött, így a 444 mögött is, külföldi erők és finanszírozók állnak. A fővárosi botrány főszereplője akkor arra is kitért, hogy – a napokban Magyar Péter kampányába nyíltan beszálló – Bajnai Gordon a német és amerikai nagytőkés csoportok hazai embere, és nagyon jóban van a 444 főszerkesztőjével, Uj Péterrel – erről ír csütörtöki cikkében a Magyar Nemzet.

Soros hálójában

A Magyar Jeti Zrt. a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) elnevezésű médiaprojekt részeként kapta az említett 120 milliós összeget. A Magyar Nemzet ezzel kapcsolatban felidézte: a Szuverenitásvédelmi Hivatal a közelmúltban megvizsgálta a Magyarországon is kampányt folytató TEFI médiaprojektet, amelyről megállapította, hogy a Soros-hálózat szerves részét képezi. A jelentés szerint a magyarországi a Magyar Jeti Zrt. vezetésével működő konzorcium tagja a lengyel Gazeta Wyborcza, a szlovák Sme, a holland Bellingcat, a román PressOne, amelyek mind Soros György-féle hálózathoz köthető lapok. A hivatal beszámolója szerint a konzorcium tagjai a manipulatív és dezinformációs narratíváktól vezérelt cikkeik mellett rendszeresen tesznek közzé az uniós stratégiaalkotó műhelynek tartott Globsec nevű agytröszttel közösen különböző kiadványokat, amelyeket iskolákban és egyetemeken is terjesztenek.

Gansperger kifejtette, hogy Bajnai Gordon gyakorlatilag a Soros-birodalom és a külföldi, amerikai és német nagytőke embere. 

Kiemeli a Friedrich Ebert Alapítvány szerepét is, amely konferenciákon és kiadványokon keresztül finanszírozza a balos politikai szakértőket. Emellett hangsúlyozta, hogy a 444 és a Magyar Narancs mögött is a külföldi tőke áll. Gansperger szerint a 444 vezetőjét, Uj Pétert is támogatják anyagilag.

„K...rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.” Ezt követően részletezte is Gansperger, hogy kikre gondolt. „Ugye, kik ezek az erők? Ugye, egyik része a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.”

A Magyar Nemzet mindebből arra következtet, hogy Bajnai Gordon a harcostársa szerint is kulcsszereplő a hazai baloldal külföldi támogatásának koordinálásában. Sőt a beszélgetés egy pontján azt is elmondja, hogy „a Gordon is nagyon jóban van az Uj Péterrel”.

Mindez azért is érdekes, mert Bajnai Gordon az év elején adott interjút a HVG-nek, ahol egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett.

– mutatott rá a lap.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

