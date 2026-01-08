Ömlik a brüsszeli pénz a Soros-birodalom magyarországi sajtótermékeihez – és nyíltan tolják Magyar Péter szekerét

Gansperger kifejtette, hogy Bajnai Gordon gyakorlatilag a Soros-birodalom és a külföldi, amerikai és német nagytőke embere.

Kiemeli a Friedrich Ebert Alapítvány szerepét is, amely konferenciákon és kiadványokon keresztül finanszírozza a balos politikai szakértőket. Emellett hangsúlyozta, hogy a 444 és a Magyar Narancs mögött is a külföldi tőke áll. Gansperger szerint a 444 vezetőjét, Uj Pétert is támogatják anyagilag.

„K...rva sok pénzt költenek erre a sleppre… Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak.” Ezt követően részletezte is Gansperger, hogy kikre gondolt. „Ugye, kik ezek az erők? Ugye, egyik része a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.”

A Magyar Nemzet mindebből arra következtet, hogy Bajnai Gordon a harcostársa szerint is kulcsszereplő a hazai baloldal külföldi támogatásának koordinálásában. Sőt a beszélgetés egy pontján azt is elmondja, hogy „a Gordon is nagyon jóban van az Uj Péterrel”.