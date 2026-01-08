Botrány: aljas vád érkezett Németországból, csak legyintenek a magyarokra

Aláírták a szerződést: bármikor Putyinnak eshet Európa három legerősebb országa
Tényleg mindenre képesek.
Miközben Friedrich Merz kancellár a német katonák ukrajnai bevetéséről beszél, a helyi lapok szerint a magyar kormány csak a kampány miatt riogatja a lakosságot a háború veszélyével.
A Frankfurter Rundschau cikke szerint Orbán Viktor mindössze kampányretorikával riogatja a magyarokat a háború veszélyével.
Érdekes kritika ez pont Németországból, hiszen egy másik helyi lap, a Die Zeit eközben azt írja:
Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy Németország kész lehet katonai erőket biztosítani NATO-területről, sőt, az ukrajnai bevetést sem zárta ki.
Nem nehéz kitalálni, hogy egy ilyen lépés a harmadik világháború kitörésével fenyegetne.
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg mindenre képesek.
Nyitókép: AFP/John Thys
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.