háború friedrich merz magyarország németország orbán viktor

Botrány: aljas vád érkezett Németországból, csak legyintenek a magyarokra

2026. január 08. 10:39

Miközben Friedrich Merz kancellár a német katonák ukrajnai bevetéséről beszél, a helyi lapok szerint a magyar kormány csak a kampány miatt riogatja a lakosságot a háború veszélyével.

2026. január 08. 10:39
null

A Frankfurter Rundschau cikke szerint Orbán Viktor mindössze kampányretorikával riogatja a magyarokat a háború veszélyével.

Érdekes kritika ez pont Németországból, hiszen egy másik helyi lap, a Die Zeit eközben azt írja:

Friedrich Merz kancellár jelezte, hogy Németország kész lehet katonai erőket biztosítani NATO-területről, sőt, az ukrajnai bevetést sem zárta ki.

Nem nehéz kitalálni, hogy egy ilyen lépés a harmadik világháború kitörésével fenyegetne.

Nyitókép: AFP/John Thys

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DE JÓ
2026. január 08. 13:18
1) Közben minden nap ezerszer leírják, elmondják, hogy Fuckrajna után az EU következik, és Fuckrajna minket vedelmez, és ezért le kell győznünk az oroszokat. 2) Az oroszok megmondták, hogy nem lehetnek nyugati katonák és fegyverek Fuckrajnában sem NATO színekben, sem anélkül. Ahogy az USA sem tűrte, hogy szovjet rakéták legyenek Kubában. 3) Ha ezt az egyszerű orosz igényt betartotta volna a zöld majom, egy ember sem halt volna meg.
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2026. január 08. 13:16 Szerkesztve
Most kéne kilépni úgy az Unióból mint a NATO-ból, mert különben egyik napról a másikra, mire felébrednénk már lehetetlen lesz. Aztán lehet sírni, hogy mehetnek az apák, a férjek, és fiak a frontra! Ne legyen igazam, de 90%, hogy nem fogjuk elkerülni a kelet-nyugat összecsapását.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 08. 13:14
MICSODA EGY OCSMÁNY POFÁJA VAN ENNEK A ROHADÉKNAK! UNDORÍRÓ!
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 08. 13:03 Szerkesztve
USA is abból gazdagodott meg, hogy minden nagy v.h.-ból ki-, vagy a végére maradt. Román meg a köpünyegeit mindig időben forgatta....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!